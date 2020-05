Roberto Bautista Agut: Obiettivo ATP Finals

Nessuno sa ancora quando tornerà il tennis, ma Roberto Bautista Agut, numero 12 nella classifica ATP e 20 ° nella ATP Race valida per Londra, ha i suoi obiettivi ben definiti per quando la stagione riprenderà (se riprenderà). Il 31enne spagnolo vuole qualificarsi per le finals ATP per la prima volta in carriera.

“Giocare le Finals ATP è uno dei miei obiettivi di carriera. Voglio farlo prima di ritirarmi e se accadrà quest’anno, tanto meglio. So che è molto difficile, ma ci sono andato molto vicino negli ultimi anni. Non sono ossessionato, ma è una sfida molto importante per la mia carriera ”, ha dichiarato il tennista di Castellon, che assicura di aver lavorato duramente. “Lavoro molto a casa e ho mantenuto uno stile di vita sano. Faccio del mio meglio per mantenermi al massimo livello da diverse stagioni ”.

Il numero due spagnolo ha anche rivelato che viaggerà a Maiorca nelle prossime settimane, dove dovrebbe trascorrere alcune settimane per allenarsi presso l’Accademia Rafa Nadal.