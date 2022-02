WTA 500 Dubai: ll Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurre al via

WTA 500 Dubai – Tabellone di Qualificazione – hard

(1) Jil Teichmann vs Aleksandra Krunic

Diana Marcinkevica vs (SR) Kirsten Flipkens

Maddison Inglis vs Sara Errani

Jaqueline Cristian vs (9) Katerina Siniakova

(2) Clara Tauson vs Anna Bondar

Anna Danilina vs Dayana Yastremska

Astra Sharma vs Oceane Dodin

Madison Brengle vs (7) Amanda Anisimova

(3) Liudmila Samsonova vs Kristina Kucova

(WC) Sara Behbehani vs Harriet Dart

Ulrikke Eikeri vs Diane Parry

Ellen Perez vs (12) Marta Kostyuk

(4) Viktorija Golubic vs Bernarda Pera

Varvara Gracheva vs (WC) Eri Hozumi

Lin Zhu vs Maryna Zanevska

(WC) Angelina Gabueva vs (10) Magda Linette

(5) Marketa Vondrousova vs (WC) Ena Shibahara

Claire Liu vs Stefanie Voegele

Kristina Mladenovic vs Magdalena Frech

Shuai Zhang vs (8) Yulia Putintseva

(6) Ajla Tomljanovic vs Ann Li

(WC) Ekaterina Yashina vs Heather Watson

Anastasia Gasanova vs Elena-Gabriela Ruse

(WC) Giuliana Olmos vs (11) Jasmine Paolini

Madison Brenglevs (7) Amanda Anisimova

(3) Liudmila Samsonova vs Kristina Kucova



(5) Marketa Vondrousova vs Ena Shibahara



Astra Sharmavs Oceane Dodin

Anna Danilina vs Dayana Yastremska



Anastasia Gasanova vs Elena-Gabriela Ruse



(1) Jil Teichmann vs Aleksandra Krunic



Lin Zhu vs Maryna Zanevska



Angelina Gabueva vs (10) Magda Linette



Court 2 – ore 07:00

(4) Viktorija Golubic vs Bernarda Pera Inizio 07:00



Shuai Zhang vs (8) Yulia Putintseva



Giuliana Olmos vs (11) Jasmine Paolini



Maddison Inglis vs Sara Errani



Diana Marcinkevica vs Kirsten Flipkens



(2) Clara Tausonvs Anna Bondar

Kristina Mladenovic vs Magdalena Frech



Ellen Perez vs (12) Marta Kostyuk



(6) Ajla Tomljanovic vs Ann Li



Jaqueline Cristian vs (9) Katerina Siniakova



Court 7 – ore 07:00

Varvara Gracheva vs Eri Hozumi Inizio 07:00



Sara Behbehani vs Harriet Dart



Ulrikke Eikeri vs Diane Parry



Claire Liu vs Stefanie Voegele



Ekaterina Yashina vs Heather Watson



