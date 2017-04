Sara Errani lotta per tre set ma esce sconfitta contro Elise Mertens nel Wta International di Istanbul

Esce sconfitta Sara Errani al secondo turno del Wta International di Istanbul ($ 250.000, terra).

L’azzurra è stata sconfitta dalla belga Elise Mertens, 21 anni, Nr. 65 Wta, con il punteggio di 6-7(3) 6-3 3-6 in due ore e 47 minuti di gioco.

Peccato. Il match è stato equilibrato e le occasioni per Sara non sono mancate (sia nel primo che nel terzo set); rimane il rammarico per un successo a portata di mano scappato via. Onore comunque alla belga, giocatrice in netta crescita in questo 2017 e capace di giocare bene svariati punti chiave.

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: parziale rocambolesco, in cui le due tenniste si equivalgono e danno vita a una lotta serrata.

Alla prima palla a disposizione brekka subito la Errani, salvo subire l’immediato controbreak avversario.

L’equilibrio sembra essere spezzato dalla belga nel sesto gioco, dove, a seguito di un ottimo contropiede, strappa nuovamente il servizio a Sarita e si porta a condurre 4-2 dopo 33 minuti di gioco.

I successivi tre games vedono il dominio azzurro; la Errani dapprima controbrekka, poi tiene il servizio annullando un’insidiosa palla break e infine brekka nuovamente la Mertens approfittando di una volee in corridoio dell’avversaria.

Al servizio per il set Sara si squaglia. Il decimo gioco vede il break a zero da parte della Mertens che si porta nuovamente a condurre tenendo il servizio nel gioco successivo, gioco in cui annulla una palla break all’azzurra al termine di una splendida giocata.

Il dodicesimo game è fondamentale; la Mertens spinge e Sarita fa di tutto per difendersi. E’ brava l’italiana ad annullare due set point grazie a un gratuito avversario e a un diritto potente della Errani, portando così la contesa al tiebreak.

Qui è purtroppo un dominio belga, con la Mertens sempre avanti nel punteggio e in costante spinta. L’azzurra riesce solo ad annullare un set point grazie a un diritto sulla riga, ma nulla può sulla seconda palla a disposizione dell’avversaria. Bella volee corta di diritto della Mertens sulla quale Sara non arriva.

E’ 7-6(3) in un’ora e 16 minuti di gioco per la Mertens.

Secondo set: Sara sembra subito essersi ripresa dall’amaro esito del set precedente e tiene bene il campo.

La svolta del set la si trova tra il quarto e il sesto gioco, dove sono collocati i tre break del parziale.

A trarne vantaggio è la Errani che, dopo 25 minuti di gioco, è avanti meritatamente 4-2.

L’azzurra è brava a rintuzzare i tentativi di rientro avversari (palla break annullata nel settimo gioco) e a chiudere al primo tentativo utile.

Una risposta larga della Mertens nel nono gioco sancisce la chiusura delle ostilità.

E’ 6-3 per Sara in 36 minuti di gioco.

Terzo set: pronti via e la Mertens scappa.

Sara cerca di tenere il passo dell’avversaria ma non ci riesce: l’aggressività belga legata a qualche gratuito di troppo azzurro, vale quattro giochi tutti di marca Mertens.

La 21enne strappa un fondamentale servizio alla nostra portacolori al termine di un secondo gioco combatuttissimo e si ripete nel quarto game, andando a condurre 4-0 dopo una manciata di minuti.

A questo punto si sveglia Sarita che prova una rimonta incredibile. Punto dopo punto risale sino al 4-3 ma è costretta a cedere il passo nell’ottavo game. Annulla due palle break ma nulla può sulla terza: un suo diritto in corridoio manda la Mertens a servire per il set.

Non c’è più nulla da fare: turno di servizio a zero per la Mertens che, con uno splendido rovescio lungolinea, fa suo l’incontro.

E’ 6-3 Mertens in 55 minuti di gioco.

La partita punto per punto



WTA Istanbul Elise Mertens [6] Elise Mertens [6] 7 3 6 Sara Errani Sara Errani 6 6 3 Vincitore: E. MERTENS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 E. Mertens 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 E. Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-0 → 4-1 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 E. Mertens 0-15 df 2-0 → 3-0 S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 E. Mertens 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-3 → 2-4 S. Errani 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 E. Mertens 0-15 0-30 1-2 → 1-3 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 E. Mertens 0-15 15-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Errani 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-5 → 6-5 S. Errani 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 E. Mertens 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 E. Mertens 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Errani 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 E. Mertens 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 0-0 → 0-1

E. Mertens – S. Errani

02:45:33

2 Aces 0

8 Double Faults 2

70% 1st Serve % 85%

37/64 (58%) 1st Serve Points Won 49/99 (49%)

11/27 (41%) 2nd Serve Points Won 8/17 (47%)

5/12 (42%) Break Points Saved 13/20 (65%)

15 Service Games Played 15

50/99 (51%) 1st Return Points Won 27/64 (42%)

9/17 (53%) 2nd Return Points Won 16/27 (59%)

7/20 (35%) Break Points Won 7/12 (58%)

15 Return Games Played 15

48/91 (53%) Total Service Points Won 57/116 (49%)

59/116 (51%) Total Return Points Won 43/91 (47%)

107/207 (52%) Total Points Won 100/207 (48%)

65 Ranking 110

21 Age 29

Leuven, Belgium Birthplace Bologna, Italy

Hamont-Achel, Belgium Residence Bologna, Italy

1.79m Height 5′ 4 1/2″ (1.64 m)

67kg Weight 132 lbs. (60 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (2013) Turned Pro Pro (2002)

18/7 Year to Date Win/Loss 6/8

1 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 9

$341,760 Career Prize Money $12,888,715

Davide Sala