ATP Halle e Queen’s: I risultati con il Live dettagliato delle Semifinali. Roger Federer supera l’ostacolo Khachanov ed è in finale. Ora la sfida con A. Zverev. Lopez e Cilic si sfideranno al Queen’s (Video)

Roger Federer giocherà Domenica la sua undicesima finale in carriera ad Halle, in Germania.

Dopo aver sconfitto in semifinale il giovane russo Karen Khachanov, 21 anni, in una partita molto equilibrata e non sempre ben giocata dallo svizzero che si è imposto con il risultato di 6-4 7-6 (5) in 1:25.

In un duello in cui lo svizzero sembrava meno sicuro e fluido rispetto ai turni precedenti, Federer ha perso l’occasione per chiudere l’incontro rapidamente quando ha servito per il match sul 5 a 4 nel secondo set e poi ha salvato due set point sul 5 a 6, ma poi è stato effettivamente in grado di risolvere l’incontro in un tie-break altrettanto incoerente dai due, in cui gli errori non forzati del russo sono finiti per costargli caro.

Federer andrà in cerca del suo nono titolo ad Halle, nella finale in programma per Domenica contro il tedesco Alexander Zverev che ha sconfitto il francese Richard Gasquet.

ATP Halle 500 | Erba | e1.836.660 – Semifinali

STADION – Ora italiana: 13:05 (ora locale: 1:05 pm)

2. [4] Alexander Zverev vs Richard Gasquet



3. Alexander Zverev / Mischa Zverev vs [2] Raven Klaasen / Rajeev Ram



ATP London / Queens Club 500 | Erba | e1.836.660 – Semifinali

Centre Court – Ora italiana: 14:15 (ora locale: 1:15 pm)

1. Gilles Muller vs [4] Marin Cilic



2. [6] Grigor Dimitrov vs Feliciano Lopez



3. [3] Jamie Murray / Bruno Soares vs Marin Cilic / Marcin Matkowski