ATP Antalya e WTA Abu Dhabi: Il programma di Venerdì 08 Gennaio 2021

ATP 250 – SINGOLARE: Antalya (Turchia), cemento

1. [Q] Pavel Kotovvs [5] Jan-Lennard Struff2. [1] Matteo Berrettinivs [WC] Ergi Kirkin3. [3] Fabio Fogninivs [Q] Michael Vrbensky4. Nikoloz Basilashvili/ Andre Begemannvs [WC] Umut Akkoyun/ Mert Naci Turker

Court 1 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Tristan Lamasine vs Egor Gerasimov

2. Malek Jaziri vs [4] Alex de Minaur

3. Laslo Djere vs [Q] Dimitar Kuzmanov

4. [WC] Tuna Altuna / Altug Celikbilek vs [2] Ivan Dodig / Filip Polasek

Court 2 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Adrian Andreev vs [WC] Marsel Ilhan

2. Jeremy Chardy vs Radu Albot

3. Alexander Bublik / Andrey Golubev vs David Goffin / Pierre-Hugues Herbert

4. [1] Nikola Mektic / Mate Pavic vs Jiri Vesely / Tristan-Samuel Weissborn

Court 3 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Alex Molcan vs Hugo Grenier

2. [Q] Matthias Bachinger vs Nicola Kuhn

3. Harri Heliovaara / Emil Ruusuvuori vs Denys Molchanov / Aleksandr Nedovyesov

WTA – SINGOLARE: Abu Dhabi (Emirati Arabi), cemento

07:00 Bondarenko K. (Ukr) – Jabeur O. (Tun)

07:00 Turati B. – Kudermetova V. (Rus)

07:00 Zvonareva V. (Rus) – Svitolina E. (Ukr)

08:30 Fernandez L. A. (Can) – Zidansek T. (Slo)

08:30 Kenin S. (Usa) – Flipkens K. (Bel) –

10:00 Krejcikova B. (Cze) – Putintseva Y. (Kaz)

10:00 Sabalenka A. (Blr) – Tomljanovic A. (Aus)

11:30 Pera B. (Usa) – Sorribes Tormo S. (Esp)

13:00 Cornet A. (Fra) – Badosa G. P. (Esp)

WTA – DOPPIO: Abu Dhabi (Emirati Arabi), cemento

07:00 Carter H./Stefani L. – Rybakina E./Shvedova Y.

08:30 Alexandrova E./Sizikova Y. – Brady J./Muguruza G.

10:00 Siegemund L./Zvonareva V. – Jurak D./Ninomiya M.

11:30 Muchova K./Vondrousova M. – Bondarenko K./Kichenok N.

11:30 Hradecka L./Voracova R. – Kudermetova V./Potapova A.

13:00 Kalashnikova O./Santamaria S. – Rus A./Zidansek T.

13:00 Sakkari M./Vekic D. – Kenin S./Tomljanovic A.