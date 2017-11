Australian Open Play-Off Asia/Oceania, torneo maschile: Karimov sorprende Nagal

Si è allineato ai quarti di finale il tabellone maschile degli Australian Open Play-Off riservati ai giocatori di Asia e Ocenia.

Tutto secondo pronostico, o quasi, nella seconda giornata del torneo in corso a Zhuhai. L’unica sorpresa, se così si può chiamare, porta la firma del giovane uzbeko Jurabek Karimov, classe 1998, che ha battuto in due set l’indiano Sumit Nagal, accreditato della sesta testa di serie. Ai quarti di finale se la vedrà con Zhe Li, che non ha lasciato scampo al giapponese Yosuke Watanuki.

Il secondo quarto della parte bassa sarà un derby cinese tra Zhizhen Zhang e Ze Zhang, rispettivamente settima e seconda testa di serie.

RISULTATI DI GIORNATA:

(Q) Jurabek Karimov b.(6) Sumit Nagal 7-5 6-4

(4) Zhe Li b. (Q) Yosuke Watanuki 6-3 6-2

(7) Zhizhen Zhang b. (WC) Hao Wu 6-4 6-2

(2) Ze Zhang b. (WC) Wishaya Trongcharoenchaikul 7-5 6-4

Lorenzo Carini