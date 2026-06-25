Wimbledon – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo. Tyra Grant entra nel main draw: prima volta Slam per la 18enne azzurra

Tyra Caterina Grant continua la sua corsa e conquista il primo tabellone principale Slam della carriera. La giovane italo-americana ha superato il turno decisivo delle qualificazioni di Wimbledon battendo la francese Harmony Tan con il punteggio di 6-4 7-6(5).

Un risultato pesantissimo per la classe 2008, che diventa la prima diciottenne italiana a entrare in un main draw Slam dai tempi di Elisabetta Cocciaretto all’Australian Open 2020. Con questo successo Grant entrerà anche nelle prime 140 della Race WTA: tra le giocatrici nate nel 2008 o più giovani, soltanto Lili Tagger, allieva di Francesca Schiavone, è davanti a lei.

La partita ha confermato i progressi dell’azzurra sull’erba, superficie sulla quale non aveva mai disputato match ufficiali prima di questa settimana. Nel primo set Grant ha piazzato il break decisivo nel terzo game e ha mantenuto il vantaggio fino al 6-4, senza mai perdere la battuta.

Più complicata la gestione del secondo parziale. Grant è salita avanti 5-3 e ha avuto due match point, ma nel decimo game ha ceduto il servizio dal 40-30, permettendo a Tan di rientrare. Nel tie-break, però, la giovane azzurra è rimasta lucida: dopo aver sprecato un mini-break di vantaggio, dal 5-5 ha piazzato due punti consecutivi, chiudendo per 7 punti a 5.

Ora Grant attende di conoscere la sua prima avversaria nel tabellone principale. Il sorteggio di Wimbledon è in programma venerdì 26 giugno alle 11:00 italiane: da qualificata, l’azzurra potrà finire in qualsiasi zona del draw, da un possibile incrocio con una big come Aryna Sabalenka a una sfida contro un’altra qualificata.

Qualunque sarà l’avversaria, Grant ha già scritto una pagina importante. A Wimbledon ha trovato la sua prima volta Slam e lo ha fatto con personalità, energia e una crescita evidente partita dopo partita.

🇬🇧 Wimbledon Londra, Regno Unito · 25 Giugno 2026 ☀ 22°C Soleggiato e molto caldo · Picco 34°C CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 25 Giugno 08:00 ☀ 24° 09:00 ☀ 27° 10:00 ☀ 28° 11:00 ☀ 30° 12:00 ☀ 31° 13:00 ☀ 33° 14:00 ☀ 33° 15:00 ☀ 34° 17:00 ⛅ 33° 22:00 ⛅ 26° ⚠ Allerta rossa calore estremo su Greater London: attenzione alle ore centrali e al pomeriggio 🎾 Programma del giorno — 25 Giugno 🎾 Wimbledon · Qualificazioni Turno Decisivo Qualificazione · Erba WIM Q3 ☀ Soleggiato

✅ Asciutto

🔥 Molto caldo

⚠ Allerta rossa

🎾 Quali Q3

🌿 Erba

Show Court 1 – Ore: 12:00am

O. Tarvet vs S. Sakellaridis



Slam Wimbledon O. Tarvet O. Tarvet 6 6 7 S. Sakellaridis [31] S. Sakellaridis [31] 4 2 5 Vincitore: O. Tarvet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 O. Tarvet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 S. Sakellaridis 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 O. Tarvet 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Sakellaridis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 O. Tarvet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 S. Sakellaridis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 O. Tarvet 15-15 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 S. Sakellaridis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 O. Tarvet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 O. Tarvet 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Sakellaridis 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 O. Tarvet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 S. Sakellaridis 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 O. Tarvet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 S. Sakellaridis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 O. Tarvet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 S. Sakellaridis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 O. Tarvet 15-0 30-0 1-0 → 2-0 S. Sakellaridis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 O. Tarvet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Sakellaridis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 O. Tarvet 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Sakellaridis 30-0 40-0 3-3 → 3-4 O. Tarvet 15-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 O. Tarvet 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 O. Tarvet 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Sakellaridis None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

