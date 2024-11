L’urlo di Fritz! Batte Zverev al tiebreak decisivo, è in finale alle ATP Finals

La crescita di un tennista si può manifestare in più modi, ma quella che davvero demarca la “linea rossa” e lo eleva ad un livello superiore è quando esplode in campo una nuova capacità di gestire la tensione e la complessità, sbagliando niente e sfruttando le chance che portano alla vittoria, trovando le giocate vincenti nei momenti chiave. Questo è il Taylor Fritz ammirato oggi alle Nitto ATP Finals, bravo nel giocare con più freddezza e lucidità, pratico ed efficace, i passaggi decisivi della semifinale contro Alexader Zverv, vinta al tiebreak del terzo set per 6-3 3-6 7-6(3). Una partita tiratissima, decisa davvero al fotofinish di un terzo set serrato e avvincente, con molti scambi duri, giocati non solo di braccio e gambe ma anche tanta testa. Fritz già allo scorso US Open aveva dato importantissimi segnali di crescita a livello di personalità e tenuta; in queste ATP Finals sta confermando in pieno di aver cambiato passo, tanto da reggere la reazione veemente di uno Zverev davvero tosto e aggressivo dal secondo set, arginando le sue bordate ed attacchi e non sbagliando niente nel tiebreak conclusivo, dove invece Sasha ha commesso due errori gravi.

La partita ha visto due set iniziali tirati, uno a testa, con un break a spaccare l’equilibrio; due parziali quasi a specchio, con uno che serve meglio e regala poco, e trova un gran game in risposta per scappare avanti, sicuro poi a comandare e chiudere. Ben altro film il terzo set, battaglia vera su ogni fronte, a tratti molto interessante anche sul piano tattico. Ed estremamente interessante, per entrambi – seppur con esito diverso – come è terminata. Infatti anche se alla fine ha perso si può affermare che Zverev si è giocato un gran bel set come piglio, attitudine e scelte di gioco. Tante, troppe volte l’abbiamo stigmatizzato per esser crollato nella passività, nell’attendismo, finendo per subire la maggior propensione offensiva del rivale di turno, più bravo ad attaccare i suoi “soliti” colpi interlocutori, quelli che non ti puoi permettere se vuoi vincere le grandissime partite. Oggi contro Fritz no, Alexander si è giocato la partita col piglio del campione, quello che decide il suo destino non di rimessa ma d’attacco. Si è procurato ben 5 palle break (sul 2 pari, e 3 sul 5 pari), ma non è riuscito a scappare avanti. E pure al tiebreak decisivo è stato lui a muovere di più il gioco, ma purtroppo per lui a sbagliare. Un rovescio terribile per la sua qualità tecnica nel secondo punto, regalo che ha mandato avanti Fritz, e poi un diritto cercando di offendere. Erano giocate “giuste”, anche come tempi, ma sbagliate. C’ha provato, è andata male. Dove invece doveva fare di più è al servizio: mentre Fritz si è preso punti importanti, lui niente e questo alla fine gli è costata la sconfitta. Dovrà riflettere, ma anche trarre il buono da una partita che avrebbe potuto vincere se una o due palle fossero girate diversamente…

Il tennis è così, bellissimo e tremendo sport di situazione, dove il più bravo a cogliere il momento porta a casa una vittoria che può cambiare tutto, a volte una stagione o un’intera carriera. E chissà che non sia quello che possa accadere a Fritz, domani in campo a giocare la coppa delle Finals, forse contro Sinner (e sarebbe la rivincita del round robin, dove ha vinto Jannik). Taylor è stato per una volta più duro mentalmente, lucido e consistente di Zverev. Non era affatto scontato, perché il tedesco nel torneo era piaciuto tantissimo, con un servizio clamoroso, un diritto migliorato e un’attitudine super aggressiva. Fritz è stato forte, fortissimo nel reggere di testa in quei due passaggi del terzo set dove ha traballato. Come ha recuperato lo 0-40 nel quinto game è roba da campione vero: due servizi top, poi un rischio col diritto assolutamente calcolato, andando a mettersi nelle condizioni di attaccare con il massimo rapporto rischio – rendimento. È esattamente l’equazione che ti fa capire quanto sia lucido nello scegliere bene cosa fare, e forte nell’eseguirlo nonostante un rivale al top. Fritz ha spaccato la palla col diritto, e non ha sbagliato molto (chiude la partita con 31 vincenti e 34 errori, appena meglio Zverev) per quanto ha rischiato. Tayor ha retto davvero in modo sorprendente in tanti scambi sulla diagonale di rovescio, arrivando benissimo con le gambe e costringendo l’avversario a cambiare sul lato del diritto visto che non retrocedeva, andando a prendersi poi il punto spesso col diritto, un vincente o provocando l’errore di Zverev.

