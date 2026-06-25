Wimbledon – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo. Tyra Grant entra nel main draw: prima volta Slam per la 18enne azzurra

Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008
Tyra Caterina Grant continua la sua corsa e conquista il primo tabellone principale Slam della carriera. La giovane italo-americana ha superato il turno decisivo delle qualificazioni di Wimbledon battendo la francese Harmony Tan con il punteggio di 6-4 7-6(5).
Un risultato pesantissimo per la classe 2008, che diventa la prima diciottenne italiana a entrare in un main draw Slam dai tempi di Elisabetta Cocciaretto all’Australian Open 2020. Con questo successo Grant entrerà anche nelle prime 140 della Race WTA: tra le giocatrici nate nel 2008 o più giovani, soltanto Lili Tagger, allieva di Francesca Schiavone, è davanti a lei.
La partita ha confermato i progressi dell’azzurra sull’erba, superficie sulla quale non aveva mai disputato match ufficiali prima di questa settimana. Nel primo set Grant ha piazzato il
break decisivo nel terzo game e ha mantenuto il vantaggio fino al 6-4, senza mai perdere la battuta.
Più complicata la gestione del secondo parziale. Grant è salita avanti 5-3 e ha avuto due match point, ma nel decimo game ha ceduto il servizio dal 40-30, permettendo a Tan di rientrare. Nel tie-break, però, la giovane azzurra è rimasta lucida: dopo aver sprecato un mini-break di vantaggio, dal 5-5 ha piazzato due punti consecutivi, chiudendo per 7 punti a 5.
Ora Grant attende di conoscere la sua prima avversaria nel tabellone principale. Il sorteggio di Wimbledon è in programma venerdì 26 giugno alle 11:00 italiane: da qualificata, l’azzurra potrà finire in qualsiasi zona del draw, da un possibile incrocio con una big come Aryna Sabalenka a una sfida contro un’altra qualificata.
Qualunque sarà l’avversaria, Grant ha già scritto una pagina importante. A Wimbledon ha trovato la sua prima volta Slam e lo ha fatto con personalità, energia e una crescita evidente partita dopo partita.
Wimbledon
Londra, Regno Unito · 25 Giugno 2026
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Andamento della giornata — 25 Giugno
08:00
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24°
09:00
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27°
10:00
☀
28°
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☀
30°
12:00
☀
31°
13:00
☀
33°
14:00
☀
33°
15:00
☀
34°
17:00
⛅
33°
22:00
⛅
26°
⚠ Allerta rossa calore estremo su Greater London: attenzione alle ore centrali e al pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 25 Giugno
🎾
Wimbledon · Qualificazioni
Turno Decisivo Qualificazione · Erba
WIM Q3
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta rossa
🎾 Quali Q3
🌿 Erba
Show Court 1 – Ore: 12:00am
O. Tarvet vs S. Sakellaridis
Slam Wimbledon
O. Tarvet
6
6
7
S. Sakellaridis [31]
4
2
5
Vincitore: O. Tarvet
Servizio
Svolgimento
Set 3
O. Tarvet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
S. Sakellaridis
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
O. Tarvet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
S. Sakellaridis
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
O. Tarvet
15-15
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
S. Sakellaridis
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
O. Tarvet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Tarvet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
O. Tarvet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
S. Sakellaridis
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
O. Tarvet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
S. Sakellaridis
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
S. Sakellaridis
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Tarvet
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
S. Sakellaridis
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
S. Sakellaridis
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
S. Sakellaridis
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
M. Timofeeva
vs H. Watson
Slam Wimbledon
M. Timofeeva [1]
•
30
3
6
5
H. Watson
15
6
2
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Watson
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
H. Watson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
M. Timofeeva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
H. Watson
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
M. Timofeeva
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Watson
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 6-2
M. Timofeeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
H. Watson
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
M. Timofeeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
H. Watson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Timofeeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Watson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
M. Timofeeva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
H. Watson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
M. Timofeeva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
H. Watson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
M. Timofeeva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
H. Watson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
H. Watson
None-None
30-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Court 2 – Ore: 12:00am
M. Basing vs R. Bertola
Slam Wimbledon
M. Basing
2
6
3
7
6
R. Bertola
6
4
6
5
2
Vincitore: M. Basing
Servizio
Svolgimento
Set 5
M. Basing
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
R. Bertola
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
M. Basing
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
R. Bertola
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Basing
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 4
R. Bertola
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
6-5 → 7-5
M. Basing
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
5-5 → 6-5
R. Bertola
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
A-40
5-4 → 5-5
M. Basing
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
R. Bertola
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Basing
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
R. Bertola
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Bertola
15-0
0-15
15-15
30-15
40-15
3-5 → 3-6
M. Basing
15-0
30-0
30-15
40-15
40-40
40-A
40-40
3-4 → 3-5
R. Bertola
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 3-4
M. Basing
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
R. Bertola
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Basing
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
M. Basing
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Basing
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
R. Bertola
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
M. Basing
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
2-3 → 3-3
M. Basing
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
R. Bertola
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Basing
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Basing
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-5 → 2-6
R. Bertola
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
R. Bertola
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-3 → 1-4
M. Basing
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
M. Basing
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
R. Bertola
None-None
0-15
15-15
40-15
0-0 → 0-1
A. Sasnovich
vs B. Andreescu
Slam Wimbledon
A. Sasnovich [15]
0
3
6
B. Andreescu
•
0
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Sasnovich
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
A. Sasnovich
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
B. Andreescu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
A. Sasnovich
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
B. Andreescu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
