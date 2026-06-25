Wimbledon 2026 - Day 4 Qualificazioni ATP, Copertina, WTA

Wimbledon – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo. Tyra Grant entra nel main draw: prima volta Slam per la 18enne azzurra

25/06/2026 13:50 88 commenti
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008

Tyra Caterina Grant continua la sua corsa e conquista il primo tabellone principale Slam della carriera. La giovane italo-americana ha superato il turno decisivo delle qualificazioni di Wimbledon battendo la francese Harmony Tan con il punteggio di 6-4 7-6(5).
Un risultato pesantissimo per la classe 2008, che diventa la prima diciottenne italiana a entrare in un main draw Slam dai tempi di Elisabetta Cocciaretto all’Australian Open 2020. Con questo successo Grant entrerà anche nelle prime 140 della Race WTA: tra le giocatrici nate nel 2008 o più giovani, soltanto Lili Tagger, allieva di Francesca Schiavone, è davanti a lei.

La partita ha confermato i progressi dell’azzurra sull’erba, superficie sulla quale non aveva mai disputato match ufficiali prima di questa settimana. Nel primo set Grant ha piazzato il break decisivo nel terzo game e ha mantenuto il vantaggio fino al 6-4, senza mai perdere la battuta.
Più complicata la gestione del secondo parziale. Grant è salita avanti 5-3 e ha avuto due match point, ma nel decimo game ha ceduto il servizio dal 40-30, permettendo a Tan di rientrare. Nel tie-break, però, la giovane azzurra è rimasta lucida: dopo aver sprecato un mini-break di vantaggio, dal 5-5 ha piazzato due punti consecutivi, chiudendo per 7 punti a 5.
Ora Grant attende di conoscere la sua prima avversaria nel tabellone principale. Il sorteggio di Wimbledon è in programma venerdì 26 giugno alle 11:00 italiane: da qualificata, l’azzurra potrà finire in qualsiasi zona del draw, da un possibile incrocio con una big come Aryna Sabalenka a una sfida contro un’altra qualificata.
Qualunque sarà l’avversaria, Grant ha già scritto una pagina importante. A Wimbledon ha trovato la sua prima volta Slam e lo ha fatto con personalità, energia e una crescita evidente partita dopo partita.

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Wimbledon
Londra, Regno Unito  ·  25 Giugno 2026

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Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
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Andamento della giornata — 25 Giugno
08:00
24°
09:00
27°
10:00
28°
11:00
30°
12:00
31°
13:00
33°
14:00
33°
15:00
34°
17:00
33°
22:00
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Wimbledon · Qualificazioni
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Show Court 1 – Ore: 12:00am
O. Tarvet GBR vs S. Sakellaridis GRE

Slam Wimbledon
O. Tarvet
6
6
7
S. Sakellaridis [31]
4
2
5
Vincitore: O. Tarvet
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M. Timofeeva UZB vs H. Watson GBR

Slam Wimbledon
M. Timofeeva [1]
30
3
6
5
H. Watson
15
6
2
1
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Court 2 – Ore: 12:00am
M. Basing GBR vs R. Bertola SUI

Slam Wimbledon
M. Basing
2
6
3
7
6
R. Bertola
6
4
6
5
2
Vincitore: M. Basing
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A. Sasnovich IOA vs B. Andreescu CAN

Slam Wimbledon
A. Sasnovich [15]
0
3
6
B. Andreescu
0
6
5
Mostra dettagli



Court 3 – Ore: 12:00am
Y. Zhou CHN vs B. Harris GBR

Slam Wimbledon
Y. Zhou
6
6
2
3
B. Harris [23]
1
7
6
6
Vincitore: B. Harris
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A. Krueger USA vs P. Iatcenko IOA

Slam Wimbledon
A. Krueger [2]
7
6
P. Iatcenko
6
1
Vincitore: A. Krueger
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Court 4 – Ore: 12:00am
O. Dodin FRA vs M. Sawangkaew THA
Slam Wimbledon
O. Dodin
7
5
1
M. Sawangkaew
5
7
6
Vincitore: M. Sawangkaew
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A. Moro Canas ESP vs S. Kwon KOR

Slam Wimbledon
A. Moro Canas
4
6
3
S. Kwon
6
7
6
Vincitore: S. Kwon
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Court 5 – Ore: 12:00am
A. Korneeva IOA vs F. Crawley USA

Slam Wimbledon
A. Korneeva [3]
6
6
F. Crawley
2
0
Vincitore: A. Korneeva
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V. Gaubas LTU vs D. Lajovic SRB

Slam Wimbledon
V. Gaubas [14]
3
6
3
6
6
D. Lajovic [22]
6
4
6
3
4
Vincitore: V. Gaubas
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Court 6 – Ore: 12:00am
H. Tan FRA vs T. Grant ITA

Slam Wimbledon
H. Tan
4
6
T. Grant
6
7
Vincitore: T. Grant
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J. Faria POR vs R. Sakamoto JPN

Slam Wimbledon
J. Faria [2]
7
4
6
6
R. Sakamoto [27]
6
6
3
4
Vincitore: J. Faria
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Court 7 – Ore: 12:00am
C. Tabur FRA vs S. Mochizuki JPN
Slam Wimbledon
C. Tabur
6
5
6
3
1
S. Mochizuki [21]
1
7
2
6
6
Vincitore: S. Mochizuki
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M. Bolkvadze GEO vs J. Vandromme BEL

