Wimbledon, Tien finisce in ospedale dopo la sconfitta: poi la foto virale con hamburger e patatine

Le ultime ore vissute da Learner Tien a Wimbledon 2026 sembrano quasi il copione di un film. Il giovane statunitense è stato eliminato al secondo turno da Marton Fucsovics, ma a far discutere non è stata soltanto la sconfitta: dopo il match, infatti, Tien è finito in ospedale per problemi di stomaco e ha poi pubblicato sui social una foto diventata subito virale.

La vicenda ha iniziato a incuriosire già durante la partita. Nel corso di una pausa, Tien ha chiesto del pane in cassetta, una scena insolita che ha sorpreso spettatori e addetti ai lavori. In quel momento non era chiaro cosa stesse accadendo, ma tutto lascia pensare che il tennista americano stesse cercando di gestire alcuni problemi gastrici.

Por seguir con la historia… Tien ha acabado ingresado en el hospital, con una vía y se ha dado un festín de hamburguesas desde la cama 😅😅 https://t.co/bl1mG28Jet pic.twitter.com/dEdfYztWCO — Irene Gómez (@Negmezz) July 2, 2026

La situazione, però, sarebbe peggiorata con il passare dei minuti. Il fastidio ha condizionato il suo rendimento in campo e, una volta terminato l’incontro, Tien è stato costretto a recarsi in ospedale, dove ha trascorso la notte per ricevere le cure necessarie.

A tranquillizzare tutti ci ha pensato poche ore dopo lo stesso giocatore, con una foto pubblicata su Instagram che lo ritrae mentre mangia hamburger, patatine, bibite e altri snack direttamente dall’ospedale. Un’immagine curiosa, diventata rapidamente virale, che sembra indicare un miglioramento delle sue condizioni.

Resta comunque singolare quanto accaduto durante il match. Vedere un tennista chiedere pane in cassetta nel mezzo di una partita di Wimbledon per provare ad alleviare problemi di stomaco è una scena decisamente rara, se non inedita a questi livelli.

Con l’eliminazione a Wimbledon, la stagione sull’erba di Tien si chiude qui. Una volta ricevuto il via libera medico, lo statunitense farà ritorno negli Stati Uniti per preparare la tournée sul cemento, superficie sulla quale può esprimere al meglio il proprio tennis.

Nelle ultime settimane Tien non è riuscito a mostrare il suo miglior livello, ma resta uno dei nomi più interessanti in vista della seconda parte della stagione. La speranza è che il problema accusato a Londra sia soltanto un episodio passeggero e che il giovane americano possa ripartire presto, lasciandosi alle spalle una giornata tanto sfortunata quanto curiosa.





Francesco Paolo Villarico