A. Sasnovich
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Andreescu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
B. Andreescu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
A. Sasnovich
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 3-3
B. Andreescu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
B. Andreescu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Sasnovich
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
B. Andreescu
None-None
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Court 3 – Ore: 12:00am
Y. Zhou vs B. Harris
Slam Wimbledon
Y. Zhou
6
6
2
3
B. Harris [23]
1
7
6
6
Vincitore: B. Harris
Servizio
Svolgimento
Set 4
Y. Zhou
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
B. Harris
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Y. Zhou
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Y. Zhou
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Y. Zhou
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Zhou
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
B. Harris
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Y. Zhou
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Y. Zhou
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
B. Harris
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Y. Zhou
0-15
15-30
30-30
30-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
Y. Zhou
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
B. Harris
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Y. Zhou
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
B. Harris
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
4-4 → 4-5
Y. Zhou
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Y. Zhou
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Krueger
vs P. Iatcenko
Slam Wimbledon
A. Krueger [2]
7
6
P. Iatcenko
6
1
Vincitore: A. Krueger
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Iatcenko
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 6-1
P. Iatcenko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-0 → 4-1
P. Iatcenko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
P. Iatcenko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4-5*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
8*-8
9-8*
6-6 → 7-6
A. Krueger
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
P. Iatcenko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 4-4
A. Krueger
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 3-4
P. Iatcenko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Court 4 – Ore: 12:00am
O. Dodin
vs M. Sawangkaew
Slam Wimbledon
O. Dodin
7
5
1
M. Sawangkaew
5
7
6
Vincitore: M. Sawangkaew
Servizio
Svolgimento
Set 3
O. Dodin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
O. Dodin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
M. Sawangkaew
15-0
15-15
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
O. Dodin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
M. Sawangkaew
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Dodin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 5-5
M. Sawangkaew
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
O. Dodin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
M. Sawangkaew
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
M. Sawangkaew
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Dodin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
6-5 → 7-5
O. Dodin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
O. Dodin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
O. Dodin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
M. Sawangkaew
None-None
15-0
15-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
A. Moro Canas
vs S. Kwon
Slam Wimbledon
A. Moro Canas
4
6
3
S. Kwon
6
7
6
Vincitore: S. Kwon
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Kwon
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
A. Moro Canas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
A. Moro Canas
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-3 → 2-4
S. Kwon
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
A. Moro Canas
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
2-4*
2*-5
2*-6
3-6*
4-6*
5*-6
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
S. Kwon
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
S. Kwon
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Kwon
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
A. Moro Canas
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
A. Moro Canas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Moro Canas
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
S. Kwon
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
A. Moro Canas
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Court 5 – Ore: 12:00am
A. Korneeva vs F. Crawley
Slam Wimbledon
A. Korneeva [3]
6
6
F. Crawley
2
0
Vincitore: A. Korneeva
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Crawley
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-0 → 6-0
F. Crawley
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
A. Korneeva
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Crawley
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
A. Korneeva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
F. Crawley
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
A. Korneeva
None-None
15-0
30-0
40-0
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
V. Gaubas
vs D. Lajovic
Slam Wimbledon
V. Gaubas [14]
3
6
3
6
6
D. Lajovic [22]
6
4
6
3
4
Vincitore: V. Gaubas
Servizio
Svolgimento
Set 5
D. Lajovic
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
V. Gaubas
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
D. Lajovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
V. Gaubas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
D. Lajovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
V. Gaubas
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
D. Lajovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 4
V. Gaubas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
D. Lajovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Lajovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 3-6
D. Lajovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
D. Lajovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
D. Lajovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
D. Lajovic
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Gaubas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
D. Lajovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
V. Gaubas
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
V. Gaubas
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
V. Gaubas
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
D. Lajovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Gaubas
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
V. Gaubas
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
V. Gaubas
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
D. Lajovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
3-0 → 3-1
V. Gaubas
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
D. Lajovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
V. Gaubas
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Court 6 – Ore: 12:00am
H. Tan vs T. Grant
Slam Wimbledon
H. Tan
4
6
T. Grant
6
7
Vincitore: T. Grant
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
4-5*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
H. Tan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
T. Grant
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-A
4-5 → 5-5
T. Grant
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Grant
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
H. Tan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
J. Faria
vs R. Sakamoto
Slam Wimbledon
J. Faria [2]
7
4
6
6
R. Sakamoto [27]
6
6
3
4
Vincitore: J. Faria
Servizio
Svolgimento
Set 4
J. Faria
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
J. Faria
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
R. Sakamoto