Retrocedere, altra parola chiave. Fritz ha stazionato in moltissimi scambi davvero nei pressi della riga, ha colpito tante palle con grande anticipo, non perdendo di controllo e così non regalando spazio a Zverev, che a sua volta ha fatto molta fatica ad infilarlo. Un Taylor molto cresciuto nella difesa attiva, quella che poi l’ha portato a ribaltare lo scambio. E poi ha servito bene: 15 Ace e un solo doppio fallo, con il 71% di prime palle in gioco, vincendo l’85% dei punti. Un dato enorme. Inoltre la sua vittoria è ancor più beatificata dal fatto che Zverev abbia vinto ben 2 punti su 3 rispondendo alle seconde di Fritz. Significa che ha spesso giocato sotto pressione, che è andato molto spesso in difficoltà, ma alla fine ce l’ha fatta perché come ben sappiamo i punti non contano tutti uguale, e lui si è preso quelli più importanti. Quelle decisivi, come fanno i campioni.

Frtiz aspetta il vincitore della seconda semifinale, che vede in campo (ore 20.30) Jannik Sinner e Casper Ruud. Potrebbe essere rivincita della partita del round robin, e ben conosciamo la “maledizione” del Masters…

Da Torino, Marco Mazzoni

La cronaca

Domina il servizio nella prima fase del match, 4 ace (due a testa) nei primi due giochi, oltre ad altre prime palle quasi vincenti. Scambi quasi inesistenti, con Zverev pronto a venire avanti e Fritz molto potente col diritto, bellissima l’accelerazione lungo linea nel quarto game che lascia di sasso il tedesco. Appena Sasha riesce a bloccare Taylor sulla diagonale di rovescio, prende il sopravvento. Sul 3-2 ecco il primo turno di battuta complicato. Zverev subisce una gran risposta di Fritz nel primo e sul 15 pari sbaglia un colpo di scambio, 15-30. Col servizio si porta 30 pari, poi è chiamato a rete da Taylor, la “smorza” non è granché ma lo schema (lob e poi passante) funziona, 30-40 e palla break. Freddo il tedesco, tira una bordata di rovescio lungo linea dopo il servizio perfetta. Mani sul volto per Zverev dopo un banale rovescio tirato a rete, errore che paga a caro prezzo perché sulla seconda palla break non fa punto col servizio, si scambia ed è bravo Fritz a tirare una bordata di diritto cross che Sasha non difende. BREAK, 4-2 avanti il californiano, una furia col diritto in spinta (che stamattina aveva allenato con grande forza con lo sparring) e anche il servizio è il ritmo, bordate e quasi 220 km/h, impossibili da rimettere in gioco. 5-2 Fritz. Diritto contro diritto non c’è gara finora, Taylor domina, la sua palla è veloce, pesante, profonda, Sasha perde di controllo. E poi come serve lo yankee… altro Ace nel nono game 40-0. Chiude al secondo set point, 6-3. Un set nel quale il tedesco mette in campo l’86% di prime ma paga a carissimo prezzo il sesto game, con incertezze fatali e due errori evitabili. Ma bravo Fritz in risposta, e con un diritto clamoroso. È anche il primo set nel torneo perso da Zverev.

Secondo set. Zverev scatta bene, poi nel secondo game il tedesco contesta una chiamata di secondo rimbalzo su di un recupero. Si attiva il video review, che dopo 5 minuti di attesa dà ragione a Zverev, la punta della racchetta era sotto la palla. Fritz non si scompone, la battuta lo assiste e chiude il game a 15. 1 pari. Zverev è ancor più aggressivo, si butta avanti prima possibile per non dar modo al rivale di comandare col diritto e spingere sul suo diritto, ma alla fine la maggior parte dei punti li ricava direttamente dal servizio o dopo essersi aperto a tutta il campo con la battuta. Nel quarto game Sasha vince il primo lungo scambio con una lunga fase diritto vs diritto, fa il pugno per auto incitarsi, e Taylor lo vede. Guanto di sfida. L’americano risponde con un’accelerazione violentissima, chiusa poi con lo smash. Quanto corre la palla… Tosto il tedesco nello scambio, regge e sul 30 pari si va sulla diagonale di rovescio e qua ha tutta l’inerzia dalla sua parte. Si procura la prima palla break, ma Fritz chiude la porta con un Ace. Fantastica bagarre, Zverev non molla anzi raddoppia: si prende un altra chance con forza e stavolta il BREAK arriva, Taylor avanza ma il passante basso di Sasha non è gestibile. 3-1. Il fuoco difensivo e la risposta di Zverev hanno ribaltato l’inerzia a sua favore, game a zero e 4-1. Sul 4-2 Fritz vince uno scambio da fondo giocato a tutto braccio da entrambi, quindi Zverev non riesce a gestire un volée non facile, 15-30. Stesso film sul 30 pari, Sasha attacca ma Taylor arriva benissimo e il suo passante basso è spettacolare. 30-40, chance del contro break. La battuta salva di nuovo Zverev. C’è spettacolo, è la miglior fase del match per la lotta colpo su colpo, come lo scambio sotto rete vinto dall’americano che fa scattare in piedi il pubblico. Col servizio il tedesco si porta 5-2. Zverev serve per il set sul 5-3, ma va sotto 0-30 (errore di rovescio in scambio quando era in controllo, per lui grave). Rimonta con il servizio, e anche grazie all’aiuto di Fritz che regala un diritto in scambio evitabilissimo. Zverev si aggiudica il parziale 6-3 con un comodo diritto sotto rete, dopo l’ennesima bordata col servizio. Set al contrario, un bel turno in risposta di Sasha gli regala il break e il set. 83% di prime “in” per il tedesco, e anche un tennis ancor più aggressivo e consistente col diritto.

