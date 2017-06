Sara Errani viene sconfitta dalla Cepelova all’ultimo turno di qualificazione del Wta International di Mallorca

Sconfitta per Sara Errani nell’ultimo turno di qualificazione del WTA International di Mallorca (Erba, $250.000)

L’azzurra è stata superata dalla slovacca Jana Cepelova, 24 anni, Nr. 96 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 33 minuti di gioco.

Si sapeva che non sarebbe stato un incontro facile, anzi, i favori del pronostico erano tutti per la Cepelova vista la superficie. Sara ha comunque lottato, giocando un primo parziale alla pari e provando un’incredibile rimonta nel secondo. Resta il rammarico per i primi quattro giochi del secondo set, tutti equilibrati e lottatissimi, giochi che hanno fatto la differenza per la slovacca.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: inizio equilibrato, con le due tenniste abili a tenere i propri turni di battuta sino al 2-2.

Dal quinto gioco si cambia completamente registro e i break fioccano.

La slovacca si porta per due volte avanti di un break (conquistando il quinto e il settimo game) e Sarita è sempre brava a ricucire immediatamente lo strappo (controbrekkando nel sesto e nell’ottavo gioco).

La svolta decisiva avviene nel nono game. Ennesimo break della Cepelova (a 30) e Errani che non riesce a rimontare per la terza volta.

Il turno di battuta tenuto dalla slovacca nel decimo gioco fa la differenza. Al primo set point è 6-4 per la Cepelova in 37 minuti di gioco.

Secondo set: Sara lotta ma i punti chiave sono tutti conquistati dall’avversaria.

Già il break per la slovacca nel primo game, dopo 24 punti e alla terza palla break a disposizione, è emblematico per l’andamento del parziale. La Errani si procura una palla break nel secondo game (annullata da un ace avversario) e ben due nel quarto gioco ma non è giornata.

Dopo 35 minuti è 4-0 per la slovacca, abile a far suoi tutti i giochi lottati e finiti ai vantaggi.

L’impegno dell’italiana è ammirevole. Sotto 5-0 non molla ma continua a combattere.

Sarita dapprima brekka a zero nel sesto gioco, successivamente annulla tre palle match avversarie e fissa il punteggio sul 5-2.

L’ultimo sussulto è il break nell’ottavo gioco; nel game successivo Sara deve infatti deporre le armi.

Al quarto match point a disposizione passa la Cepelova che fissa il punteggio sul 6-3 in suo favore in 53 minuti di gioco.

La partita punto per punto



WTA Mallorca Sara Errani [2] Sara Errani [2] 4 3 Jana Cepelova [8] Jana Cepelova [8] 6 6 Vincitore: J. CEPELOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-5 → 3-6 J. Cepelova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 S. Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 J. Cepelova 0-15 0-30 0-40 df 0-5 → 1-5 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 0-4 → 0-5 J. Cepelova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-3 → 0-4 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 J. Cepelova A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-1 → 0-2 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Cepelova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-5 → 4-6 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 J. Cepelova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A df 3-4 → 4-4 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 J. Cepelova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 S. Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 J. Cepelova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 S. Errani 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Cepelova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

S. Errani – J. Cepelova

01:31:47

0 Aces 3

2 Double Faults 3

76% 1st Serve % 51%

35/65 (54%) 1st Serve Points Won 21/34 (62%)

4/20 (20%) 2nd Serve Points Won 13/33 (39%)

8/15 (53%) Break Points Saved 4/8 (50%)

10 Service Games Played 9

13/34 (38%) 1st Return Points Won 30/65 (46%)

20/33 (61%) 2nd Return Points Won 16/20 (80%)

4/8 (50%) Break Points Won 7/15 (47%)

9 Return Games Played 10

39/85 (46%) Total Service Points Won 34/67 (51%)

33/67 (49%) Total Return Points Won 46/85 (54%)

72/152 (47%) Total Points Won 80/152 (53%)

72 Ranking 96

30 Age 24

Bologna, Italy Birthplace Kosice, Slovakia

Bologna, Italy Residence Kosice, Slovakia

5′ 4 1/2″ (1.64 m) Height 5′ 6″ (1.68 m)

132 lbs. (60 kg) Weight 132 lbs. (60 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (2002) Turned Pro Pro

16/14 Year to Date Win/Loss 9/12

0 Year to Date Titles 0

9 Career Titles 0

$13,005,301 Career Prize Money $1,335,737

Davide Sala