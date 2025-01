Henry Bernet incanta Melbourne: il nuovo gioiello di Basilea conquista il titolo junior (Video)

Il tennis ha il dono di sorprenderci con storie che sembrano scritte da uno sceneggiatore di Hollywood. L’ultima arriva da Basilea, dove Henry Bernet, appena diciottenne, ha conquistato il titolo junior degli Australian Open 2025 proprio nel giorno del suo compleanno, riaccendendo inevitabilmente i ricordi di un altro figlio della città renana: Roger Federer.

Nella finale, Bernet ha mostrato tutto il suo talento superando Willwerth con un convincente 6-3, 6-4, in una prestazione che ha fatto trattenere il fiato agli appassionati svizzeri. Un tennis imponente che ha generato un’ondata di entusiasmo nel paese alpino, sempre alla ricerca di nuovi talenti dopo l’era Federer-Wawrinka.

Le coincidenze sono tante, quasi irriverenti nella loro precisione: nato a Basilea, con un padre di nome Robert, cresciuto all’Old Boys TC Basel, seguito da Severin Luthi, dotato di un rovescio a una mano che ricorda l’eleganza del tennis classico, e recentemente ingaggiato dal marchio di abbigliamento On, co-fondato proprio da Federer. Tuttavia, sarebbe ingiusto e prematuro caricare il giovane Bernet del peso di essere “l’erede di Federer”.

Il suo percorso all’Australian Open è stato impressionante. Arrivato a Melbourne come numero 6 del ranking junior e fresco vincitore del torneo di Traralgon, Bernet ha dimostrato una maturità tennistica sorprendente. Ha sconfitto il numero uno mondiale della categoria, il ceco Kumstat, e ha superato un momento cruciale contro il serbo Milic, salvando match point in quello che è stato il suo unico set perso nel torneo.

“Sono state due settimane perfette”, ha raccontato Bernet dopo il trionfo. “Ho trovato il mio miglior livello partita dopo partita e nei prossimi mesi prevedo di combinare il circuito junior con quello professionistico”. Sul paragone con Federer, il giovane svizzero mostra una maturità sorprendente: “Mi inorgoglisce che il mio nome venga accostato al suo. Sto cercando di fare il mio percorso, so che ci saranno sempre paragoni e non sono un problema per me, ma una motivazione. Mi piacerebbe poter parlare con Roger prossimamente”.

Il suo rovescio a una mano, già marchio di fabbrica del suo tennis, ha una storia particolare che rivela molto del suo carattere: “Ho iniziato a giocare a due mani, ma avevo molte difficoltà. Un giorno, il mio allenatore mi disse per scherzo che se non avessi migliorato il rovescio avrei dovuto provare a una mano. Gli chiesi subito di farlo, e fin dal primo momento mi sono sentito molto a mio agio, è stato naturale per me”.

Il tennis scorre nelle vene di Bernet come una tradizione familiare. Sua zia presiede l’Old Boys TC Basel, lo stesso club che ha visto crescere Federer, e il suo primo approccio al tennis è arrivato osservando il fratello maggiore tentare, senza successo, la strada del professionismo. Una storia che potrebbe avergli insegnato precocemente quanto sia difficile emergere in questo sport.

L’accordo quinquennale con On, firmato proprio in concomitanza con il suo diciottesimo compleanno, dimostra quanto il marchio co-fondato da Federer creda nel potenziale di questo ragazzo. Bernet si trova particolarmente a suo agio sul cemento, ma ama anche giocare sull’erba, e la sua passione per lo sci suggerisce un atleta completo e versatile.

In Svizzera l’entusiasmo è incontenibile. Dopo l’era d’oro di Federer e Wawrinka, il tennis elvetico sembra aver trovato un nuovo talento su cui riporre le proprie speranze. La finale di Melbourne, dominata con un tennis imponente, ha mostrato non solo le qualità tecniche di Bernet, ma anche una maturità agonistica rara per un diciottenne.

La strada è ancora lunga e il passaggio al tennis professionistico rappresenterà la vera prova del suo talento. Per ora, Henry Bernet continua a forgiare il proprio cammino, consapevole delle inevitabili comparazioni ma determinato a scrivere la propria storia nel tennis mondiale. Il suo successo a Melbourne potrebbe essere solo il primo capitolo di una carriera che promette di regalare grandi emozioni al tennis elvetico.





Francesco Paolo Villarico