Il day 4 degli Internazionali di Tennis di Brescia

Brescia. Gli Internazionali di Tennis di Brescia entrano nel vivo. Nella giornata di ieri abbiamo assistito ai primi incontri del mai draw di singolare e di doppio.

Tra gli italiani, purtroppo, subito eliminati gli allievi di Laura Golarsa, ovvero Alessandro Bega e Lorenzo Frigerio. Il primo estromesso dal bielorusso Uladzimir Ignatik con il punteggio di 6-3 6-4, il secondo dal croato Viktor Galovic, dopo un match lottato conclusosi con il punteggio finale di 6-3 6-7 (7) 6-2. Oggi, il programma sul campo centrale parlerà ancor di più italiano. Si aprirà alle ore 11:30 con il doppio tutto azzurro che vedrà sfidarsi da una parte Dalla Valle-Fonio e dell’altra Motti-Travaglia. Non prima delle 13 interessante sfida tra Oscar Otte e Laurynas Grigelis, a seguire Igor Sijsling contro il nostro Lorenzo Sonego, partita che si annuncia davvero interessante e aperta. Dopo di loro è il turno del tennista pugliese Andrea Pellegrino opposto in un match davvero complicato all’estone Jurgen Zopp.

La sessione serale, sempre sul campo centrale del palazzetto San Filippo, vedrà in campo uno dei favoriti, se non il primo favorito, dopo i numerosi ritiri, Andreas Seppi. Il tennista alto atesino alla sua prima partecipazione al torneo lombardo, sfiderà il qualificato ucraino Volodoymyr Uzhylovski. Infine chiuderà il programma serale Andrea Arnaboldi, che sfiderà il forte tennista lituano Richardas Berankis. Infine Andreas Basso, altro azzurro in campo oggi, che giocherà nel campo adiacente al centrale cioè al campo 3, affronterà nel tardo pomeriggio bresciano la testa di serie n.8 Mirza Basic, in un incontro davvero difficile per il tennista ligure, vuoi per le doti del bosniaco che vanno a nozze su queste superfici e vuoi per le poche partite disputate sul veloce da Basso in questa stagione, che per lui è stata però ampiamente positiva.

Da Brescia, Luigi Calvo