M. Timofeeva vs H. Watson



Slam Wimbledon M. Timofeeva [1] • M. Timofeeva [1] 30 3 6 5 H. Watson H. Watson 15 6 2 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Timofeeva 15-15 30-15 5-1 H. Watson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 M. Timofeeva 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 H. Watson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 M. Timofeeva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 H. Watson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Timofeeva 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Watson 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 M. Timofeeva 0-15 0-30 5-1 → 5-2 H. Watson 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 M. Timofeeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 H. Watson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Timofeeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 H. Watson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Timofeeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Watson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Timofeeva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 H. Watson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Timofeeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 M. Timofeeva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 H. Watson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Timofeeva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Watson None-None 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 2 – Ore: 12:00am

M. Basing vs R. Bertola



Slam Wimbledon M. Basing M. Basing 2 6 3 7 6 R. Bertola R. Bertola 6 4 6 5 2 Vincitore: M. Basing Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-2 R. Bertola 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 M. Basing 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 R. Bertola 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 M. Basing 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Bertola 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Basing 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Bertola 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Basing 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 R. Bertola 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 M. Basing 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 5-5 → 6-5 R. Bertola 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Basing 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 R. Bertola 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 M. Basing 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 R. Bertola 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Basing 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 R. Bertola 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 M. Basing 15-0 15-15 30-15 2-0 → 3-0 R. Bertola 0-15 15-15 15-30 1-0 → 2-0 M. Basing 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 R. Bertola 15-0 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Basing 15-0 30-0 30-15 40-15 40-40 40-A 40-40 3-4 → 3-5 R. Bertola 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 M. Basing 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 R. Bertola 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Basing 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 R. Bertola 0-15 15-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Basing 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Bertola 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Basing 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 R. Bertola 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 M. Basing 0-15 15-15 30-15 40-30 3-4 → 4-4 R. Bertola 15-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 M. Basing 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 2-3 → 3-3 R. Bertola 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Basing 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Bertola 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Basing 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Bertola 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Basing 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 R. Bertola 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Basing 15-0 15-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 R. Bertola 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-3 → 1-4 M. Basing 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 R. Bertola 15-0 30-0 0-2 → 0-3 M. Basing 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 R. Bertola None-None 0-15 15-15 40-15 0-0 → 0-1

A. Sasnovich vs B. Andreescu



Slam Wimbledon A. Sasnovich [15] A. Sasnovich [15] 0 3 6 B. Andreescu • B. Andreescu 0 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 B. Andreescu 6-5 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 B. Andreescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 B. Andreescu 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Andreescu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 B. Andreescu 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Andreescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Sasnovich 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 B. Andreescu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 B. Andreescu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Andreescu None-None 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 3 – Ore: 12:00am

Y. Zhou vs B. Harris



Slam Wimbledon Y. Zhou Y. Zhou 6 6 2 3 B. Harris [23] B. Harris [23] 1 7 6 6 Vincitore: B. Harris Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 Y. Zhou 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 B. Harris 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Y. Zhou 15-0 15-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 B. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Y. Zhou 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 B. Harris 15-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Y. Zhou 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 B. Harris 15-0 15-15 30-15 1-0 → 1-1 Y. Zhou 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 B. Harris 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Y. Zhou 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 B. Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Y. Zhou 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 B. Harris 15-0 30-0 1-2 → 1-3 Y. Zhou 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 B. Harris 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Y. Zhou 0-15 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 Y. Zhou 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 B. Harris 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Y. Zhou 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 B. Harris 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 4-4 → 4-5 Y. Zhou 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 B. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Y. Zhou 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 B. Harris 15-0 30-0 2-2 → 2-3 Y. Zhou 15-0 30-0 30-15 1-2 → 2-2 B. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Zhou 15-0 30-0 0-1 → 1-1 B. Harris 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Y. Zhou 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 B. Harris 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Y. Zhou 15-0 40-0 3-1 → 4-1 B. Harris 15-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Y. Zhou 30-0 40-0 2-0 → 3-0 B. Harris 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Y. Zhou None-None 30-0 0-0 → 1-0