Slam Wimbledon
M. Bolkvadze
6
4
6
J. Vandromme
4
6
3
Vincitore: M. Bolkvadze
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Court 8 – Ore: 12:00am
I. Shymanovich IOA vs K. Sebov CAN
Slam Wimbledon
I. Shymanovich
4
6
7
K. Sebov
6
3
6
Vincitore: I. Shymanovich
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H. Gaston FRA vs M. Echargui TUN

Slam Wimbledon
H. Gaston [5]
15
6
5
6
1
M. Echargui [29]
0
1
7
2
1
Mostra dettagli



Court 9 – Ore: 12:00am
P. Llamas Ruiz ESP vs T. Boyer USA

Slam Wimbledon
P. Llamas Ruiz [7]
5
7
6
3
T. Boyer
7
6
7
6
Vincitore: T. Boyer
Mostra dettagli

K. Volynets USA vs L. Jeanjean FRA

Slam Wimbledon
K. Volynets [5]
3
4
L. Jeanjean [23]
6
6
Vincitore: L. Jeanjean
Mostra dettagli




Court 10 – Ore: 12:00am
R. Safiullin IOA vs J. Kym SUI
Slam Wimbledon
R. Safiullin [15]
4
7
3
7
6
J. Kym
6
6
6
6
4
Vincitore: R. Safiullin
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L. Gjorcheska MKD vs L. Bronzetti ITA

Slam Wimbledon
L. Gjorcheska
6
6
L. Bronzetti [20]
1
2
Vincitore: L. Gjorcheska
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Court 11 – Ore: 12:00am
M. McDonald USA vs C. O’Connell AUS
Slam Wimbledon
M. McDonald [13]
6
6
6
C. O'Connell [32]
3
4
4
Vincitore: M. McDonald
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P. Kudermetova UZB vs A. Charaeva IOA

Slam Wimbledon
P. Kudermetova [11]
4
6
6
A. Charaeva [22]
6
4
1
Vincitore: P. Kudermetova
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Court 13 – Ore: 12:00am
K. Kawa POL vs K. Day USA
Slam Wimbledon
K. Kawa [14]
2
5
K. Day [32]
6
7
Vincitore: K. Day
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T. Skatov KAZ vs K. Jacquet FRA

Slam Wimbledon
T. Skatov
6
4
4
K. Jacquet [25]
7
6
6
Vincitore: K. Jacquet
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Court 14 – Ore: 12:00am
C. Smith USA vs M. Zheng USA
Slam Wimbledon
C. Smith
4
6
2
3
M. Zheng [26]
6
4
6
6
Vincitore: M. Zheng
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D. Semenistaja LAT vs A. Gasanova IOA

Slam Wimbledon
D. Semenistaja [6]
4
2
A. Gasanova
6
6
Vincitore: A. Gasanova
Mostra dettagli




Court 16 – Ore: 12:00am
C. Liu USA vs E. Pridankina IOA
Slam Wimbledon
C. Liu
6
4
6
E. Pridankina
2
6
1
Vincitore: C. Liu
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N. Budkov Kjaer NOR vs O. Virtanen FIN

Slam Wimbledon
N. Budkov Kjaer [8]
6
4
4
5
O. Virtanen
4
6
6
7
Vincitore: O. Virtanen
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Court 17 – Ore: 12:00am
D. Sweeny AUS vs T. Barrios Vera CHI
Slam Wimbledon
D. Sweeny [11]
4
6
7
0
6
T. Barrios Vera [20]
6
4
6
6
2
Vincitore: D. Sweeny
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M. Bassols Ribera ESP vs R. Montgomery USA

Slam Wimbledon
M. Bassols Ribera
0
6
1
0
R. Montgomery
0
3
6
1
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Court 18 – Ore: 12:00am
N. Mejia COL vs T. Schoolkate AUS
Slam Wimbledon
N. Mejia
6
6
6
T. Schoolkate [28]
4
4
4
Vincitore: N. Mejia
Mostra dettagli

T. Kostovic SRB vs L. Zhu CHN

Slam Wimbledon
T. Kostovic
6
6
L. Zhu [30]
3
4
Vincitore: T. Kostovic
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88 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

piper 25-06-2026 17:55

Scritto da demorpurgo

Scritto da Grifo999
Bravissima Caterina!
Malgrado i problemi col lancio di palla al servizio e l’emozione è riuscita a vincere in 2 set un incontro contro un’avversaria nettamente inferiore,ma dal gioco ” fastidioso”.

Sono curioso.
Ma tu (e tutti gli altri che per quello che sembra un comico sovranismo dei nomi la chiamano Caterina invece che Tyra), Carlton Myers lo chiamavi Ettore Francesco, visto che sono il suo secondo e terzo nome??

Io Andreescu la chiamo Vanessa e Teichmann la chiamo Belén (osenza accento), Bara per differenziarla da altre Maria la chiamo Irina.

 88
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utente non registrato 25-06-2026 17:49

Mamma mia 6-1 6-2 dalla gjorcheska…

 87
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tinapica 25-06-2026 17:27

@ Gaz (#4642671)

Ah, va be’, ci cascai a piè pari
😉

 86
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ProVax (Guest) 25-06-2026 17:26

Dopo l’ ecatombe al maschile ( davvero un brutto colpo) portiamo almeno una talentuosa ragazza al MD,una ragazza che darei per sicura nelle prime 100 per l’ anno prossimo, per il momento il fisico le da una mano rispetto alle coetanee, per fare un ulteriore step servirà avere più varietà di colpi e più continuità, c’è tempo e un ottimo materiale su cui lavorare

 85
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tinapica 25-06-2026 17:24

Scritto da Sudtyrol
Grant e Tagger saranno le Sinner e Alcaraz al femminile, vedrete.

