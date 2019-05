Roland Garros: Il Tabellone Principale (compresi i qualificati). Ecco gli avversari dei tre azzurri che hanno superato le quali

Roland Garros – Parte Alta

(1) Novak Djokovic vs Hubert Hurkacz

Sam Querrey vs Pedro Martinez

Jaume Munar vs Salvatore Caruso

Sergiy Stakhovsky vs (26) Gilles Simon

(20) Denis Shapovalov vs Jan-Lennard Struff

Radu Albot vs Tennys Sandgren

Lloyd Harris vs Lukas Rosol

Aljaz Bedene vs (13) Borna Coric

(9) Fabio Fognini vs Andreas Seppi

Guillermo Garcia-lopez vs Federico Delbonis

Taylor Fritz vs Bernard Tomic

Steve Johnson vs (18) Roberto Bautista agut

(30) Dusan Lajovic vs Thiago Monteiro

Cameron Norrie vs Elliot Benchetrit

Mikael Ymer vs Blaz Rola

John Millman vs (5) Alexander Zverev

(4) Dominic Thiem vs Tommy Paul

Rudolf Molleker vs Alexander Bublik

Maxime Janvier vs Pablo Cuevas

Jeremy Chardy vs (28) Kyle Edmund

(23) Fernando Verdasco vs Daniel Evans

Antoine Hoang vs Damir Dzumhur

Stefano Travaglia vs Adrian Mannarino

Taro Daniel vs (14) Gael Monfils

(10) Karen Khachanov vs Cedrik-Marcel Stebe

Gregoire Barrere vs Matthew Ebden

Martin Klizan vs Mikhail Kukushkin

Simone Bolelli vs (22) Lucas Pouille

(25) Felix Auger-aliassime vs Jordan Thompson

Ivo Karlovic vs Feliciano Lopez

Yoshihito Nishioka vs Mackenzie Mcdonald

Nicolas Jarry vs (8) Juan Martin Del potro

Roland Garros – Parte Bassa

(6) Stefanos Tsitsipas vs Maximilian Marterer

Prajnesh Gunneswaran vs Hugo Dellien

Roberto Carballes baena vs Alexandre Muller

Filip Krajinovic vs (32) Frances Tiafoe

(24) Stan Wawrinka vs Jozef Kovalik

Reilly Opelka vs Cristian Garin

Janko Tipsarevic vs Grigor Dimitrov

Thomas Fabbiano vs (11) Marin Cilic

(16) Marco Cecchinato vs Nicolas Mahut

Robin Haase vs Philipp Kohlschreiber

Jiri Vesely vs Leonardo Mayer

Marton Fucsovics vs (17) Diego Schwartzman

(29) Matteo Berrettini vs Pablo Andujar

Casper Ruud vs Ernests Gulbis

Malek Jaziri vs Oscar Otte

Lorenzo Sonego vs (3) Roger Federer

(7) Kei Nishikori vs Quentin Halys

Jo-Wilfried Tsonga vs Peter Gojowczyk

Alexei Popyrin vs Ugo Humbert

Albert Ramos-vinolas vs (31) Laslo Djere

(21) Alex De minaur vs Bradley Klahn

Pablo Carreno busta vs Joao Sousa

Benoit Paire vs Marius Copil

Pierre-Hugues Herbert vs (12) Daniil Medvedev

(15) Nikoloz Basilashvili vs Juan Ignacio Londero

Mischa Zverev vs Richard Gasquet

Alexey Vatutin vs Corentin Moutet

Guido Andreozzi vs (19) Guido Pella

(27) David Goffin vs Ricardas Berankis

Miomir Kecmanovic vs Denis Kudla

Yannick Maden vs Kimmer Coppejans

Yannick Hanfmann vs (2) Rafael Nadal