Il torneo di Rotterdam avrà almeno 4 top ten al via

L’ATP 500 di Rotterdam si giocherà solo a metà febbraio, ma gli organizzatori hanno già presentato una serie di grandi nomi per il 2022.

Come al solito, l’evento avrà un parterre con grandi tennisti al via, presenza sicura di Daniil Medvedev (2° ATP), Stefanos Tsitsipas (4°), Andrey Rublev (5° e campione in carica) e Hubert Hurkacz (10°).

Gael Monfils e Felix Auger-Aliassime sono i giocatori fuori dalla top 10 che saranno presenti al torneo.