A. Krueger vs P. Iatcenko



Slam Wimbledon A. Krueger [2] A. Krueger [2] 7 6 P. Iatcenko P. Iatcenko 6 1 Vincitore: A. Krueger Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 P. Iatcenko 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 A. Krueger 15-0 40-0 4-1 → 5-1 P. Iatcenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 A. Krueger 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 P. Iatcenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 A. Krueger 15-0 30-0 30-15 1-0 → 2-0 P. Iatcenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 P. Iatcenko 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Krueger 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 P. Iatcenko 15-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 A. Krueger 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 P. Iatcenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 A. Krueger 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 P. Iatcenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Krueger 15-0 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 P. Iatcenko 0-15 0-30 15-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Krueger 15-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Iatcenko 15-0 15-15 30-15 30-30 1-0 → 1-1 A. Krueger None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon O. Dodin O. Dodin 7 5 1 M. Sawangkaew M. Sawangkaew 5 7 6 Vincitore: M. Sawangkaew Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 M. Sawangkaew 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 O. Dodin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 M. Sawangkaew 15-0 30-0 30-15 1-3 → 1-4 O. Dodin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 M. Sawangkaew 15-0 15-15 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 O. Dodin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 M. Sawangkaew 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 O. Dodin 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 M. Sawangkaew 15-0 40-0 5-5 → 5-6 O. Dodin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 M. Sawangkaew 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 O. Dodin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Sawangkaew 15-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 O. Dodin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Sawangkaew 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 O. Dodin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Sawangkaew 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 O. Dodin 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 M. Sawangkaew 0-15 0-30 15-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 O. Dodin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 M. Sawangkaew 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 O. Dodin 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Sawangkaew 0-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 O. Dodin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Sawangkaew 15-0 15-15 15-30 30-30 3-3 → 3-4 O. Dodin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Sawangkaew 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 O. Dodin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Sawangkaew 0-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 O. Dodin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 M. Sawangkaew None-None 15-0 15-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

O. Dodinvs M. Sawangkaew

A. Moro Canas vs S. Kwon



Slam Wimbledon A. Moro Canas A. Moro Canas 4 6 3 S. Kwon S. Kwon 6 7 6 Vincitore: S. Kwon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Kwon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Moro Canas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 S. Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Moro Canas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 S. Kwon 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 A. Moro Canas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Moro Canas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Kwon 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 S. Kwon 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Moro Canas 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 S. Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Moro Canas 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Moro Canas 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Kwon 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Moro Canas 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Kwon 15-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Moro Canas 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Kwon 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Moro Canas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Kwon 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Moro Canas 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 S. Kwon 0-15 0-30 15-30 30-30 4-3 → 4-4 A. Moro Canas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Kwon 0-15 15-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Moro Canas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Moro Canas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Kwon 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Moro Canas None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 5 – Ore: 12:00am

A. Korneeva vs F. Crawley



Slam Wimbledon A. Korneeva [3] A. Korneeva [3] 6 6 F. Crawley F. Crawley 2 0 Vincitore: A. Korneeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 F. Crawley 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-0 → 6-0 A. Korneeva 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 F. Crawley 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 A. Korneeva 15-0 15-15 30-15 40-30 2-0 → 3-0 F. Crawley 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Korneeva 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Crawley 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 A. Korneeva 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 F. Crawley 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 A. Korneeva 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 F. Crawley 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Korneeva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 F. Crawley 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Korneeva None-None 15-0 30-0 40-0 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