Cavoli, non saprei chi tifare ma spero Lei abbia ragione.
La strada è ancora molto lunga ed irta di difficoltà, specialmente per chi gioca col rovescio ad una mano.

 84
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tinapica 25-06-2026 17:22

Purtroppo Remigio alla distanza non ha retto.
Credo che per lui fosse la prima volta a disputare una quinta partita.
Ad ogni modo deve trarre solo indicazioni positive da questo torneo e da qui osare pensare quel che magari finora non osava.
Non è troppo tardi (mi pare abbia 28 anni) per togliersi qualche soddisfazione.
Peccato che l’erba, che sembra essergli congeniale, occupi solo un mese di calendario.
Comunque bravo!

 83
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Spinoza (Guest) 25-06-2026 17:11

Risultato non banale per Grant

 82
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ospite1 (Guest) 25-06-2026 17:09

può fare bene se ha un buon sorteggio considerato inoltre che è al meglio dei tre set (e non cinque) e non cambia nulla rispetto a qualsiasi altro torneo.

 81
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Sudtyrol (Guest) 25-06-2026 16:55

Scritto da Grifo999
@ Giambitto (#4642646)
Credo che tu non abbia visto la partita.
Comunque delle 3 avversarie battute da Caterina per qualificarsi questa era la meno forte.
L’impresa Caterina l’ha fatta contro l’avversaria incontrata al 1° turno.
Oggi ha vinto giocando senza servizio,che nelle prime 2 partite, invece ,aveva funzionato molto bene.

Non mi preoccuperei troppo. Il servizio è un colpo particolare che a volte fa scherzi anche a gente come Berrettini o Zverev. Non è sempre domenica. Bisogna accettarlo e ripartire. Ieri 9 ace, comunque.

 80
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Non tennista (Guest) 25-06-2026 16:53

Azzardo: secondo me la Grant sarà la sorpresa dello slam e a breve scadenza la numero 1 italiana, ma forse di fatto lo è già

Viceversa su Bronzetti io non ho molta fiducia

 79
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Sudtyrol (Guest) 25-06-2026 16:48

Grant e Tagger saranno le Sinner e Alcaraz al femminile, vedrete.

 78
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Sudtyrol (Guest) 25-06-2026 16:46

Scritto da Fabietto69
Eppure continua a non farmi impazzire Tyra. Ho come l impressione che per via del suo fisico abbia pochi margini di miglioramento. Sicuramnte non sarà mai una top 10 visto le ragazzine che stanno arrivando…

Sei il manifesto dell’ottimismo…..

 77
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Sudtyrol (Guest) 25-06-2026 16:44

Scritto da Annie3
Che pesantezza con questa storia se Tyra è italiana o meno…è brava e basta, grintosa, empatica, anzi, con questa doppia ascendenza è sicuramente anche più aperta mentalmente di altre: ed io, che non giudico in base all’anagrafica, la seguirò con interesse e simpatia, anche perché il tennis femminile ha bisogno, soprattutto in questo periodo di “musone” omologate, di ragazze che uniscano al buon tennis una personalità originale, vivace e coinvolgente

Tyra, oltre a giocare per l’Italia, è anche nata in Italia. Shapovalov, per dirne uno, è nato a Tel Aviv ma nessuno in Canada pensa che non sia degno di rappresentare la foglia d’acero. De Minaur, per dirne un altro, è nato a Sydney ma da padre Uruguagio e madre Spagnola ma nessuno in Australia pensa che non debba competere per il Paese dei canguri. Quanto siamo scontati e provinciali.

 76
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+1: clipo, magilla, walden
Inox 25-06-2026 16:29

@ Fabietto69 (#4642731)

Questa ce la segnamo

 75
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utente non registrato 25-06-2026 16:25

Scritto da Ozzastru

Scritto da Gaz

Scritto da Laura
incredibile che ci siano due ragazze itaiane e nessun ragazzo al turno decisivo

Giornata speciale, finalmente,chi borbotta verso il tennis femminile può oggi portare il chihuahua a passeggio.

Bravo Gaz!!!

La differenza è che nel maschile ne abbiamo 7 in tabellone ( di cui 4 tds) e le quali le giocano le nostre terze/ quarte linee
Al femminile ne abbiamo a malapena 2 (in crisi) e quelle che giocano le quali dovrebbero essere le nostre prime linee… sottolineo che mentre l italia riesce a portare 2 misere presenze nel md slam a 128 giocatrici, nazioni come la Polonia ne hanno 4, la Romania 3, l Ungheria 3…senza scomodare nazioni come la Germania (5), la Spagna (3+1 ritirata) l ucraina (5)…detto questo, la grant, avendo solo 18 anni, non ha colpa di questo fallimento federale…percio brava ad essersi qualificata

 74
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dancos (Guest) 25-06-2026 16:12

Scusate,ma Caterina è la figlia del Capitano?

