Francesca Schiavone perde dalla cinese Peng in due set e saluta Eastbourne

Sconfitta in due set per Francesca Schiavone al primo turno del Wta Premier di Eastbourne (Erba, $819.000).

La tennista milanese è stata superata dalla cinese Shuai Peng, 31 anni, Nr. 38 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 33 minuti di gioco.

Schiavone sottotono rispetto alle ultime uscite; l’azzurra ha commesso svariati gratuiti, non trovando il giusto ritmo, specialmente al servizio. Resta il rammarico per due set persi subendo una rimonta ma è da sottolineare la buona prova dell’avversaria, ottima al suo esordio stagionale su erba.

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: inizia bene la Leonessa, subito aggressiva in risposta.

La cinese fatica a trovare le contromisure e deve cedere il servizio già nel terzo game; un diritto lungo della Peng premia la Schiavone: è break.

Sembra che il parziale si indirizzi su binari favorevoli all’italiana ma Francesca crolla.

L’azzurra inizia a commettere troppi errori mentre la cinese spinge forte da fondo, soprattutto con il rovescio, e ribalta le sorti del set.

Dapprima controbrekka subito, nel quarto gioco, sfruttando due gratuiti italiani. Successivamente si porta avanti di un break, nel sesto game, grazie a un rovescio vincente che accarezza la riga.

Dopo 28 minuti è 4-2 per la Peng.

La Leonessa ha subito una palla break per riportarsi sotto ma viene cancellata dall’avversaria che, a poco a poco, si avvicina all’ottenimento del set.

Nell’ottavo gioco la Schiavone è bravissima a risalire da 15-40, annullando due palle set con due splendide giocate ma nulla può nel gioco successivo.

Al servizio per il parziale, la cinese non trema e, al terzo set point a disposizione, fa suo il set dopo un ottimo scambio condotto con il rovescio.

E’ 6-3 per la Peng in 44 minuti di gioco.

Secondo set: parziale simile al precedente ma costellato da una miriade di break.

I servizi non sono più incisivi e l’aggressività in risposta delle due contendenti finisce per fare la differenza.

Parte ancora meglio l’italiana: nastro azzurro nel secondo gioco e break.

E’ il primo di una lunga serie (sei consecutivi) che finirà per fissare il punteggio sul 4-3 per l’azzurra dopo 33 minuti di gioco.

La svolta del set è nell’ottavo gioco: Francesca spinge forte ma questa volta non passa. E’ bravissima la cinese a fare buona guardia e a chiudere il gioco con un ace, impattando sul quattro pari.

Si può dire che qui finisca la partita della Leonessa; la tennista milanese a poco a poco si spegne, mentre l’avversaria sale di tono, vincendo spesso gli scambi da fondo con le accelerazioni di rovescio.

La Peng dapprima agevolmente brekka a 15 l’azzurra, successivamente chiude al primo match point a disposizione.

E’ 6-4 per l’asiatica in 50 minuti di gioco.

WTA Eastbourne Francesca Schiavone Francesca Schiavone 3 4 Shuai Peng Shuai Peng 6 6 Vincitore: S. PENG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Peng 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-4 → 4-5 S. Peng 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 4-3 → 4-4 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 S. Peng 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-1 → 3-2 S. Peng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 F. Schiavone 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 S. Peng 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 F. Schiavone 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Peng 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 F. Schiavone 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 S. Peng 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 F. Schiavone 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 S. Peng 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 F. Schiavone 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 S. Peng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Peng 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

F. Schiavone – S. Peng

01:33:03

1 Aces 4

10 Double Faults 2

57% 1st Serve % 66%

20/33 (61%) 1st Serve Points Won 26/47 (55%)

6/25 (24%) 2nd Serve Points Won 14/24 (58%)

4/10 (40%) Break Points Saved 6/10 (60%)

9 Service Games Played 10

21/47 (45%) 1st Return Points Won 13/33 (39%)

10/24 (42%) 2nd Return Points Won 19/25 (76%)

4/10 (40%) Break Points Won 6/10 (60%)

10 Return Games Played 9

26/58 (45%) Total Service Points Won 40/71 (56%)

31/71 (44%) Total Return Points Won 32/58 (55%)

57/129 (44%) Total Points Won 72/129 (56%)

73 Ranking 38

37 Age 31

Milan, Italy Birthplace Hunan, China

Milan, Italy Residence Tian Jin, China

5′ 5 1/2″ (1.66 m) Height 5′ 10″ (1.77 m)

132 lbs. (60 kg) Weight 135 lbs. (61.2 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (1998) Turned Pro Pro

16/13 Year to Date Win/Loss 22/13

1 Year to Date Titles 0

8 Career Titles 1

$11,052,400 Career Prize Money $8,046,647

Davide Sala