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Sakamoto
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
J. Faria
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
J. Faria
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Sakamoto
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
J. Faria
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
R. Sakamoto
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
J. Faria
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
R. Sakamoto
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
J. Faria
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
R. Sakamoto
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
J. Faria
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Court 7 – Ore: 12:00am
C. Tabur
vs S. Mochizuki
Slam Wimbledon
C. Tabur
6
5
6
3
1
S. Mochizuki [21]
1
7
2
6
6
Vincitore: S. Mochizuki
Servizio
Svolgimento
Set 5
C. Tabur
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-5 → 1-6
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
S. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 4
C. Tabur
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
S. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
C. Tabur
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
S. Mochizuki
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
C. Tabur
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
S. Mochizuki
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
S. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
C. Tabur
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Mochizuki
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-1 → 5-1
S. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
M. Bolkvadze
vs J. Vandromme
Slam Wimbledon
M. Bolkvadze
6
4
6
J. Vandromme
4
6
3
Vincitore: M. Bolkvadze
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Vandromme
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-3 → 6-3
M. Bolkvadze
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
J. Vandromme
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
J. Vandromme
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Bolkvadze
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bolkvadze
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
J. Vandromme
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
M. Bolkvadze
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
J. Vandromme
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
M. Bolkvadze
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Vandromme
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
M. Bolkvadze
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
M. Bolkvadze
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
J. Vandromme
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Court 8 – Ore: 12:00am
I. Shymanovich
vs K. Sebov
Slam Wimbledon
I. Shymanovich
4
6
7
K. Sebov
6
3
6
Vincitore: I. Shymanovich
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
3*-0
4*-0
5-0*
5-1*
5*-2
6*-2
7-2*
7-3*
7*-4
8*-4
8-5*
9-5*
6-6 → 7-6
K. Sebov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
5-6 → 6-6
K. Sebov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
I. Shymanovich
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
K. Sebov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
K. Sebov
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
I. Shymanovich
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
I. Shymanovich
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
K. Sebov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Sebov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
I. Shymanovich
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 5-3
K. Sebov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
I. Shymanovich
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
K. Sebov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
K. Sebov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Shymanovich
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
K. Sebov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
I. Shymanovich
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-3 → 2-4
K. Sebov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
1-1 → 1-2
I. Shymanovich
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
K. Sebov
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
H. Gaston
vs M. Echargui
Slam Wimbledon
H. Gaston [5]
15
6
5
6
1
M. Echargui [29]
•
0
1
7
2
1
Servizio
Svolgimento
Set 4
M. Echargui
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Gaston
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
M. Echargui
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
H. Gaston
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
H. Gaston
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
M. Echargui
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
H. Gaston
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
M. Echargui
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Echargui
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
M. Echargui
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
H. Gaston
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
M. Echargui
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
M. Echargui
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Gaston
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-1 → 6-1
H. Gaston
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-0 → 5-0
M. Echargui
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
H. Gaston
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
M. Echargui
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
H. Gaston
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Court 9 – Ore: 12:00am
P. Llamas Ruiz vs T. Boyer
Slam Wimbledon
P. Llamas Ruiz [7]
5
7
6
3
T. Boyer
7
6
7
6
Vincitore: T. Boyer
Servizio
Svolgimento
Set 4
T. Boyer
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
T. Boyer
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
T. Boyer
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
P. Llamas Ruiz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Boyer
30-0
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
15-0
40-0
40-15
15-15
40-30
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
None-None
P. Llamas Ruiz
None-None
1-0
1-1
1-2
1-4
1-5
2-5
2-6
6-6 → 6-7
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
T. Boyer
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 5-3
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
T. Boyer
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
P. Llamas Ruiz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
4*-1
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
T. Boyer
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
T. Boyer
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Llamas Ruiz
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
P. Llamas Ruiz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
T. Boyer
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
P. Llamas Ruiz
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
T. Boyer
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
K. Volynets
vs L. Jeanjean
Slam Wimbledon
K. Volynets [5]
3
4
L. Jeanjean [23]
6
6
Vincitore: L. Jeanjean
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Jeanjean
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
L. Jeanjean
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
L. Jeanjean
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
L. Jeanjean
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
K. Volynets
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Jeanjean
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
K. Volynets
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
L. Jeanjean
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
K. Volynets
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
L. Jeanjean
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Court 10 – Ore: 12:00am
R. Safiullin
vs J. Kym
Slam Wimbledon
R. Safiullin [15]
4
7