 73
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Lambohbk 25-06-2026 16:08

Non so dove arriverà ma Tyra sta indubbiamente migliorando costantemente

 72
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+1: Lambohbk
cips (Guest) 25-06-2026 16:06

@ Francesco Cancellotti (#4642725)

Perchè sono punti che contano per il torneo di Wimbledon e quindi saranno aggiunti il 13 luglio a Wimbledon finiti e siccome il torneo inizia solamente la settimana prossima da lunedì 29 li vedrai contati come torneo in corso

 71
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+1: clipo
cataflic (Guest) 25-06-2026 16:04

Scritto da Francesco Cancellotti
Qualcuno mi saprebbe dire perche’, nei vari siti di Live ranking WTA, T. Grant non sta guadagnando punti ne’ posizioni per le tre vittorie nelle quali di Wimbledon? Grazie

Vengono calcolati nel md credo, comunque dovrebbe prendere 40 punti e salire di un 15 posizioni

 70
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Fabietto69 (Guest) 25-06-2026 16:04

Eppure continua a non farmi impazzire Tyra. Ho come l impressione che per via del suo fisico abbia pochi margini di miglioramento. Sicuramnte non sarà mai una top 10 visto le ragazzine che stanno arrivando…

 69
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Annie3 25-06-2026 16:03

Che pesantezza con questa storia se Tyra è italiana o meno…è brava e basta, grintosa, empatica, anzi, con questa doppia ascendenza è sicuramente anche più aperta mentalmente di altre: ed io, che non giudico in base all’anagrafica, la seguirò con interesse e simpatia, anche perché il tennis femminile ha bisogno, soprattutto in questo periodo di “musone” omologate, di ragazze che uniscano al buon tennis una personalità originale, vivace e coinvolgente

 68
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cataflic (Guest) 25-06-2026 16:00

Grande Tyra!!

 67
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Francesco Cancellotti (Guest) 25-06-2026 15:57

Qualcuno mi saprebbe dire perche’, nei vari siti di Live ranking WTA, T. Grant non sta guadagnando punti ne’ posizioni per le tre vittorie nelle quali di Wimbledon? Grazie

 66
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Gaz (Guest) 25-06-2026 15:32

Terza volta per la 19enne Korneeva attraverso le qualificazioni,oggi senza ritegno,dal prossimo anno dovrebbe farne a meno.

 65
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Grifo999 25-06-2026 15:31

@ demorpurgo (#4642690)

Grant Tyra Caterina.
A me piace Caterina.
Un nome antico,molto più bello dei nomi che si usano adesso.

 64
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-1: giallu, Enrico82
Calvin (Guest) 25-06-2026 15:30

Scritto da Laura

Scritto da Calvin

Scritto da Kasabian

Scritto da Gaz
È questa volta un’americana la più giovane a superare le qualificazioni slam,Tyra Caterina Grant.
Top ten juniores,non dimentichiamolo mai, perché… come diceva un grande saggio: I TORNEI JUNIORES SONO INDICATORI DI NULLA

Sono indicatori di nulla, e dire che tu di nulla ed è italiana

Assolutamente la Grant è italiana non ci sono scippi en imbrogli.
Nata in Italia, la madre è italiana ed è stata sua allenatrice, passata per Piatti, un solo anno passato ad allenarsi negli USA (il 2023 credo), parla italiano come prima lingua.
Darderi si può dire che è argentino adottato, se proprio si vogliono fare sterili polemiche, la Grant è italiana e basta

ma dai gaz vi ha provocato e ci siete cascati…

Evidentemente non ci avevo capito un Gaz.

Detto ciò ora speriamo in un sorteggio che passare anche solo un turno sarebbe un ennesimo deciso paso avanti

 63
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+1: giallu, magilla
Ozzastru (Guest) 25-06-2026 15:24

Bravissima Caterina,senza servizio è riuscita nell’ impresa!!!
E adesso forza Lucia!!!!

 62
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Laura (Guest) 25-06-2026 15:21

Scritto da Calvin

Scritto da Kasabian

Scritto da Gaz
È questa volta un’americana la più giovane a superare le qualificazioni slam,Tyra Caterina Grant.
Top ten juniores,non dimentichiamolo mai, perché… come diceva un grande saggio: I TORNEI JUNIORES SONO INDICATORI DI NULLA

Sono indicatori di nulla, e dire che tu di nulla ed è italiana

Assolutamente la Grant è italiana non ci sono scippi en imbrogli.
Nata in Italia, la madre è italiana ed è stata sua allenatrice, passata per Piatti, un solo anno passato ad allenarsi negli USA (il 2023 credo), parla italiano come prima lingua.
Darderi si può dire che è argentino adottato, se proprio si vogliono fare sterili polemiche, la Grant è italiana e basta

ma dai gaz vi ha provocato e ci siete cascati…

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+1: giallu
Edoardo (Guest) 25-06-2026 15:18

Scritto da Gaz
È questa volta un’americana la più giovane a superare le qualificazioni slam,Tyra Caterina Grant.
Top ten juniores,non dimentichiamolo mai, perché… come diceva un grande saggio: I TORNEI JUNIORES SONO INDICATORI DI NULLA

Gaz sei proprio uno sf…. non perdi occasioni per buttare fango sui tennisti/e italiani/e. Vai sui siti calcistici è quello il tuo habitat ideale….

