Alcaraz sogna, Ivanisevic saluta, Moutet paga e Verdasco ritorna in campo in doppio

Alcaraz ed il ranking ATP

Carlos Alcaraz conosce il suo percorso per tornare numero 2 del ranking ATP e ridurre il distacco da Jannik Sinner. Per riuscirci agli Australian Open 2025, lo spagnolo dovrà raggiungere la finale, superando Djokovic nei quarti e Zverev in semifinale.

Multa salata per Moutet

Corentin Moutet è stato multato di 15.000 dollari dagli organizzatori degli Australian Open per comportamento antisportivo durante il match di secondo turno contro Krueger. La sanzione è arrivata dopo che giudice di sedia e supervisore hanno riportato nel verbale le dichiarazioni del francese.

Probabilmente è stato per i suoi lunghi capricci a metà del secondo set, il primo dei quali ha interrotto il gioco per più di sei minuti.

Ivanisevic-Rybakina, fine del periodo di prova

Goran Ivanisevic ha annunciato sui social la fine della collaborazione con Elena Rybakina. Una decisione prevedibile dopo le polemiche sulla presenza in Australia del suo ex coach Stefano Vukov, sotto indagine WTA, e l’eliminazione prematura della kazaka a Melbourne.

Verdasco torna in doppio

Fernando Verdasco, che non compete da oltre un anno ed è stato recentemente impegnato come coach di Jabeur e Davidovich, ha annunciato il suo ritorno in campo. Il madrileno, residente a Doha, parteciperà al torneo di doppio in un ITF 25K questa settimana in coppia con il turco Cem Ilkel.