Fritz inizia il terzo set con un ottimo turno di servizio, chiuso con una volée eccellente. Torna a dominare il servizio, si scorre in avanti a tutta senza sussulti, e uno Zverev piuttosto consistente diritto vs. diritto. Sul 2 pari la battaglia di accende di nuovo. Zverev vince in risposta il primo punto, un braccio di ferro durissimo sulla diagonale di rovescio. Taylor sente il momento, sbaglia un altro rovescio tirato con fretta, gli costa lo 0-30. Poi aggredisce col diritto una risposta corta del rivale, ma esagera con l’angolo e la palla è di poco in corridoio. 0-40! Salva la prima palla break con un Ace, anche la seconda con un servizio potente. Sulla terza di scambia, con coraggio attacca col diritto e si prende il punto di forza. Tremendo anche lo scambio ai vantaggi, comanda Zverev ma sceglie – male – di cambiare sul diritto e Fritz non si fa pregare, tirando un lungo linea che sbaraglia il rivale. Bellissimo poi il rovescio lungo linea di Zverev, colpo più bello del match, al termine di un altro scambio massacrante. “Se le stanno dando di santa ragione…”. È il gioco più lungo e duro dell’incontro, Fritz lo porta a casa, 3-2. Ben diverso il turno del tedesco, a zero è 3 pari. Sembra aver l’inerzia dalla sua parte Zverev, ma sul 4-3 invece è lui ad andare in difficoltà al servizio. Un errore ad inizio game, poi sul 15 pari rischia la smorzata ma Fritz intuisce e lo punisce. Sotto pressione Sasha affretta l’attacco col rovescio ma la palla è in rete. 15-40, due palle break a dir poco delicate… Bella reazione: servizio sulla prima, gran rovescio inside out sulla seconda, esecuzione magistrale visto il peso specifico del punto. Rovina tutto col doppio fallo… terza chance per Fritz. Si salva ancora, servizio e grande rischio col diritto al volo, che coraggio qua. Chiude con un’altra accelerazione di rovescio lungo linea di difficoltà enorme, bravo Zverev. 4 pari. C’è tensione in campo, ora ogni punto pesa. Fritz è cauto, rischia qualcosa in più Zverev. Sotto 5-4, il tedesco spedisce di poco out un rovescio, poi attacca con coraggio e gli va bene, come sui due diritti lungo linea che fulminano l’americano e lo issano 5 pari. Zverev ha più coraggio in questa fase, rischia maggiormente, muove di più il gioco e trova un paio di giocate da difesa ad attacco che forzano il game #11 ai vantaggi. Fritz sente tutta la pressione… sbaglia malamente un diritto banale di scambio, c’è una palla break per Zverev. Stavolta il coraggio lo mette Taylor, attaccando con forza e tirando poi uno smash a tutta. Potenza Sasha! Un bimbo piange all’impazzata sugli spalti, non se ne da conto e che mazzata col diritto, sulla riga. Palla break! Stavolta si scambia, l’americano comanda e forza l’errore del tedesco. Fritz si salva di nuovo, 6-5. In un amen Zverev si guadagna il tiebreak, giusta conclusione per una partita così equilibrata. Il primo errore è di Zverev, un rovescio lungo, 2-0 Fritz. Ancora un errore di Sasha, stavolta un diritto in scambio, 3-1, poi un bel servizio vale a Fritz il 4-1. Si gira 4-2 (bel rovescio al volo del tedesco), poi 4-3 con un diritto sulla riga di uno Zverev davvero aggressivo, nel bene e nel male. Grave l’errore di diritto di Zverev sul 5-3, palla di scambio che gli scappa via. 6-3 Fritz, Tre Match Point! Basta il primo, gran diritto vincente, a punire una seconda palla di servizio del tedesco non così incisiva. Fritz è in finale, più freddo del tiebreak, dove ha tenuto e capitalizzato gli errori di Zverev, che avrà non poco da rimuginare su questa sconfitta…

[2] Alexander Zverev vs [5] Taylor Fritz



ATP Nitto ATP Finals Alexander Zverev [2] Alexander Zverev [2] 3 6 6 Taylor Fritz [5] Taylor Fritz [5] 6 3 7 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* ace 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-4 → 4-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 T. Fritz 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-2 → 5-3 A. Zverev 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-1 → 4-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 2-1 → 3-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 2-5 → 3-5 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 40-30 0-0 → 0-1