 60
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king_scipion66 25-06-2026 15:16

Scritto da tinapica

Scritto da Gaz
È questa volta un’americana la più giovane a superare le qualificazioni slam,Tyra Caterina Grant.
Top ten juniores,non dimentichiamolo mai, perché… come diceva un grande saggio: I TORNEI JUNIORES SONO INDICATORI DI NULLA

Su Gaz, non creiamo polemiche inutili.
Godiamoci questo nuovo prospetto con la sua fresca irriverenza e speriamo che arrivi in alto.
Sicuramente i soldi federali (ben spesi: per una volta bravo Binaghi) avranno avuta la loro importanza nel scegliere la nazionalità, ma non credo che rappresentando gli S.U.A. ne avrebbe intascati molti di meno.
Se proprio proprio (ma anche no…) bisognerebbe chiederle quale delle due Patrie senta più sua.
Certamente parla Italiano fluentemente; meglio di Sinner, per dire…significa che nel nostro Paese ci ha passato tanto tempo e che, quantomeno, di certo non le dispiace.
Gaber cantava “io non mi sento Italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono”: secondo me ella propende verso “per fortuna”.
Forza Caterina!

59
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demorpurgo (Guest) 25-06-2026 15:13

Scritto da Grifo999
Bravissima Caterina!
Malgrado i problemi col lancio di palla al servizio e l’emozione è riuscita a vincere in 2 set un incontro contro un’avversaria nettamente inferiore,ma dal gioco ” fastidioso”.

Sono curioso.
Ma tu (e tutti gli altri che per quello che sembra un comico sovranismo dei nomi la chiamano Caterina invece che Tyra), Carlton Myers lo chiamavi Ettore Francesco, visto che sono il suo secondo e terzo nome?? 😀

 58
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Swami (Guest) 25-06-2026 15:09

Tyra è una ragazza bellissima (per me la più bella di tutte) e per bene

 57
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Vittorio carlito (Guest) 25-06-2026 15:04

Sicuramente il signor GAS non sa che la madre di Tyra e Cinzia Giovinco ex tennista ITALIANA. Proprio lui l espertone del tennis femminile non lo sa.
TROLLONE

 56
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Gaz (Guest) 25-06-2026 14:53

A lei augurerei di trovare al primo turno la Paolini, avrebbe a disposizione uno dei campi più importanti per mettersi in mostra a livello internazionale, visto ancora lo status della Paolini,e forse anche di uscirne da vincitrice,vista la crisi personale della Paolini,forse la peggiore in questo momento tra le prime 16 teste di serie.
Ovviamente dal nostro punto di vista si spera di No,avendone già poche.

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mattia saracino 25-06-2026 14:46

Brava tyra caterina gtant.

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+1: Paky 71, giallu
Gaz (Guest) 25-06-2026 14:38

Scritto da tinapica

Scritto da Gaz
È questa volta un’americana la più giovane a superare le qualificazioni slam,Tyra Caterina Grant.
Top ten juniores,non dimentichiamolo mai, perché… come diceva un grande saggio: I TORNEI JUNIORES SONO INDICATORI DI NULLA

Su Gaz, non creiamo polemiche inutili.
Godiamoci questo nuovo prospetto con la sua fresca irriverenza e speriamo che arrivi in alto.
Sicuramente i soldi federali (ben spesi: per una volta bravo Binaghi) avranno avuta la loro importanza nel scegliere la nazionalità, ma non credo che rappresentando gli S.U.A. ne avrebbe intascati molti di meno.
Se proprio proprio (ma anche no…) bisognerebbe chiederle quale delle due Patrie senta più sua.
Certamente parla Italiano fluentemente; meglio di Sinner, per dire…significa che nel nostro Paese ci ha passato tanto tempo e che, quantomeno, di certo non le dispiace.
Gaber cantava “io non mi sento Italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono”: secondo me ella propende verso “per fortuna”.
Forza Caterina!

Non è polemica,non conosci il Gaz,la ragazza è italiana,era solo uno stuzzicare,provocare gli italioti che mi avrebbe scritto sotto un marea di commenti e pollici versi.
È uno scherzo,non hai capito l’ironicità.
Ma il Gaz è difficile da capire,si è molto prevenuti,ma è tra coloro che più ha a cuore le sorti del tennis italiano,non sono il prete che da 10 a tutte,a prescindere, pretendo e sono esigente,non faccio sconti,non trovo giustificazioni per le sconfitte,sono il più attendibile dei critici e tifosi.

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Pheanes (Guest) 25-06-2026 14:36

Scritto da Gaz
È questa volta un’americana la più giovane a superare le qualificazioni slam,Tyra Caterina Grant.
Top ten juniores,non dimentichiamolo mai, perché… come diceva un grande saggio: I TORNEI JUNIORES SONO INDICATORI DI NULLA

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Calvin (Guest) 25-06-2026 14:33

Scritto da Kasabian

Scritto da Gaz
È questa volta un’americana la più giovane a superare le qualificazioni slam,Tyra Caterina Grant.
Top ten juniores,non dimentichiamolo mai, perché… come diceva un grande saggio: I TORNEI JUNIORES SONO INDICATORI DI NULLA

Sono indicatori di nulla, e dire che tu di nulla ed è italiana

Assolutamente la Grant è italiana non ci sono scippi en imbrogli.

Nata in Italia, la madre è italiana ed è stata sua allenatrice, passata per Piatti, un solo anno passato ad allenarsi negli USA (il 2023 credo), parla italiano come prima lingua.