3
7
6
J. Kym
6
6
6
6
4
Vincitore: R. Safiullin
Servizio
Svolgimento
Set 5
J. Kym
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
J. Kym
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
R. Safiullin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
J. Kym
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 4
Tiebreak
None*-None
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
J. Kym
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
6-5 → 6-6
J. Kym
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 4-4
R. Safiullin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
J. Kym
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Kym
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
40-40
3-5 → 3-6
R. Safiullin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
J. Kym
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
J. Kym
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
5*-2
6*-2
6-6 → 7-6
R. Safiullin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
J. Kym
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
R. Safiullin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
J. Kym
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
R. Safiullin
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
J. Kym
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
R. Safiullin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Kym
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
J. Kym
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
L. Gjorcheska
vs L. Bronzetti
Slam Wimbledon
L. Gjorcheska
6
6
L. Bronzetti [20]
1
2
Vincitore: L. Gjorcheska
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Gjorcheska
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
L. Gjorcheska
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
L. Bronzetti
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
L. Gjorcheska
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
L. Bronzetti
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Gjorcheska
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 6-1
L. Bronzetti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
L. Gjorcheska
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
L. Bronzetti
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
L. Gjorcheska
None-None
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Court 11 – Ore: 12:00am
M. McDonald
vs C. O’Connell
Slam Wimbledon
M. McDonald [13]
6
6
6
C. O'Connell [32]
3
4
4
Vincitore: M. McDonald
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. O'Connell
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
C. O'Connell
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Kudermetova
vs A. Charaeva
Slam Wimbledon
P. Kudermetova [11]
4
6
6
A. Charaeva [22]
6
4
1
Vincitore: P. Kudermetova
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Charaeva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-0 → 5-1
A. Charaeva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
A. Charaeva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Charaeva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
A. Charaeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
P. Kudermetova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
A. Charaeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
P. Kudermetova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-0 → 2-1
P. Kudermetova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Charaeva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
A. Charaeva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
A. Charaeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
A. Charaeva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
P. Kudermetova
None-None
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Court 13 – Ore: 12:00am
K. Kawa
vs K. Day
Slam Wimbledon
K. Kawa [14]
2
5
K. Day [32]
6
7
Vincitore: K. Day
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Day
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
K. Kawa
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
K. Day
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
K. Kawa
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Kawa
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
K. Day
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
K. Day
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
1-0 → 1-1
K. Kawa
None-None
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
T. Skatov
vs K. Jacquet
Slam Wimbledon
T. Skatov
6
4
4
K. Jacquet [25]
7
6
6
Vincitore: K. Jacquet
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Skatov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
T. Skatov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
T. Skatov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
K. Jacquet
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
K. Jacquet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
T. Skatov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Skatov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
K. Jacquet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
T. Skatov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
T. Skatov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
2-5*
2-6*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
T. Skatov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-6 → 6-6
T. Skatov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
K. Jacquet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
T. Skatov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
T. Skatov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
K. Jacquet
None-None
15-0
15-15
30-15
0-0 → 0-1
Court 14 – Ore: 12:00am
C. Smith
vs M. Zheng
Slam Wimbledon
C. Smith
4
6
2
3
M. Zheng [26]
6
4
6
6
Vincitore: M. Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 4
C. Smith
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
C. Smith
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
C. Smith
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-4 → 1-4
M. Zheng
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
C. Smith
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
C. Smith
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Zheng
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-4 → 6-4
C. Smith
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
4-4 → 5-4
C. Smith
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
M. Zheng
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
C. Smith
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
M. Zheng
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
C. Smith
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
D. Semenistaja
vs A. Gasanova
Slam Wimbledon
D. Semenistaja [6]
4
2
A. Gasanova
6
6
Vincitore: A. Gasanova
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Semenistaja
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
D. Semenistaja
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
A. Gasanova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
D. Semenistaja
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Gasanova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Semenistaja
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
A. Gasanova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
D. Semenistaja
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 3-3
A. Gasanova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
D. Semenistaja
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
A. Gasanova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Court 16 – Ore: 12:00am
C. Liu
vs E. Pridankina
Slam Wimbledon
C. Liu
6
4
6
E. Pridankina
2
6
1
Vincitore: C. Liu
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Pridankina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-1 → 6-1
C. Liu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
E. Pridankina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 4-1
C. Liu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Liu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
E. Pridankina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
