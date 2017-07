ATP Newport: Il Tabellone Principale. John Isner guida il seeding

ATP Newport 250 | Erba | $535.625

(1) Isner, John vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Novikov, Dennis vs Chiudinelli, Marco

Qualifier vs (7) Sandgren, Tennys

(4) Herbert, Pierre-Hugues vs Bye

Menendez-Maceiras, Adrian vs Kozlov, Stefan

(WC) Mmoh, Michael vs Santillan, Akira

Fratangelo, Bjorn vs (8) Marchenko, Illya

(6) Lacko, Lukas vs Opelka, Reilly

Qualifier vs (WC) Ram, Rajeev

Fritz, Taylor vs Kamke, Tobias

Bye vs (3) Mannarino, Adrian

(5) Estrella Burgos, Victor vs Kravchuk, Konstantin

Gojowczyk, Peter vs (WC) Kwiatkowski, Thai-Son

Kudla, Denis vs Krueger, Mitchell

Bye vs (2) Karlovic, Ivo