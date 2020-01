Australian Open: Wawrinka da favola. Eliminato Daniil Medvedev (Video)

Splendida prestazione di Stan Wawrinka (ATP 15) agli Australian Open! Confrontato con il quarto giocatore del ranking, il russo Daniil Medvedev, contro cui mai aveva vinto nei due precedenti giocati finora, lo svizzero ha messo in campo un match davvero incredibile che gli ha permesso di battere uno dei pretendenti al titolo per 6-2 2-6 4-6 7-6 (7/2) 6-2, dopo una battaglia durata tre ore e mezza. L’elvetico stacca così il biglietto per i quarti di finale dove affronterà il vincente del match tra l’altro russo Andrey Rublev (16) e il tedesco Alexander Zverev (7).

Sconfitto solo al quinto set da Rafael Nadal nell’ultimi US Open dove aveva superato ai quarti proprio Stan, Medvedev ha totalmente confermato la notevole solidità mentale, reagendo in modo perfetto all’ottimo inizio del rossocrociato.

Nel quarto parziale, l’inerzia del match sembrava essere tutta a favore del russo, Stan ha però rialzato la testa, procurandosi prima una palla break sul 2-1, dopo un paio di inattesi regali dell’avversario, e poi soprattutto giocando alla grande il tie-break.

Dito alla testa, come ormai sua abitudine, Wawrinka ha poi confezionato il capolavoro nel quinto set aggredendo subito Medvedev, rubandogli il servizio in apertura di parziale. Dopo aver salvato tre palle break nel quarto gioco, Stan ha poi alzato ulteriormente il livello del suo gioco piazzando il decisivo break nel settimo game.

La partita punto per punto