Us Open – Finale. Le reazioni a caldo dei due giocatori: Medvedev “Djokovic, sei il migliore di sempre”. Djokovic “il mio cuore è pieno di gioia perché mi avete fatto sentire speciale oggi, avete toccato il mio animo”(Con il video della Finale)

Daniil Medvedev : “Djokovic, sei il migliore di sempre. Mi avete dato tanta energia, grazie davvero, è stato molto difficile. È un anniversario per me e mia moglie… Non sono riuscito a pensare ad un regalo per lei, dopo la semifinale ho pensato a cosa potessi regalarle… non ho avuto tempo, questo match è il regalo, la vittoria”.

Novak Djokovic : “Pensavo a cosa dire in caso di vittoria e di sconfitta. Ho perso, ma il mio cuore è pieno di gioia perché mi avete fatto sentire speciale oggi, avete toccato il mio animo, grazie per tutto il vostro sostegno, ci rivedremo presto”.