V. Gaubas vs D. Lajovic



Slam Wimbledon V. Gaubas [14] V. Gaubas [14] 3 6 3 6 6 D. Lajovic [22] D. Lajovic [22] 6 4 6 3 4 Vincitore: V. Gaubas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 V. Gaubas 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 V. Gaubas 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 D. Lajovic 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 V. Gaubas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 V. Gaubas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 V. Gaubas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 V. Gaubas 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 D. Lajovic 30-0 40-0 5-2 → 5-3 V. Gaubas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 D. Lajovic 30-0 40-0 3-0 → 3-1 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 D. Lajovic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 V. Gaubas 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 V. Gaubas 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 V. Gaubas 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 V. Gaubas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 V. Gaubas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 V. Gaubas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Lajovic 15-0 40-0 3-1 → 3-2 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 V. Gaubas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. Gaubas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 V. Gaubas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 D. Lajovic 15-0 30-0 3-2 → 3-3 V. Gaubas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-0 → 3-1 V. Gaubas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 V. Gaubas None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 6 – Ore: 12:00am

H. Tan vs T. Grant



Slam Wimbledon H. Tan H. Tan 4 6 T. Grant T. Grant 6 7 Vincitore: T. Grant Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 T. Grant 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 H. Tan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 T. Grant 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-A 4-5 → 5-5 H. Tan 15-0 30-0 40-15 3-5 → 4-5 T. Grant 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 H. Tan 0-15 15-15 40-15 2-4 → 3-4 T. Grant 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 H. Tan 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 T. Grant 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Tan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Grant 15-0 30-0 1-0 → 1-1 H. Tan 0-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Grant 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 H. Tan 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 T. Grant 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 H. Tan 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 T. Grant 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 H. Tan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 T. Grant 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 H. Tan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 T. Grant 15-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 H. Tan None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

J. Faria vs R. Sakamoto



Slam Wimbledon J. Faria [2] J. Faria [2] 7 4 6 6 R. Sakamoto [27] R. Sakamoto [27] 6 6 3 4 Vincitore: J. Faria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 J. Faria 30-0 40-0 5-4 → 6-4 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Faria 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 R. Sakamoto 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 J. Faria 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 R. Sakamoto 0-15 0-30 15-30 2-2 → 3-2 J. Faria 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Faria 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Sakamoto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Faria 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 R. Sakamoto 15-0 40-0 5-2 → 5-3 J. Faria 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 R. Sakamoto 0-15 15-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Faria 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 R. Sakamoto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 J. Faria 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 R. Sakamoto 15-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Faria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Sakamoto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 J. Faria 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 R. Sakamoto 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Faria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 R. Sakamoto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 J. Faria 0-15 15-15 30-15 2-2 → 3-2 R. Sakamoto 15-0 15-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Faria 15-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Sakamoto 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Faria 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 J. Faria 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Faria 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 R. Sakamoto 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Faria 15-0 30-0 3-4 → 4-4 R. Sakamoto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Faria 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 R. Sakamoto 15-0 30-0 30-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Faria 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 R. Sakamoto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Faria 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 R. Sakamoto None-None 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon C. Tabur C. Tabur 6 5 6 3 1 S. Mochizuki [21] S. Mochizuki [21] 1 7 2 6 6 Vincitore: S. Mochizuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 1-6 C. Tabur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 C. Tabur 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 S. Mochizuki 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 C. Tabur 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 C. Tabur 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 C. Tabur 0-15 15-15 40-15 2-5 → 3-5 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 C. Tabur 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-15 1-3 → 1-4 C. Tabur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 C. Tabur 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 C. Tabur 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 C. Tabur 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 C. Tabur 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 C. Tabur 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 C. Tabur 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 C. Tabur 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 C. Tabur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 C. Tabur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 C. Tabur 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 C. Tabur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 S. Mochizuki 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Tabur 30-0 40-0 5-1 → 6-1 S. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 C. Tabur 15-0 40-0 3-1 → 4-1 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 C. Tabur 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Tabur None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