E. Pridankina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
C. Liu
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Liu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
C. Liu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
C. Liu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
E. Pridankina
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
C. Liu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 1-1
E. Pridankina
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
N. Budkov Kjaer
vs O. Virtanen
Slam Wimbledon
N. Budkov Kjaer [8]
6
4
4
5
O. Virtanen
4
6
6
7
Vincitore: O. Virtanen
Servizio
Svolgimento
Set 4
N. Budkov Kjaer
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
O. Virtanen
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
N. Budkov Kjaer
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
N. Budkov Kjaer
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
N. Budkov Kjaer
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
O. Virtanen
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
N. Budkov Kjaer
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
O. Virtanen
0-15
15-15
15-40
30-40
40-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Virtanen
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
O. Virtanen
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
O. Virtanen
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Virtanen
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 6-4
O. Virtanen
15-0
30-0
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
N. Budkov Kjaer
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
O. Virtanen
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
O. Virtanen
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
N. Budkov Kjaer
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
N. Budkov Kjaer
None-None
15-0
15-15
30-15
0-0 → 1-0
Court 17 – Ore: 12:00am
D. Sweeny
vs T. Barrios Vera
Slam Wimbledon
D. Sweeny [11]
4
6
7
0
6
T. Barrios Vera [20]
6
4
6
6
2
Vincitore: D. Sweeny
Servizio
Svolgimento
Set 5
D. Sweeny
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
D. Sweeny
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-1 → 4-2
T. Barrios Vera
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
D. Sweeny
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 4
D. Sweeny
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-5 → 0-6
D. Sweeny
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Barrios Vera
15-0
30-0
30-15
40-30
0-15
15-15
15-30
30-30
40-15
40-0
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
15-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-40
40-40
A-40
0-30
40-40
40-A
None-None
D. Sweeny
None-None
1-0
1-1
2-1
2-2
3-2
3-3
4-3
4-4
4-5
5-5
6-5
6-6 → 7-6
T. Barrios Vera
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
T. Barrios Vera
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
T. Barrios Vera
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
T. Barrios Vera
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
D. Sweeny
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
D. Sweeny
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Barrios Vera
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
T. Barrios Vera
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
T. Barrios Vera
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
T. Barrios Vera
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
D. Sweeny
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
T. Barrios Vera
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Barrios Vera
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
D. Sweeny
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
T. Barrios Vera
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
D. Sweeny
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
D. Sweeny
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
T. Barrios Vera
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Bassols Ribera
vs R. Montgomery
Slam Wimbledon
M. Bassols Ribera
0
6
1
0
R. Montgomery
•
0
3
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Bassols Ribera
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Montgomery
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
M. Bassols Ribera
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-5 → 1-5
R. Montgomery
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 0-5
M. Bassols Ribera
0-3 → 0-4
M. Bassols Ribera
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
R. Montgomery
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Bassols Ribera
5-3 → 6-3
M. Bassols Ribera
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
M. Bassols Ribera
2-2 → 3-2
M. Bassols Ribera
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
R. Montgomery
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Bassols Ribera
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 18 – Ore: 12:00am
N. Mejia
vs T. Schoolkate
Slam Wimbledon
N. Mejia
6
6
6
T. Schoolkate [28]
4
4
4
Vincitore: N. Mejia
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Mejia
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
T. Schoolkate
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Schoolkate
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
T. Schoolkate
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
N. Mejia
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
N. Mejia
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Schoolkate
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 5-4
T. Schoolkate
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
T. Schoolkate
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
N. Mejia
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
T. Schoolkate
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
T. Schoolkate
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
T. Kostovic
vs L. Zhu
Slam Wimbledon
T. Kostovic
6
6
L. Zhu [30]
3
4
Vincitore: T. Kostovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Zhu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
T. Kostovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
T. Kostovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
L. Zhu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
T. Kostovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
L. Zhu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Kostovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
T. Kostovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-1 → 5-2
L. Zhu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
T. Kostovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
T. Kostovic
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Io Andreescu la chiamo Vanessa e Teichmann la chiamo Belén (osenza accento), Bara per differenziarla da altre Maria la chiamo Irina.
Mamma mia 6-1 6-2 dalla gjorcheska…
@ Gaz (#4642671)
Ah, va be’, ci cascai a piè pari
😉
Dopo l’ ecatombe al maschile ( davvero un brutto colpo) portiamo almeno una talentuosa ragazza al MD,una ragazza che darei per sicura nelle prime 100 per l’ anno prossimo, per il momento il fisico le da una mano rispetto alle coetanee, per fare un ulteriore step servirà avere più varietà di colpi e più continuità, c’è tempo e un ottimo materiale su cui lavorare
Cavoli, non saprei chi tifare ma spero Lei abbia ragione.
La strada è ancora molto lunga ed irta di difficoltà, specialmente per chi gioca col rovescio ad una mano.
Purtroppo Remigio alla distanza non ha retto.
Credo che per lui fosse la prima volta a disputare una quinta partita.
Ad ogni modo deve trarre solo indicazioni positive da questo torneo e da qui osare pensare quel che magari finora non osava.
Non è troppo tardi (mi pare abbia 28 anni) per togliersi qualche soddisfazione.
Peccato che l’erba, che sembra essergli congeniale, occupi solo un mese di calendario.
Comunque bravo!
Risultato non banale per Grant
può fare bene se ha un buon sorteggio considerato inoltre che è al meglio dei tre set (e non cinque) e non cambia nulla rispetto a qualsiasi altro torneo.