Darderi si può dire che è argentino adottato, se proprio si vogliono fare sterili polemiche, la Grant è italiana e basta

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+1: Il GUEst
tinapica 25-06-2026 14:28

Scritto da Gaz
È questa volta un’americana la più giovane a superare le qualificazioni slam,Tyra Caterina Grant.
Top ten juniores,non dimentichiamolo mai, perché… come diceva un grande saggio: I TORNEI JUNIORES SONO INDICATORI DI NULLA

Su Gaz, non creiamo polemiche inutili.
Godiamoci questo nuovo prospetto con la sua fresca irriverenza e speriamo che arrivi in alto.
Sicuramente i soldi federali (ben spesi: per una volta bravo Binaghi) avranno avuta la loro importanza nel scegliere la nazionalità, ma non credo che rappresentando gli S.U.A. ne avrebbe intascati molti di meno.
Se proprio proprio (ma anche no…) bisognerebbe chiederle quale delle due Patrie senta più sua.
Certamente parla Italiano fluentemente; meglio di Sinner, per dire…significa che nel nostro Paese ci ha passato tanto tempo e che, quantomeno, di certo non le dispiace.
Gaber cantava “io non mi sento Italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono”: secondo me ella propende verso “per fortuna”.
Forza Caterina!

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+1: Paky 71
Kasabian (Guest) 25-06-2026 14:24

Scritto da Gaz
È questa volta un’americana la più giovane a superare le qualificazioni slam,Tyra Caterina Grant.
Top ten juniores,non dimentichiamolo mai, perché… come diceva un grande saggio: I TORNEI JUNIORES SONO INDICATORI DI NULLA

Sono indicatori di nulla, e dire che tu di nulla ed è italiana

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mattia saracino 25-06-2026 14:20

Scritto da JannikUberAlles
Forza T Y R A !!!!

La voglio numero uno al mondo se non fa c…

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+1: giallu
tinapica 25-06-2026 14:14

Brava Caterina!
Chissà che emozione…entrare nel Tempio (invero sempre meno sacro, ma tant’è) tutta di bianco vestita, come alla prima comunione…
Non mi sembra il tipo da farsi intimorire: Alè!

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+1: Paky 71
Calvin (Guest) 25-06-2026 14:14

Scritto da Laura
incredibile che ci siano due ragazze itaiane e nessun ragazzo al turno decisivo

C’è da dire che i primi sette erano qualificati direttamente, mica è poco (con Musetti out)

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Grifo999 25-06-2026 14:13

@ Giambitto (#4642646)

Credo che tu non abbia visto la partita.
Comunque delle 3 avversarie battute da Caterina per qualificarsi questa era la meno forte.
L’impresa Caterina l’ha fatta contro l’avversaria incontrata al 1° turno.
Oggi ha vinto giocando senza servizio,che nelle prime 2 partite, invece ,aveva funzionato molto bene.

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Paky 71 25-06-2026 14:13

Davvero grandissima Tyra, sono felice per lei. Costanti progressi per la nostra ragazza e soprattutto una qualificazione a Wimbledon che vale tutti i sacrifici fatti fino ad ora.

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Gaz (Guest) 25-06-2026 14:11

Scritto da Gaz
È questa volta un’americana la più giovane a superare le qualificazioni slam,Tyra Caterina Grant.
Top ten juniores,non dimentichiamolo mai, perché… come diceva un grande saggio: I TORNEI JUNIORES SONO INDICATORI DI NULLA

Numero 2 juniores, dire top ten è riduttivo.

 43
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JannikUberAlles 25-06-2026 14:08

Forza T Y R A !!!!

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+1: mattia saracino
JOA20 (Guest) 25-06-2026 14:04

Scritto da Max
Bravissima Tyra!!!! Inutile dire dove arriverà, non lo sa nessuno……godiamoci la sua grande ascesa, quella è innegabile….. Dove arriva in classifica con queste 3 vittorie nelle quali?

Intorno alla Top150

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Giambitto 25-06-2026 14:03

Scritto da Grifo999
Bravissima Caterina!
Malgrado i problemi col lancio di palla al servizio e l’emozione è riuscita a vincere in 2 set un incontro contro un’avversaria nettamente inferiore,ma dal gioco ” fastidioso”.

Nettamente non direi ,Caterina è molto acerba e la francese poteva prevalere per la maggior esperienza.
Ricordo che la francese eliminò Serena a Wimbledon dopo 3 ore di battaglia arrivando fino al quarto turno. Risultato tutt’altro che scontato.

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+1: Passatore Cortese
king_scipion66 25-06-2026 14:03

Scritto da Giambitto

Scritto da Giambitto
Grant era andata a servire per entrare nel MD di Wimbledon non avendo mai perso il servizio. Come spesso accade lo ha perso per la prima volta proprio in quell’occasione. Tennis sport micidiale.

Complimenti per aver resettato e vinto il tie-break ,ottimo segnale. Risultato prestigioso anche perché ha incontrato tre avversarie forti soprattutto la francese ma anche la Preston era un ostacolo difficile.

E si hai ragione Giambitto e concordo con te. Nel tennis non ci sono partite scontate ( figurarsi i game specialmente quando vai a servire per chiudere). La pagnotta te la devi guadagnare soprattutto contro l’avversario più temibile, ovvero te stesso.

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+1: Paky 71, Passatore Cortese
Max (Guest) 25-06-2026 14:01

Bravissima Tyra!!!! Inutile dire dove arrivera`, non lo sa nessuno……godiamoci la sua grande ascesa, quella e` innegabile….. Dove arriva in classifica con queste 3 vittorie nelle quali?

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+1: Paky 71
Inox 25-06-2026 14:00

@ piper (#4642548)

Ma il bianco non è la summa di tutti i colori?

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Hellover66 (Guest) 25-06-2026 13:55

@ Gaz (#4642561)

Ah beh allora siamo a posto …
Con le qualificate al tabellone principale abbiamo risolto.
Ma che pena..

