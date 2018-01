Australian Open: Amara sconfitta per Paolo Lorenzi battuto al quinto set da Damir Dzumhur

Tanto amaro in bocca e più di un rammarico nella testa di Paolo Lorenzi. L’azzurro lascia Melbourne per mano di Damir Dzumhur dopo essere stato in vantaggio di due set e in totale controllo delle operazioni per oltre un’ora abbondante di partita. Il bosniaco, apparso nervoso e polemico per l’intero arco dell’incontro, si impone in rimonta sull’italiano col punteggio di 3-6 2-6 7-6(5) 6-2 6-4 in 3 ore e 45 minuti di gioco. Il tennista di Sarajevo, reduce dal ritiro al secondo turno a Sydney contro Alex De Minaur, si porta così avanti 2 a 0 nei precedenti con Lorenzi a seguito del successo odierno e della vittoria di settembre in quel di San Pietroburgo. Dzumhur affronterà al secondo turno degli Australian Open il giocatore di casa John Millman.

ANDAMENTO DELLA PARTITA

L’avvio di match è caratterizzato da una fase di studio con entrambi i giocatori che non faticano a tenere i rispettivi turni di battuta. Nel sesto game arriva lo strappo decisivo del set: Paolo Lorenzi piazza il break e coglie i frutti dei primi momenti di puro nervosismo del bosniaco già richiamato da Carlos Bernardes per qualche parolina di troppo scambiata col suo coach. L’azzurro consolida il break di vantaggio, sale 5-2 e inizia ad assistere alla prima della lunga serie di teatrini messi in scena da Dzumhur, con quest’ultimo che scaraventa la racchetta per terra dalla rabbia. Dopo un game interlocutorio col bosniaco al servizio, Paolo Lorenzi chiude i conti al quarto set point capitalizzando al meglio un attacco di rovescio sul medesimo fondamentale del suo avversario depositato in rete.

Il secondo set comincia sulla falsa riga del primo: Paolo Lorenzi è concentrato e abile a mettere pressione al suo rivale, mentre Dzumhur continua ad accumulare una quantità industriale di gratuiti. Il senese strappa il servizio al bosniaco nel gioco d’apertura, custodisce con autorità e cura il break annullando anche due chance di controbreak del bosniaco nel quarto e nel sesto game. Il tennista di Sarajevo mostra chiari segnali di scoramento e nervosismo per le due occasioni mancate e butta via anche il successivo game di servizio con una facile volée spedita fuori. Lorenzi ringrazia, si porta avanti 5-2 ed aspetto l’errore in corridoio col rovescio di Dzumhur per fa calare il sipario sul secondo parziale. L’azzurro ora conduce 6-3 6-2 ed è a un solo set dall’approdo al secondo turno.

Nel terzo set riaccende la lampadina del giocatore di Sarajevo che riprende a giocare in maniera meno scriteriata. Il parziale è molto equilibrato, Dzumhur è più concentrato e volenteroso mentre Lorenzi soffre un piccolo passaggio a vuoto che gli costa il break nel secondo gioco. Paolo non molla un centimetro e si riprende il maltolto operando il controbreak nel settimo game. Da lì a poco – da 4-3 a favore di Dzumhur – si ritrovano al tie-break. Adesso Dzumhur è più paziente e meno frenetico di prima, mentre Lorenzi ha solo che mangiarsi le mani per il pessimo avvio di tie-break e per il punto disturbato gentilmente concesso al bosniaco. Lorenzi attua una parziale rimonta sotto da 4-0 ma finisce 7-5 per Dzumhur.

Nonostante si continui a lamentare su ogni chiamata, anche la meno dubbia, Dzumhur contiene sempre più i gratuiti da fondocampo e costringe Lorenzi a giocare da lontano senza poter essere più propositivo come nei tre set precedenti. Anche quelle poche volte che verticalizza il gioco, l’azzurro ora è spesso e volentieri infilato con successo dal passante dell’insopportabile bosniaco. Dopo i primi quattro game serrati del quarto parziale, Dzumhur mette la freccia del sorpasso e dal 2-2 conquista ben 4 giochi di fila assicurandosi per 6-2 il quarto parziale.

Il quinto e decisivo set è piuttosto equilibrato sin dai primi scambi ma si intuisce da subito come il bosniaco sia in condizioni fisiche migliori del senese. Lorenzi è stanco, la gamba non risponde al meglio ma prova comunque stoicamente a giocarsi tutte le proprie carte a disposizione. Si gioca punto a punto e l’impressione è che possa essere un solo un episodio a fare la differenza. Così sarà. Damir Dzumhur strappa il servizio nel nono game all’azzurro e chiude successivamente in maniera agevole per 6-4. Si chiude il match col solito teatrino di Dzumhur capace di contestare anche le ultime due palle match.

CHIAVE TATTICA

In una partita contraddistinta dal nervosismo ingiustificato di Dzumhur, l’azzurro è stato inizialmente bravo nei primi due set a non farsi condizionare dalle continue lamentele del bosniaco. Un atteggiamento a dir poco controproducente che ha permesso a Lorenzi di ottenere tanti punti gratis per via dei molti errori non forzati del suo avversario. Paolo è stato inoltre intelligente nel prendere la via della rete in molte occasioni – anche quando l’attacco non era all’altezza – e a far valere la maggiore incisività della prima di servizio. Un match altalenante e dai due volti disputato da ambo i giocatori: la prima parte di gioco ben amministrata da Lorenzi specialmente con la testa, nella seconda invece la ritrovata lucidità e la voglia di rimanere in campo a lottare del tennista di Sarajevo ha fatto poi però la differenza. Dzumhur dal terzo set in avanti ha iniziato a limitare i gratuiti, a dettar legge da fondocampo con entrambi i fondamentali e a costringere Lorenzi a scambi prolungati.

NUMERI

Paolo Lorenzi perde la quinta partita su sei una volta giunto al quinto set e si fa rimontare due set di vantaggio per la seconda volta in carriera (l’ultima volta al Roland Garros 2015 contro Gilles Muller). L’azzurro rimane dunque fermo a quota 10 vittorie nei Major ed esce da Melbourne per la quinta circostanza su sette al match di primo turno. Per Damir Dzumhur si tratta invece del primo successo nel circuito maggiore recuperando uno svantaggio di due parziali e della prima vittoria in un main draw di uno Slam con lo status di testa di serie.

Court 15 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

3Inc. P. Lorenzi vs (28) D. Dzumhur



P. Lorenzi – (28) D. Dzumhur

45. Singles ranking 30.

15. 12. 1981 Birthdate 20. 5. 1992

right Plays right

Luca Fiorino