C. Taburvs S. Mochizuki

M. Bolkvadze vs J. Vandromme



Slam Wimbledon M. Bolkvadze M. Bolkvadze 6 4 6 J. Vandromme J. Vandromme 4 6 3 Vincitore: M. Bolkvadze Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Vandromme 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 M. Bolkvadze 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 J. Vandromme 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 M. Bolkvadze 15-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 J. Vandromme 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Bolkvadze 0-15 0-30 15-30 30-30 1-2 → 2-2 J. Vandromme 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Bolkvadze 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 J. Vandromme 0-15 0-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Bolkvadze 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 J. Vandromme 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Bolkvadze 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 J. Vandromme 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 M. Bolkvadze 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 J. Vandromme 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Bolkvadze 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Vandromme 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Bolkvadze 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Vandromme 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Bolkvadze 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Vandromme 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Bolkvadze 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Vandromme 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Bolkvadze 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Vandromme 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. Bolkvadze 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Vandromme 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Bolkvadze 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Vandromme None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon I. Shymanovich I. Shymanovich 4 6 7 K. Sebov K. Sebov 6 3 6 Vincitore: I. Shymanovich Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 5*-2 6*-2 7-2* 7-3* 7*-4 8*-4 8-5* 9-5* 6-6 → 7-6 K. Sebov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 6-6 I. Shymanovich 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 K. Sebov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 I. Shymanovich 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 K. Sebov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 I. Shymanovich 15-0 15-15 30-15 40-30 3-3 → 4-3 K. Sebov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 I. Shymanovich 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Sebov 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 I. Shymanovich 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 K. Sebov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 I. Shymanovich 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Sebov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 I. Shymanovich 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 K. Sebov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 I. Shymanovich 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 K. Sebov 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 I. Shymanovich 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 K. Sebov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 I. Shymanovich 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 K. Sebov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 I. Shymanovich 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 K. Sebov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 I. Shymanovich 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 K. Sebov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 I. Shymanovich 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 K. Sebov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 I. Shymanovich 15-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Sebov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 1-1 → 1-2 I. Shymanovich 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 K. Sebov None-None 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

I. Shymanovichvs K. Sebov

H. Gaston vs M. Echargui



Slam Wimbledon H. Gaston [5] H. Gaston [5] 15 6 5 6 1 M. Echargui [29] • M. Echargui [29] 0 1 7 2 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 M. Echargui 0-15 1-1 H. Gaston 15-0 15-15 30-30 0-1 → 1-1 M. Echargui 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 H. Gaston 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 M. Echargui 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Echargui 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Echargui 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 M. Echargui 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 H. Gaston 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 M. Echargui 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 H. Gaston 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 M. Echargui 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 M. Echargui 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 H. Gaston 15-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Echargui 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Echargui 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Echargui 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 6-1 M. Echargui 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 M. Echargui 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Echargui 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 H. Gaston None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 9 – Ore: 12:00am

P. Llamas Ruiz vs T. Boyer



Slam Wimbledon P. Llamas Ruiz [7] P. Llamas Ruiz [7] 5 7 6 3 T. Boyer T. Boyer 7 6 7 6 Vincitore: T. Boyer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 T. Boyer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 T. Boyer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 T. Boyer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Boyer 15-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Boyer 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 T. Boyer 30-0 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 15-0 40-0 40-15 15-15 40-30 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 None-None 6-7 P. Llamas Ruiz None-None 1-0 1-1 1-2 1-4 1-5 2-5 2-6 6-6 → 6-7 T. Boyer 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 T. Boyer 15-0 30-0 5-4 → 5-5 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 T. Boyer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 T. Boyer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 T. Boyer 0-15 15-15 30-15 30-30 2-1 → 2-2 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Boyer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 T. Boyer 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 T. Boyer 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 T. Boyer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 P. Llamas Ruiz 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 T. Boyer 0-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 P. Llamas Ruiz 15-15 30-15 30-30 1-2 → 2-2 T. Boyer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Boyer 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 P. Llamas Ruiz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 T. Boyer 15-0 15-15 30-15 5-5 → 5-6 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 T. Boyer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 P. Llamas Ruiz 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 T. Boyer 30-0 40-0 3-3 → 3-4 P. Llamas Ruiz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 T. Boyer 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Boyer 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Boyer None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

