Dominic Thiem dà forfait a Cordoba (con il tabellone aggiornato)

Il tennista austriaco Dominic Thiem ha annunciato la sua assenza dall’ATP 250 di Cordoba, Argentina, che è iniziato oggi.

Thiem, che è stato sfortunato negli ultimi mesi, ha spiegato i motivi della sua assenza: “Negli ultimi giorni ho subito un piccolo infortunio alle nocche, una distorsione ai legamenti. Sto bene, ma ho molto dolore alla mano e anche per la mancanza di pratica in questi mesi”. Dominic, che è scivolato al 37° posto in classifica, spera di tornare a Buenos Aires se sarà al 100%.

(1) Schwartzman, Diego vs Bye

Coria, Federico vs (Q) Ficovich, Juan Pablo

(LL) Galan, Daniel Elahi vs Dellien, Hugo

Munar, Jaume vs (7) Paire, Benoit

(3) Garin, Cristian vs Bye

Baez, Sebastian vs (PR) Verdasco, Fernando

(Q) Tabilo, Alejandro vs (WC) Cerundolo, Francisco

Taberner, Carlos vs (5) Delbonis, Federico

(6) Ramos-Vinolas, Albert vs Martin, Andrej

(Q) Varillas, Juan Pablo vs Bagnis, Facundo

Rune, Holger vs Carballes Baena, Roberto

Bye vs (4) Sonego, Lorenzo

(8) Martinez, Pedro vs Monteiro, Thiago

(PR) Hanfmann, Yannick vs (WC) Londero, Juan Ignacio

(WC) Etcheverry, Tomas Martin vs (Q) Jarry, Nicolas

Bye vs (LL) Milojevic, Nikola