 36
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Giambitto 25-06-2026 13:54

Scritto da Giambitto
Grant era andata a servire per entrare nel MD di Wimbledon non avendo mai perso il servizio. Come spesso accade lo ha perso per la prima volta proprio in quell’occasione. Tennis sport micidiale.

Complimenti per aver resettato e vinto il tie-break ,ottimo segnale. Risultato prestigioso anche perché ha incontrato tre avversarie forti soprattutto la francese ma anche la Preston era un ostacolo difficile.

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+1: giovanna, Paky 71, Passatore Cortese
Ludo (Guest) 25-06-2026 13:52

Tie break 4 diritti facili sbagliati. Finalmente 1 bene.
Poi solita discesa a rete come un tordo della francese.
Game Over

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Grifo999 25-06-2026 13:51

Bravissima Caterina!
Malgrado i problemi col lancio di palla al servizio e l’emozione è riuscita a vincere in 2 set un incontro contro un’avversaria nettamente inferiore,ma dal gioco ” fastidioso”.

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Gaz (Guest) 25-06-2026 13:50

È questa volta un’americana la più giovane a superare le qualificazioni slam,Tyra Caterina Grant.
Top ten juniores,non dimentichiamolo mai, perché… come diceva un grande saggio: I TORNEI JUNIORES SONO INDICATORI DI NULLA

 32
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Non tennista (Guest) 25-06-2026 13:50

grant qualificata

Il servizio ieri le ha funzionato benissimo, oggi no, ma alla fine l’obbiettivo
è stato raggiunto

 31
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Arnarderi 25-06-2026 13:50

Ho visto quasi 30 min di Grant-Tan: faceva e disfava tutto Tyra. Quando migliorasse il rapporto tra quello che fa e quello che disfa, sarebbero dolori per tante,

 30
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+1: Enrico82
pablox 25-06-2026 13:50

brava caterina!

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king_scipion66 25-06-2026 13:49

Ho visto la partita e ribadisco quanto detto qualche tempo fa…tra 3 anni nr1 maschile e femminile saranno italiani…alla facciazza di tutti i beoti che scriveranno che quello è austrico…quella è americna..lui è rosso e lei nera…ect ect ect ect….cominciate a metabolizzare e farvene una ragione…cordiali saluti!!

 28
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+1: Paky 71
Ludo (Guest) 25-06-2026 13:49

Vi

 27
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JOA20 (Guest) 25-06-2026 13:48

Ben fatto Tyra, ha rischiato grosso quando si è fatta controbreakkare proprio mentre serviva per il match, per fortuna l’ha chiusa al tie

 26
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+1: Paky 71
etberit 25-06-2026 13:48

Stavo guardando Naomi e intanto Caterina ha vinto… Brava!
Piccole (mica tanto…) donne crescono.

 25
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+1: Paky 71
Stefan Navratil (Guest) 25-06-2026 13:47

Brava Tyra, grande risultato!

 24
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+1: Paky 71
Nike (Guest) 25-06-2026 13:47

Grande Caterina ,bravissima e congratulazioni .

 23
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+1: Paky 71
Giambitto 25-06-2026 13:40

Grant era andata a servire per entrare nel MD di Wimbledon non avendo mai perso il servizio. Come spesso accade lo ha perso per la prima volta proprio in quell’occasione. Tennis sport micidiale.

 22
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franco (Guest) 25-06-2026 13:34

Se Tyra non si qualificasse per il tabellone principale certamente da domani comincerà a lavorare duramente per migliorare il servizio.Sinner lo ha fatto ed è diventato n. 1 al mondo. Lucia di sicuro lo ha fatto ma non riuscendoci è uscita dalle prime 100.

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Salem 90 (Guest) 25-06-2026 13:16

@ JOA20 (#4642595)

Grazie

20
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piper 25-06-2026 12:56

Scritto da tinapica

Scritto da piper

Scritto da tinapica
Tifo…bicolore:
Forza Azzurre & Forza Bianca!

Il bianco è acromatico.

Eh, va be’, ma che pignoleria!-)

Doveva farla Groucho questa freddura.

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Ozzastru (Guest) 25-06-2026 12:50

Caterina ha vinto il primo set ma le entrasse una prima….

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JOA20 (Guest) 25-06-2026 12:39

Scritto da Salem 90
Scusate ma le qualificazioni non danno diritto a punti nel ranking? Vedo che il live è fermo….

I punti delle quali Slam (ma anche delle altre quali) vengono distribuiti alla fine del torneo principale. Quindi nella live li vedrai da lunedì prossimo

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Ozzastru (Guest) 25-06-2026 12:33

Scritto da Gaz

Scritto da Laura
incredibile che ci siano due ragazze itaiane e nessun ragazzo al turno decisivo

Giornata speciale, finalmente,chi borbotta verso il tennis femminile può oggi portare il chihuahua a passeggio.

Bravo Gaz!!!

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Salem 90 (Guest) 25-06-2026 12:19

Scusate ma le qualificazioni non danno diritto a punti nel ranking? Vedo che il live è fermo….

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tinapica 25-06-2026 12:01

Scritto da piper

Scritto da tinapica
Tifo…bicolore:
Forza Azzurre & Forza Bianca!

Il bianco è acromatico.