K. Volynets vs L. Jeanjean



Slam Wimbledon K. Volynets [5] K. Volynets [5] 3 4 L. Jeanjean [23] L. Jeanjean [23] 6 6 Vincitore: L. Jeanjean Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Jeanjean 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 K. Volynets 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 L. Jeanjean 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 K. Volynets 15-0 30-0 3-3 → 4-3 L. Jeanjean 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 K. Volynets 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Jeanjean 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 K. Volynets 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Jeanjean 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Volynets 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Jeanjean 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 K. Volynets 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 L. Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 K. Volynets 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 L. Jeanjean 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 K. Volynets 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 L. Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Volynets 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Jeanjean None-None 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon R. Safiullin [15] R. Safiullin [15] 4 7 3 7 6 J. Kym J. Kym 6 6 6 6 4 Vincitore: R. Safiullin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Kym 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 R. Safiullin 15-0 30-0 40-15 3-4 → 4-4 J. Kym 0-15 0-30 15-30 30-30 3-3 → 3-4 R. Safiullin 15-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Kym 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Kym 15-0 30-0 1-1 → 1-2 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Kym 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 J. Kym 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 6-5 → 6-6 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 J. Kym 15-0 15-15 30-15 5-4 → 5-5 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Kym 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 J. Kym 0-15 30-15 2-3 → 2-4 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Kym 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Kym 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 R. Safiullin 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Kym 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 3-5 → 3-6 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 J. Kym 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 J. Kym 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 R. Safiullin 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 J. Kym 15-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Kym 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 J. Kym 30-0 40-0 6-5 → 6-6 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Kym 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 J. Kym 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Safiullin 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Kym 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Safiullin 0-15 15-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Kym 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Safiullin 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 J. Kym 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Kym 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Kym 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 J. Kym 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 J. Kym 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Kym 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Safiullin None-None 15-0 40-0 0-0 → 1-0

R. Safiullinvs J. Kym

L. Gjorcheska vs L. Bronzetti



Slam Wimbledon L. Gjorcheska L. Gjorcheska 6 6 L. Bronzetti [20] L. Bronzetti [20] 1 2 Vincitore: L. Gjorcheska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Gjorcheska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 L. Bronzetti 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 L. Gjorcheska 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 L. Gjorcheska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 L. Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 L. Gjorcheska 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Gjorcheska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 L. Bronzetti 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 L. Gjorcheska 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Gjorcheska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 L. Gjorcheska None-None 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon M. McDonald [13] M. McDonald [13] 6 6 6 C. O'Connell [32] C. O'Connell [32] 3 4 4 Vincitore: M. McDonald Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 M. McDonald 0-15 15-15 40-15 4-3 → 5-3 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. McDonald 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3

M. McDonaldvs C. O’Connell

P. Kudermetova vs A. Charaeva



Slam Wimbledon P. Kudermetova [11] P. Kudermetova [11] 4 6 6 A. Charaeva [22] A. Charaeva [22] 6 4 1 Vincitore: P. Kudermetova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 P. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 A. Charaeva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 P. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 A. Charaeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 P. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 A. Charaeva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 P. Kudermetova 15-0 15-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Charaeva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 P. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Charaeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 P. Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Charaeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 P. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Charaeva 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 P. Kudermetova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 A. Charaeva 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 P. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Charaeva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 P. Kudermetova 15-0 30-0 3-5 → 4-5 A. Charaeva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 P. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 2-4 → 3-4 A. Charaeva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 P. Kudermetova 0-15 15-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Charaeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 P. Kudermetova 15-0 15-15 15-30 1-1 → 1-2 A. Charaeva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Kudermetova None-None 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon K. Kawa [14] K. Kawa [14] 2 5 K. Day [32] K. Day [32] 6 7 Vincitore: K. Day Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 K. Day 15-0 15-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 K. Kawa 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 K. Day 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 K. Kawa 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 K. Day 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 K. Kawa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 K. Day 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 K. Kawa 15-0 30-0 1-3 → 2-3 K. Day 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 K. Kawa 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 K. Day 15-0 30-0 30-15 0-1 → 0-2 K. Kawa 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Day 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 K. Kawa 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 K. Day 15-0 15-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 K. Kawa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 K. Day 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 K. Kawa 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 K. Day 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 1-0 → 1-1 K. Kawa None-None 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

