Challenger Sao Paulo: Il Tabellone Principale e di Qualificazioni. Luciano Darderi al via nelle quali

Challenger Sao Paulo – Tabellone Principale – terra rossa

(1) Cuevas, Pablo vs Olivieri, Genaro Alberto

(WC) Gutierrez, Oscar Jose vs Casanova, Hernan

Nikles, Johan vs Uchida, Kaichi

Krstin, Pedja vs (6) Meligeni Rodrigues Alves, Felipe

(3) Seyboth Wild, Thiago vs (Alt) Gonzalez, Alejandro

Diaz Acosta, Facundo vs Qualifier

(WC) Alves, Mateus vs Qualifier

Alvarez Varona, Nicolas vs (7) Kicker, Nicolas

(8) Cachin, Pedro vs (Alt) Juarez, Facundo

Ficovich, Juan Pablo vs Cid Subervi, Roberto

Qualifier vs Collarini, Andrea

(WC) Heide, Gustavo vs (4) Londero, Juan Ignacio

(5) Jarry, Nicolas vs Qualifier

Sakamoto, Pedro vs (Alt) Klier Junior, Gilbert

Luz, Orlando vs (Alt) Dutra da Silva, Daniel

Pucinelli De Almeida, Matheus vs (2) Dellien, Hugo

(1) Zukas, Matias vs (WC) dos Santos, Ryan Augusto

(WC) Saraiva Dos Santos, Paulo Andre vs (7) Zeballos, Federico

(2) Darderi, Luciano vs (Alt) Matos, Rafael

(Alt) Pereira, Jose vs (8/Alt) Leite, Wilson

(3) Villanueva, Gonzalo vs (Alt) Lipovsek Puches, Tomas

(Alt) Ribeiro, Eduardo vs (5) Gomez, Alejandro

(4) Bobrov, Bogdan vs (WC) Bogo, Enrique

(Alt) Castelnuovo, Luca vs (6) Marcondes, Igor

Quadra Central – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 10:00)

1. [WC] Eduardo Ribeiro vs [8] Federico Zeballos

2. [Alt] Wilson Leite vs [5] Alejandro Gomez

3. [Alt] Jose Pereira vs [6] Martin Cuevas

Quadra 2 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 10:00)

1. [1] Matias Zukas vs [WC] Ryan Augusto dos Santos

2. [4] Bogdan Bobrov vs [WC] Enrique Bogo

3. [2] Luciano Darderi vs [Alt] Rafael Matos

Quadra 3 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 10:00)

1. [3] Gonzalo Villanueva vs [Alt] Tomas Lipovsek Puches

2. [Alt] Luca Castelnuovo vs [7] Igor Marcondes