Non mi preoccuperei troppo. Il servizio è un colpo particolare che a volte fa scherzi anche a gente come Berrettini o Zverev. Non è sempre domenica. Bisogna accettarlo e ripartire. Ieri 9 ace, comunque.
Azzardo: secondo me la Grant sarà la sorpresa dello slam e a breve scadenza la numero 1 italiana, ma forse di fatto lo è già
Viceversa su Bronzetti io non ho molta fiducia
Grant e Tagger saranno le Sinner e Alcaraz al femminile, vedrete.
Sei il manifesto dell’ottimismo…..
Tyra, oltre a giocare per l’Italia, è anche nata in Italia. Shapovalov, per dirne uno, è nato a Tel Aviv ma nessuno in Canada pensa che non sia degno di rappresentare la foglia d’acero. De Minaur, per dirne un altro, è nato a Sydney ma da padre Uruguagio e madre Spagnola ma nessuno in Australia pensa che non debba competere per il Paese dei canguri. Quanto siamo scontati e provinciali.
@ Fabietto69 (#4642731)
Questa ce la segnamo
La differenza è che nel maschile ne abbiamo 7 in tabellone ( di cui 4 tds) e le quali le giocano le nostre terze/ quarte linee
Al femminile ne abbiamo a malapena 2 (in crisi) e quelle che giocano le quali dovrebbero essere le nostre prime linee… sottolineo che mentre l italia riesce a portare 2 misere presenze nel md slam a 128 giocatrici, nazioni come la Polonia ne hanno 4, la Romania 3, l Ungheria 3…senza scomodare nazioni come la Germania (5), la Spagna (3+1 ritirata) l ucraina (5)…detto questo, la grant, avendo solo 18 anni, non ha colpa di questo fallimento federale…percio brava ad essersi qualificata
Scusate,ma Caterina è la figlia del Capitano?
Non so dove arriverà ma Tyra sta indubbiamente migliorando costantemente
@ Francesco Cancellotti (#4642725)
Perchè sono punti che contano per il torneo di Wimbledon e quindi saranno aggiunti il 13 luglio a Wimbledon finiti e siccome il torneo inizia solamente la settimana prossima da lunedì 29 li vedrai contati come torneo in corso
Vengono calcolati nel md credo, comunque dovrebbe prendere 40 punti e salire di un 15 posizioni
Eppure continua a non farmi impazzire Tyra. Ho come l impressione che per via del suo fisico abbia pochi margini di miglioramento. Sicuramnte non sarà mai una top 10 visto le ragazzine che stanno arrivando…
Che pesantezza con questa storia se Tyra è italiana o meno…è brava e basta, grintosa, empatica, anzi, con questa doppia ascendenza è sicuramente anche più aperta mentalmente di altre: ed io, che non giudico in base all’anagrafica, la seguirò con interesse e simpatia, anche perché il tennis femminile ha bisogno, soprattutto in questo periodo di “musone” omologate, di ragazze che uniscano al buon tennis una personalità originale, vivace e coinvolgente
Grande Tyra!!
Qualcuno mi saprebbe dire perche’, nei vari siti di Live ranking WTA, T. Grant non sta guadagnando punti ne’ posizioni per le tre vittorie nelle quali di Wimbledon? Grazie
Terza volta per la 19enne Korneeva attraverso le qualificazioni,oggi senza ritegno,dal prossimo anno dovrebbe farne a meno.
@ demorpurgo (#4642690)
Grant Tyra Caterina.
A me piace Caterina.
Un nome antico,molto più bello dei nomi che si usano adesso.
Evidentemente non ci avevo capito un Gaz.
Detto ciò ora speriamo in un sorteggio che passare anche solo un turno sarebbe un ennesimo deciso paso avanti
Bravissima Caterina,senza servizio è riuscita nell’ impresa!!!
E adesso forza Lucia!!!!
ma dai gaz vi ha provocato e ci siete cascati…
Gaz sei proprio uno sf…. non perdi occasioni per buttare fango sui tennisti/e italiani/e. Vai sui siti calcistici è quello il tuo habitat ideale….
Sono curioso.
Ma tu (e tutti gli altri che per quello che sembra un comico sovranismo dei nomi la chiamano Caterina invece che Tyra), Carlton Myers lo chiamavi Ettore Francesco, visto che sono il suo secondo e terzo nome?? 😀
Tyra è una ragazza bellissima (per me la più bella di tutte) e per bene
Sicuramente il signor GAS non sa che la madre di Tyra e Cinzia Giovinco ex tennista ITALIANA. Proprio lui l espertone del tennis femminile non lo sa.
TROLLONE
A lei augurerei di trovare al primo turno la Paolini, avrebbe a disposizione uno dei campi più importanti per mettersi in mostra a livello internazionale, visto ancora lo status della Paolini,e forse anche di uscirne da vincitrice,vista la crisi personale della Paolini,forse la peggiore in questo momento tra le prime 16 teste di serie.
