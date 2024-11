ATP Finals – Torino 2024: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Ecco i semifinalisti (con la situazione completa dei gruppi)

Così le Semifinali

Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [8] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs [5] Max Purcell / Jordan Thompson

2. [2] Alexander Zverev vs [5] Taylor Fritz (non prima ore: 14:30)

3. [7] Harri Heliovaara / Henry Patten vs [1] Marcelo Arevalo / Mate Pavic (non prima ore: 18:00)

4. [1] Jannik Sinner vs [6] Casper Ruud (non prima ore: 20:30)

ATP Nitto ATP Finals Rohan Bopanna / Matthew Ebden [6] Rohan Bopanna / Matthew Ebden [6] 7 6 10 Kevin Krawietz / Tim Puetz [8] Kevin Krawietz / Tim Puetz [8] 5 7 7 Vincitore: Bopanna / Ebden Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 R. Bopanna / Ebden 1-0 1-1 1-2 2-2 ace 3-2 3-3 4-3 df 5-3 6-3 ace 7-3 8-3 8-4 8-5 8-6 8-7 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 R. Bopanna / Ebden 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 R. Bopanna / Ebden 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 5-5 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 R. Bopanna / Ebden 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 K. Krawietz / Puetz 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 R. Bopanna / Ebden 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Bopanna / Ebden 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 R. Bopanna / Ebden 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Bopanna / Ebden 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 6-5 → 7-5 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-5 → 6-5 R. Bopanna / Ebden 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 4-5 R. Bopanna / Ebden 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 R. Bopanna / Ebden 40-40 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 R. Bopanna / Ebden 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 K. Krawietz / Puetz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 R. Bopanna / Ebden 0-15 15-15 30-15 ace ace 0-1 → 1-1 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

ATP Nitto ATP Finals Alexander Zverev [2] Alexander Zverev [2] 7 6 Carlos Alcaraz [3] Carlos Alcaraz [3] 6 4 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-1 → 3-1 C. Alcaraz 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Zverev 1-0 → 2-0 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Zverev 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Zverev 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

ATP Nitto ATP Finals Marcelo Arevalo / Mate Pavic [1] Marcelo Arevalo / Mate Pavic [1] 6 3 10 Simone Bolelli / Andrea Vavassori [4] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [4] 3 6 3 Vincitore: Arevalo / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-3 M. Arevalo / Pavic 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 5-2 6-2 7-2 8-2 9-2 9-3 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-5 → 3-6 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 S. Bolelli / Vavassori 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 0-4 → 0-5 M. Arevalo / Pavic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-3 → 0-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Arevalo / Pavic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 df 0-1 → 0-2 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 3-3 → 4-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

ATP Nitto ATP Finals Casper Ruud [6] Casper Ruud [6] 6 5 6 Andrey Rublev [8] Andrey Rublev [8] 4 7 2 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 A. Rublev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 3-1 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 ace 5-5 → 5-6 C. Ruud 30-40 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Rublev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-4 → 4-5 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Ruud 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-4 → 6-4 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 5-3 A. Rublev 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Rublev 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Ruud 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

3 | 🇷🇺 D. Medvedev | 1-2 | 2-4 | 33.33% | 26-30 | 46.43%

4 | 🇦🇺 A. de Minaur | 0-3 | 1-6 | 14.29% | 27-41 | 39.71%

Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%

John Newcombe Group

Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%

1 | 🇩🇪 A. Zverev | 3-0 | 6-0 | 100.00% | 38-27 | 58.46% Q

2 | 🇳🇴 C. Ruud | 2-1 | 4-3 | 57.14% | 39-32 | 54.93% Q

3 | 🇪🇸 C. Alcaraz | 1-2 | 2-4 | 33.33% | 29-35 | 45.31%

4 | 🇷🇺 A. Rublev | 0-3 | 1-6 | 14.29% | 30-42 | 41.67%

Bob Bryan Group

Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W%

1 | 🇩🇪 K. Krawietz /🇩🇪 T. Puetz | 2-1 | 5-2 | 71.43% | 37-30 | 55.22% Q

2 | 🇸🇻 M. Arevalo /🇭🇷 M. Pavic | 2-1 | 4-3 | 57.14% | 30-29 | 50.85% Q

3 | 🇮🇹 S. Bolelli /🇮🇹 A. Vavassori | 1-2 | 3-4 | 42.86% | 30-28 | 51.72%

4 | 🇮🇳 R. Bopanna /🇦🇺 M. Ebden | 1-2 | 2-5 | 28.57% | 27-37 | 42.19%