Alcaraz vs. Djokovic, qualche numero e curiosità sull’attesa sfida di quarti all’Australian Open

Ore 11, più o meno, posizionate la sveglia (o il registratore…) per non mancare l’appuntamento con il primo vero Big Match del 2025: l’attesissima partita di quarti di finale all’Australian Open tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Questa partita sarà la rivincita della finale Olimpica (Djokovic, in due set, vinse il tanto agognato oro) e delle due ultime finali di Wimbledon, tanto per sottolineare il calibro della partita. Potrebbe essere un match molto importante anche in prospettiva: Djokovic è stato nettamente superato dal giovane duo Alcaraz – Sinner anche negli Slam; nel Major a lui più amico in carriera, il serbo cerca di invertire il trend. Qualora non vi riuscisse, ancor più se venisse sconfitto nettamente come ai Championships dello scorso anno, chissà che qualche ulteriore crepa non possa aprirsi nelle sue motivazioni, aprendo scenari imprevedibili. È piaciuta molto finora la crescita di condizione di Novak nel torneo, mentre la forma di Carlos è da testare contro un avversario forte, non ancora incontrato nel suo percorso visto che Draper era menomato e nei primi turni ha avuto ben pochi problemi.

Sarà la sfida n.8 tra Djokovic e Alcaraz: conduce il serbo per 4 vittorie a 3, l’ultima è stata la finale dei Giochi di Parigi, disputata su terra battuta. Curiosità: sulla Rod Laver Arena sarà prima volta che i due si incontrano prima delle semifinali di un torneo. Inoltre è il loro primo incontro in un Grande Slam su campi in cemento; quest’ultimo dato è particolarmente significativo poiché Alcaraz non ha ancora mai battuto Djokovic in queste condizioni. Due i precedenti su hard court: la durissima finale al 1000 di Cincinnati nel 2023, partita a dir poco rocambolesca, e poi nelle semifinali delle ATP Finals 2023, con due vittorie per “Nole”. Se Alcaraz sconfiggerà Djokovic, diventerà il secondo giocatore nell’Era Open a raggiungere le semifinali in tutti e 4 i Major all’età di massimo 21 anni, proprio dopo Djokovic, che a suo tempo c’è riuscito a 20 anni a Melbourne raggiungendo le semifinali nel 2008 (finirà poi per vincere il suo primo Slam, su Tsonga in finale).

La partita tra Alcaraz e Djokovic è il primo incontro tra due Top 10 all’Australian Open di quest’anno. Alcaraz in carriera non ha ancora mai battuto un top 10 a Melbourne: nel 2022 infatti perse contro il n. 7 Matteo Berrettini al 3° turno, mentre nel 2024 fu battuto dal n. 6 Alexander Zverev nei quarti di finale. Il giocatore con ranking più alto sconfitto finora da Carlos all’Australian Open è il n. 18 Jack Draper, agli ottavi di finale di quest’anno (per ritiro del britannico, ma lo spagnolo era in netto vantaggio),

Alcaraz è in una serie positiva di 5 vittorie consecutive contro top 10 negli Slam: l’ultima sconfitta risale proprio agli Australian Open 2024, battuto da Zverev. Complessivamente lo spagnolo ha un record di 11 vittorie e 6 sconfitte contro i Top 10 nei tornei dello Slam, e un record di 35-20 contro i migliori dieci al mondo sul tour Pro.

La sconfitta di Djokovic contro l’allora n.4 ATP Jannik Sinner in semifinale l’anno scorso ha posto fine a una sua serie di 14 vittorie consecutive contro Top 10 all’Australian Open. La sconfitta precedente del serbo a Melbourne risaliva addirittura al 2014, quando Stan Wawrinka lo estromise nei quarti, andando poi a vincere il torneo contro Nadal in finale. Novak vanta un record di 25 vittorie e solo 6 sconfitte contro Top 10 all’Australian Open. Tuttavia Djokovic sta cercando di ritrovare la vittoria contro un Top 10 in uno Slam dalla finale di US Open 2023, quando sconfisse il n. 3 ATP Daniil Medvedev alzando il suo 24esimo titolo Major in carriera (l’ultimo). Nel 2024 infatti Djokovic ha perso entrambe le partite disputate contro Top 10 negli Slam, contro l’allora n.4 Jannik Sinner a Melbourne e contro il n.3 Alcaraz a Wimbledon. Complessivamente Djokovic vanta un record “pesantissimo” di 69 vittorie e 33 sconfitte contro Top 10 negli Slam (e 259-116 a livello di ATP Tour).

Alcaraz è a caccia della sua prima semifinale agli Australian Open, alla sua 16esima partecipazione a uno Slam in carriera. Se batterà Djokovic entrando in semifinale, sarà l’ottavo spagnolo capace di arrivare tra i migliori 4 a Melbourne (dopo Nadal con 7 SF, David Ferrer (2), Juan Carlos Ferrero, Andres Gimeno, Juan Gisbert, Carlos Moya e Fernando Verdasco con una).

In caso di vittoria vs. Djokovic e approdo in semifinale, Alcaraz sarà il 26° giocatore nell’Era Open a raggiungere le semifinali in tutti e 4 i tornei del Grande Slam. Inoltre Carlos vincendo il torneo potrebbe segnare un record assoluto in termini di precocità: infatti potrebbe diventare il giocatore più giovane della storia a completare il Career Grand Slam nel singolare maschile, superando Don Budge che completò il Career Grand Slam a Roland Garros del 1938 all’età di 22 anni e 363 giorni (età calcolata alla fine del torneo). Diventerebbe anche il nono giocatore della storia (e il sesto giocatore nell’era Open) a completare il Career Grand Slam nel singolare maschile. Nadal è attualmente il tennista più giovane ad aver completato il Career Grand Slam nell’Era Open, con il successo a US Open 2010 quando aveva 24 anni e 32 giorni.

Ultima curiosità su Alcaraz negli Slam: in carriera finora ha perso solo una partita al quinto set! È stato il nostro Matteo Berrettini a batterlo agli Australian Open 2022, poi solo vittorie.

Djokovic invece è a caccia della semifinale n.50 negli Slam, è già il recordman assoluto davanti a Federer, fermo a 46, poi staccato Nadal a 38. Inoltre il serbo punta a diventare il giocatore più anziano nell’Era Open a vincere un titolo del Grande Slam, e il secondo nell’era Open a vincere un titolo del Grande Slam all’età di almeno 37 anni dopo Ken Rosewall, che vinse il titolo all’Australian Open del 1972 all’età di 37 anni e 62 giorni. Veri Ironman…

Marco Mazzoni