Ovviamente dal nostro punto di vista si spera di No,avendone già poche.
Brava tyra caterina gtant.
Non è polemica,non conosci il Gaz,la ragazza è italiana,era solo uno stuzzicare,provocare gli italioti che mi avrebbe scritto sotto un marea di commenti e pollici versi.
È uno scherzo,non hai capito l’ironicità.
Ma il Gaz è difficile da capire,si è molto prevenuti,ma è tra coloro che più ha a cuore le sorti del tennis italiano,non sono il prete che da 10 a tutte,a prescindere, pretendo e sono esigente,non faccio sconti,non trovo giustificazioni per le sconfitte,sono il più attendibile dei critici e tifosi.
Assolutamente la Grant è italiana non ci sono scippi en imbrogli.
Nata in Italia, la madre è italiana ed è stata sua allenatrice, passata per Piatti, un solo anno passato ad allenarsi negli USA (il 2023 credo), parla italiano come prima lingua.
Darderi si può dire che è argentino adottato, se proprio si vogliono fare sterili polemiche, la Grant è italiana e basta
Su Gaz, non creiamo polemiche inutili.
Godiamoci questo nuovo prospetto con la sua fresca irriverenza e speriamo che arrivi in alto.
Sicuramente i soldi federali (ben spesi: per una volta bravo Binaghi) avranno avuta la loro importanza nel scegliere la nazionalità, ma non credo che rappresentando gli S.U.A. ne avrebbe intascati molti di meno.
Se proprio proprio (ma anche no…) bisognerebbe chiederle quale delle due Patrie senta più sua.
Certamente parla Italiano fluentemente; meglio di Sinner, per dire…significa che nel nostro Paese ci ha passato tanto tempo e che, quantomeno, di certo non le dispiace.
Gaber cantava “io non mi sento Italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono”: secondo me ella propende verso “per fortuna”.
Forza Caterina!
Sono indicatori di nulla, e dire che tu di nulla ed è italiana
La voglio numero uno al mondo se non fa c…
Brava Caterina!
Chissà che emozione…entrare nel Tempio (invero sempre meno sacro, ma tant’è) tutta di bianco vestita, come alla prima comunione…
Non mi sembra il tipo da farsi intimorire: Alè!
C’è da dire che i primi sette erano qualificati direttamente, mica è poco (con Musetti out)
@ Giambitto (#4642646)
Credo che tu non abbia visto la partita.
Comunque delle 3 avversarie battute da Caterina per qualificarsi questa era la meno forte.
L’impresa Caterina l’ha fatta contro l’avversaria incontrata al 1° turno.
Oggi ha vinto giocando senza servizio,che nelle prime 2 partite, invece ,aveva funzionato molto bene.
Davvero grandissima Tyra, sono felice per lei. Costanti progressi per la nostra ragazza e soprattutto una qualificazione a Wimbledon che vale tutti i sacrifici fatti fino ad ora.
Numero 2 juniores, dire top ten è riduttivo.
Forza T Y R A !!!!
Intorno alla Top150
Nettamente non direi ,Caterina è molto acerba e la francese poteva prevalere per la maggior esperienza.
Ricordo che la francese eliminò Serena a Wimbledon dopo 3 ore di battaglia arrivando fino al quarto turno. Risultato tutt’altro che scontato.
E si hai ragione Giambitto e concordo con te. Nel tennis non ci sono partite scontate ( figurarsi i game specialmente quando vai a servire per chiudere). La pagnotta te la devi guadagnare soprattutto contro l’avversario più temibile, ovvero te stesso.
Bravissima Tyra!!!! Inutile dire dove arrivera`, non lo sa nessuno……godiamoci la sua grande ascesa, quella e` innegabile….. Dove arriva in classifica con queste 3 vittorie nelle quali?
@ piper (#4642548)
Ma il bianco non è la summa di tutti i colori?
@ Gaz (#4642561)
Ah beh allora siamo a posto …
Con le qualificate al tabellone principale abbiamo risolto.
Ma che pena..
Complimenti per aver resettato e vinto il tie-break ,ottimo segnale. Risultato prestigioso anche perché ha incontrato tre avversarie forti soprattutto la francese ma anche la Preston era un ostacolo difficile.
Tie break 4 diritti facili sbagliati. Finalmente 1 bene.
Poi solita discesa a rete come un tordo della francese.
Game Over
Bravissima Caterina!
Malgrado i problemi col lancio di palla al servizio e l’emozione è riuscita a vincere in 2 set un incontro contro un’avversaria nettamente inferiore,ma dal gioco ” fastidioso”.
È questa volta un’americana la più giovane a superare le qualificazioni slam,Tyra Caterina Grant.