K. Kawavs K. Day

T. Skatov vs K. Jacquet



Slam Wimbledon T. Skatov T. Skatov 6 4 4 K. Jacquet [25] K. Jacquet [25] 7 6 6 Vincitore: K. Jacquet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 K. Jacquet 15-0 30-0 4-5 → 4-6 T. Skatov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 K. Jacquet 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 T. Skatov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 K. Jacquet 15-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Skatov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 K. Jacquet 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Skatov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Jacquet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Skatov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Jacquet 15-0 30-0 4-5 → 4-6 T. Skatov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 K. Jacquet 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 T. Skatov 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 K. Jacquet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 T. Skatov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Jacquet 15-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Skatov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 T. Skatov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 T. Skatov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 K. Jacquet 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 T. Skatov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 K. Jacquet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 T. Skatov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 T. Skatov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Skatov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Skatov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Jacquet None-None 15-0 15-15 30-15 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon C. Smith C. Smith 4 6 2 3 M. Zheng [26] M. Zheng [26] 6 4 6 6 Vincitore: M. Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 C. Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 M. Zheng 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 C. Smith 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 M. Zheng 15-0 15-15 30-15 3-2 → 3-3 C. Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Zheng 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 C. Smith 15-0 30-0 0-2 → 1-2 M. Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 0-1 → 0-2 C. Smith 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 C. Smith 0-15 15-15 15-40 2-4 → 2-5 M. Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 C. Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 M. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 C. Smith 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 M. Zheng 15-0 15-15 30-15 0-1 → 0-2 C. Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Zheng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 C. Smith 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 4-4 → 5-4 M. Zheng 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 C. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Zheng 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 C. Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 M. Zheng 15-0 30-0 0-1 → 0-2 C. Smith 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 C. Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 C. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 M. Zheng 15-0 30-0 2-3 → 2-4 C. Smith 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. Zheng 30-0 2-1 → 2-2 C. Smith 15-0 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Zheng 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Smith None-None 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

C. Smithvs M. Zheng

D. Semenistaja vs A. Gasanova



Slam Wimbledon D. Semenistaja [6] D. Semenistaja [6] 4 2 A. Gasanova A. Gasanova 6 6 Vincitore: A. Gasanova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Semenistaja 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 A. Gasanova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Semenistaja 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 A. Gasanova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 D. Semenistaja 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 A. Gasanova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Semenistaja 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Gasanova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Semenistaja 0-15 0-30 4-5 → 4-6 A. Gasanova 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Semenistaja 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 A. Gasanova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 D. Semenistaja 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 A. Gasanova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 D. Semenistaja 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Gasanova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 D. Semenistaja 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Gasanova None-None 15-0 40-0 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon C. Liu C. Liu 6 4 6 E. Pridankina E. Pridankina 2 6 1 Vincitore: C. Liu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 E. Pridankina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 C. Liu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 E. Pridankina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 C. Liu 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 E. Pridankina 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 C. Liu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 E. Pridankina 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Liu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 E. Pridankina 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 C. Liu 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 E. Pridankina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 C. Liu 0-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 E. Pridankina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Liu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Pridankina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Liu 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 E. Pridankina 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Liu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 E. Pridankina 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 C. Liu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 E. Pridankina 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 C. Liu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 E. Pridankina 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 C. Liu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 E. Pridankina None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

