ATP Queen’s: Il Main Draw. Andy Murray sfida Bedene nel derby britannico.

ATP London / Queens Club 500 | Erba | e1.836.660

(1) Murray, Andy vs Bedene, Aljaz

(WC) Norrie, Cameron vs Querrey, Sam

Basilashvili, Nikoloz vs Muller, Gilles

Mannarino, Adrian vs (5) Tsonga, Jo-Wilfried

(4) Cilic, Marin vs Isner, John

Johnson, Steve vs Qualifier

Troicki, Viktor vs Tipsarevic, Janko

Young, Donald vs (9) Kyrgios, Nick

(6) Dimitrov, Grigor vs Harrison, Ryan

Qualifier vs (WC) Ward, James

Medvedev, Daniil vs Mahut, Nicolas

(WC) Kokkinakis, Thanasi vs (3) Raonic, Milos

(7) Berdych, Tomas vs Darcis, Steve

Edmund, Kyle vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Lopez, Feliciano vs (2) Wawrinka, Stan