Top ten juniores,non dimentichiamolo mai, perché… come diceva un grande saggio: I TORNEI JUNIORES SONO INDICATORI DI NULLA
grant qualificata
Il servizio ieri le ha funzionato benissimo, oggi no, ma alla fine l’obbiettivo
è stato raggiunto
Ho visto quasi 30 min di Grant-Tan: faceva e disfava tutto Tyra. Quando migliorasse il rapporto tra quello che fa e quello che disfa, sarebbero dolori per tante,
brava caterina!
Ho visto la partita e ribadisco quanto detto qualche tempo fa…tra 3 anni nr1 maschile e femminile saranno italiani…alla facciazza di tutti i beoti che scriveranno che quello è austrico…quella è americna..lui è rosso e lei nera…ect ect ect ect….cominciate a metabolizzare e farvene una ragione…cordiali saluti!!
Vi
Ben fatto Tyra, ha rischiato grosso quando si è fatta controbreakkare proprio mentre serviva per il match, per fortuna l’ha chiusa al tie
Stavo guardando Naomi e intanto Caterina ha vinto… Brava!
Piccole (mica tanto…) donne crescono.
Brava Tyra, grande risultato!
Grande Caterina ,bravissima e congratulazioni .
Grant era andata a servire per entrare nel MD di Wimbledon non avendo mai perso il servizio. Come spesso accade lo ha perso per la prima volta proprio in quell’occasione. Tennis sport micidiale.
Se Tyra non si qualificasse per il tabellone principale certamente da domani comincerà a lavorare duramente per migliorare il servizio.Sinner lo ha fatto ed è diventato n. 1 al mondo. Lucia di sicuro lo ha fatto ma non riuscendoci è uscita dalle prime 100.
@ JOA20 (#4642595)
Grazie
Doveva farla Groucho questa freddura.
Caterina ha vinto il primo set ma le entrasse una prima….
I punti delle quali Slam (ma anche delle altre quali) vengono distribuiti alla fine del torneo principale. Quindi nella live li vedrai da lunedì prossimo
Bravo Gaz!!!
Scusate ma le qualificazioni non danno diritto a punti nel ranking? Vedo che il live è fermo….
Eh, va be’, ma che pignoleria!-)
Giornata speciale, finalmente,chi borbotta verso il tennis femminile può oggi portare il chihuahua a passeggio.
😳
incredibile che ci siano due ragazze itaiane e nessun ragazzo al turno decisivo
Il bianco è acromatico.
Perché scervellarsi per sapere in anticipo cosa farenno? Aspettare l’evolversi pare brutto?
secondo me la seconda. appunto, ci potrebbero essere dei LL, quindi mi sa che aspetteranno sabato per sorteggiare i q.
Di solito i qualificati vengono sorteggiati a parte perché le quali non sono ancora finite quando sorteggiano il tabellone principale. Se finiscono oggi le quali domani cosa fanno? Sorteggiano i qualificati insieme agli altri giocatori non teste di serie oppure metteranno Q (più eventuali LL) sul tabellone poi faranno il sorteggio dei qualificati in un secondo momento?
Ieri sotto 4-6 1-3 ho pensato “È la fine di un’epoca, Wimbledon non avrà più la sua mascotte”
Heather Watson esordisce a Wimbledon nel 2010, viene sconfitta al primo turno da Romina Oprandi,fu la prima di 16 partecipazioni consecutive,esclusa l’edizione 2020 cancellata.
Negli ultimi 3 anni grazie una Wild Card, quest’anno,per la prima volta,trascurata, definitivamente abbandonata a sé stessa,solo qualificazioni per lei.
Per anni è stata la vera tennista di punta brittannica, sempre ostica quando arrivava la sua stagione sui campi in erba,best ranking 38, prima dell’esplosione di Joanna Konta.
Vedremo oggi se Heather Watson non sarà nel tabellone principale dopo 17 anni.
E Forza Remigio!
Non capisco il senso di questa domanda.
Tifo…bicolore:
Forza Azzurre & Forza Bianca!
È scontato e banale fare quei 3 nomi come possibile vincitrice slam,e spesso non si azzecca neanche.ma per mettere alla prova veramente le capacità e la conoscenza spesso domando chi potrebbe essere la “insospettabile sorpresa” del torneo, anche se , come abbiamo visto al RG spesso questo va oltre la competenza,un ottavo di finale della Chwalinska sarebbe stato già sufficiente a designarla “insostettabile sorpresa”.
Oppure domando chi potrebbe essere la più giovane a superare le qualificazioni, sempre Senza risposta.
Oggi sicuramente qualcuno te lo dirà, perché manca solo un match e perché c’è anche un’italiana in corsa.
Tyla Grant 18,3
Jeline Vandromme 18,7
Teodora Kostovic 28 giugno (18)
Alina Korneeva 23 giugno (19)
Quest’ultima per ben due volte è già stata la più giovane a superare le qualificazioni di uno slam.
Il sorteggio del tabellone principale sarà domani. Se le quali finiscono oggi come sorteggeranno i qualificati?