C. Liuvs E. Pridankina

N. Budkov Kjaer vs O. Virtanen



Slam Wimbledon N. Budkov Kjaer [8] N. Budkov Kjaer [8] 6 4 4 5 O. Virtanen O. Virtanen 4 6 6 7 Vincitore: O. Virtanen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 5-7 O. Virtanen 0-15 15-15 15-30 30-30 5-6 → 5-7 N. Budkov Kjaer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 N. Budkov Kjaer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 40-30 5-2 → 5-3 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 O. Virtanen 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 40-30 3-0 → 3-1 N. Budkov Kjaer 30-0 40-0 2-0 → 3-0 O. Virtanen 0-30 0-40 1-0 → 2-0 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 O. Virtanen 15-0 30-0 40-15 4-5 → 4-6 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 O. Virtanen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 N. Budkov Kjaer 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Budkov Kjaer 0-15 0-40 1-1 → 1-2 O. Virtanen 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 O. Virtanen 0-15 15-15 40-15 3-4 → 3-5 N. Budkov Kjaer 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 O. Virtanen 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 O. Virtanen 30-0 40-0 2-1 → 2-2 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 O. Virtanen 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 O. Virtanen 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 N. Budkov Kjaer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 N. Budkov Kjaer 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 N. Budkov Kjaer 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 O. Virtanen 0-30 15-40 30-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Budkov Kjaer None-None 15-0 15-15 30-15 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon D. Sweeny [11] D. Sweeny [11] 4 6 7 0 6 T. Barrios Vera [20] T. Barrios Vera [20] 6 4 6 6 2 Vincitore: D. Sweeny Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-2 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 T. Barrios Vera 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 4-2 T. Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 D. Sweeny 15-0 40-0 3-0 → 4-0 T. Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 1-0 → 2-0 T. Barrios Vera 0-15 15-15 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 0-6 D. Sweeny 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 T. Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 D. Sweeny 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 T. Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Barrios Vera 15-0 30-0 30-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 T. Barrios Vera 15-0 30-0 30-15 40-30 0-15 15-15 15-30 30-30 40-15 40-0 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 15-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-40 40-40 A-40 0-30 40-40 40-A None-None 7-6 D. Sweeny None-None 1-0 1-1 2-1 2-2 3-2 3-3 4-3 4-4 4-5 5-5 6-5 6-6 → 7-6 T. Barrios Vera 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 D. Sweeny 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 T. Barrios Vera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 T. Barrios Vera 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Barrios Vera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 T. Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Sweeny 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Sweeny 15-0 30-0 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Barrios Vera 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 D. Sweeny 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 T. Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 D. Sweeny 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 T. Barrios Vera 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 D. Sweeny 15-0 30-0 3-1 → 4-1 T. Barrios Vera 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Barrios Vera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Barrios Vera 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 D. Sweeny 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 T. Barrios Vera 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 D. Sweeny 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 T. Barrios Vera 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Barrios Vera 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Sweeny None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

D. Sweenyvs T. Barrios Vera

M. Bassols Ribera vs R. Montgomery



Slam Wimbledon M. Bassols Ribera M. Bassols Ribera 0 6 1 0 R. Montgomery • R. Montgomery 0 3 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. Montgomery 0-1 M. Bassols Ribera 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Montgomery 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 M. Bassols Ribera 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-5 → 1-5 R. Montgomery 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 M. Bassols Ribera 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 R. Montgomery 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Bassols Ribera 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Montgomery 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Bassols Ribera 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 R. Montgomery 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 M. Bassols Ribera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Montgomery 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Bassols Ribera 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 R. Montgomery 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 M. Bassols Ribera 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 R. Montgomery 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Bassols Ribera None-None 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon N. Mejia N. Mejia 6 6 6 T. Schoolkate [28] T. Schoolkate [28] 4 4 4 Vincitore: N. Mejia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 N. Mejia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 T. Schoolkate 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Schoolkate 15-0 40-0 4-2 → 4-3 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 T. Schoolkate 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Schoolkate 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Schoolkate 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 T. Schoolkate 15-0 30-0 5-3 → 5-4 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 T. Schoolkate 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Schoolkate 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 N. Mejia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Schoolkate 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Mejia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Schoolkate 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Schoolkate 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 N. Mejia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 T. Schoolkate 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Mejia 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Schoolkate None-None 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

N. Mejiavs T. Schoolkate

T. Kostovic vs L. Zhu