Eh, va be’, ma che pignoleria!-)

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Gaz (Guest) 25-06-2026 11:42

Scritto da Laura
incredibile che ci siano due ragazze itaiane e nessun ragazzo al turno decisivo

Giornata speciale, finalmente,chi borbotta verso il tennis femminile può oggi portare il chihuahua a passeggio.

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+1: pablox
piper 25-06-2026 11:17

Scritto da Laura
incredibile che ci siano due ragazze itaiane e nessun ragazzo al turno decisivo

😳

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Laura (Guest) 25-06-2026 11:15

incredibile che ci siano due ragazze itaiane e nessun ragazzo al turno decisivo

 11
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piper 25-06-2026 11:13

Scritto da tinapica
Tifo…bicolore:
Forza Azzurre & Forza Bianca!

Il bianco è acromatico.

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piper 25-06-2026 10:48

Scritto da brunodalla

Scritto da JOA20

Scritto da tinapica

Scritto da JOA20
Il sorteggio del tabellone principale sarà domani. Se le quali finiscono oggi come sorteggeranno i qualificati?

Non capisco il senso di questa domanda.

Di solito i qualificati vengono sorteggiati a parte perché le quali non sono ancora finite quando sorteggiano il tabellone principale. Se finiscono oggi le quali domani cosa fanno? Sorteggiano i qualificati insieme agli altri giocatori non teste di serie oppure metteranno Q (più eventuali LL) sul tabellone poi faranno il sorteggio dei qualificati in un secondo momento?

secondo me la seconda. appunto, ci potrebbero essere dei LL, quindi mi sa che aspetteranno sabato per sorteggiare i q.

Perché scervellarsi per sapere in anticipo cosa farenno? Aspettare l’evolversi pare brutto?

 9
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brunodalla 25-06-2026 10:30

Scritto da JOA20

Scritto da tinapica

Scritto da JOA20
Il sorteggio del tabellone principale sarà domani. Se le quali finiscono oggi come sorteggeranno i qualificati?

Non capisco il senso di questa domanda.

Di solito i qualificati vengono sorteggiati a parte perché le quali non sono ancora finite quando sorteggiano il tabellone principale. Se finiscono oggi le quali domani cosa fanno? Sorteggiano i qualificati insieme agli altri giocatori non teste di serie oppure metteranno Q (più eventuali LL) sul tabellone poi faranno il sorteggio dei qualificati in un secondo momento?

secondo me la seconda. appunto, ci potrebbero essere dei LL, quindi mi sa che aspetteranno sabato per sorteggiare i q.

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JOA20 (Guest) 25-06-2026 09:45

Scritto da tinapica

Scritto da JOA20
Il sorteggio del tabellone principale sarà domani. Se le quali finiscono oggi come sorteggeranno i qualificati?

Non capisco il senso di questa domanda.

Di solito i qualificati vengono sorteggiati a parte perché le quali non sono ancora finite quando sorteggiano il tabellone principale. Se finiscono oggi le quali domani cosa fanno? Sorteggiano i qualificati insieme agli altri giocatori non teste di serie oppure metteranno Q (più eventuali LL) sul tabellone poi faranno il sorteggio dei qualificati in un secondo momento?

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+1: tinapica
Gaz (Guest) 25-06-2026 09:43

Ieri sotto 4-6 1-3 ho pensato “È la fine di un’epoca, Wimbledon non avrà più la sua mascotte”

Heather Watson esordisce a Wimbledon nel 2010, viene sconfitta al primo turno da Romina Oprandi,fu la prima di 16 partecipazioni consecutive,esclusa l’edizione 2020 cancellata.
Negli ultimi 3 anni grazie una Wild Card, quest’anno,per la prima volta,trascurata, definitivamente abbandonata a sé stessa,solo qualificazioni per lei.
Per anni è stata la vera tennista di punta brittannica, sempre ostica quando arrivava la sua stagione sui campi in erba,best ranking 38, prima dell’esplosione di Joanna Konta.
Vedremo oggi se Heather Watson non sarà nel tabellone principale dopo 17 anni.

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tinapica 25-06-2026 09:33

E Forza Remigio!

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tinapica 25-06-2026 09:32

Scritto da JOA20
Il sorteggio del tabellone principale sarà domani. Se le quali finiscono oggi come sorteggeranno i qualificati?

Non capisco il senso di questa domanda.

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tinapica 25-06-2026 09:31

Tifo…bicolore:
Forza Azzurre & Forza Bianca!

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Gaz (Guest) 25-06-2026 09:26

È scontato e banale fare quei 3 nomi come possibile vincitrice slam,e spesso non si azzecca neanche.ma per mettere alla prova veramente le capacità e la conoscenza spesso domando chi potrebbe essere la “insospettabile sorpresa” del torneo, anche se , come abbiamo visto al RG spesso questo va oltre la competenza,un ottavo di finale della Chwalinska sarebbe stato già sufficiente a designarla “insostettabile sorpresa”.
Oppure domando chi potrebbe essere la più giovane a superare le qualificazioni, sempre Senza risposta.
Oggi sicuramente qualcuno te lo dirà, perché manca solo un match e perché c’è anche un’italiana in corsa.
Tyla Grant 18,3
Jeline Vandromme 18,7
Teodora Kostovic 28 giugno (18)
Alina Korneeva 23 giugno (19)
Quest’ultima per ben due volte è già stata la più giovane a superare le qualificazioni di uno slam.

 2
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JOA20 (Guest) 25-06-2026 09:25

Il sorteggio del tabellone principale sarà domani. Se le quali finiscono oggi come sorteggeranno i qualificati?

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