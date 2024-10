Djokovic supera Fritz e raggiunge Sinner nella Finale di Shanghai (con il programma della finale di domani)

Novak Djokovic ha dimostrato ancora una volta la sua supremazia, conquistando un posto nella finale del Masters 1000 di Shanghai dove affronterà il numero 1 del mondo, Jannik Sinner. Il campione serbo ha superato Taylor Fritz con il punteggio di 6-4, 7-6, estendendo il suo dominio sull’americano a dieci vittorie consecutive (su 11 incontri disputati).

La semifinale, caratterizzata da momenti di tensione e brillantezza, ha visto Djokovic prevalere nonostante evidenti segni di affaticamento fisico. Il serbo, già alle prese con problemi nel quarto di finale, ha mostrato la sua proverbiale resistenza, gestendo con maestria i momenti critici del match.

Fritz, determinato a sfatare il tabù Djokovic, è sceso in campo con rinnovata energia. Tuttavia, la superiore abilità di Nole nel gioco da fondo campo e la sua impareggiabile lettura tattica hanno rapidamente frustrato le ambizioni dell’americano. Il primo set si è concluso 6-4 per Djokovic, che ha saputo controllare il ritmo senza dover ricorrere al suo miglior tennis.

Il vero dramma si è consumato nel secondo set. Un infortunio al ginocchio e al gluteo sinistro, conseguenza di uno scivolone a rete, ha messo in dubbio la tenuta fisica di Djokovic. Fritz, fiutando l’opportunità, ha alzato l’intensità del suo gioco, spingendo con maggior convinzione al servizio e col dritto. Nonostante il dolore evidente, Djokovic ha sfoggiato una straordinaria prova di carattere, resistendo agli assalti dell’americano e trascinando il set al tie-break.

Nel “territorio Tiebreakovic”, come ormai viene scherzosamente chiamato, il serbo ha dimostrato ancora una volta la sua superiorità mentale. Nonostante un iniziale vantaggio di Fritz per 5 a 3, Djokovic ha ribaltato la situazione, chiudendo l’incontro per 8 punti a 6 e lasciando l’americano con l’amaro in bocca di un’altra occasione sfumata dopo aver mancato anche una palla set sul 6 a 5 con il servizio a disposizione.

Questa vittoria non solo regala a Djokovic la sua prima finale di Masters 1000 dell’anno, ma consolida anche la sua posizione in vista delle ATP Finals. Tuttavia, l’attenzione è ora rivolta all’attesissima finale contro Jannik Sinner, il giocatore più in forma del 2024.

Sinner, fresco della sua ascesa al numero uno del ranking mondiale (e alla 18 esima settimana), rappresenta la nuova generazione del tennis che sfida l’era dei “Big Three”. Il loro ottavo confronto diretto promette scintille, con Djokovic che dovrà fare i conti con la sua condizione fisica non ottimale contro un avversario nel pieno della sua forma.

In caso di successo domani contro Jannik, Novak festegerebbe il 100 esimo titolo in carriera nel circuito maggiore.

ATP Shanghai Novak Djokovic [4] Novak Djokovic [4] 6 7 Taylor Fritz [7] Taylor Fritz [7] 4 6 Vincitore: Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* ace 3-5* 4*-5 df 5*-5 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 5-6 → 6-6 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-5 → 5-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 T. Fritz 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-4 → 6-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 T. Fritz 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-2 → 4-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Statistiche 🇷🇸 N. Djokovic 🇺🇸 T. Fritz Punteggio servizio 314 275 Ace 7 6 Doppi falli 0 5 Percentuale prime di servizio 70% (50/71) 58% (49/84) Punti vinti con la prima 78% (39/50) 71% (35/49) Punti vinti con la seconda 62% (13/21) 54% (19/35) Palle break salvate 100% (2/2) 89% (8/9) Giochi di servizio giocati 11 11 Punteggio risposta 94 60 Punti vinti in risposta sulla prima 29% (14/49) 22% (11/50) Punti vinti in risposta sulla seconda 46% (16/35) 38% (8/21) Palle break convertite 11% (1/9) 0% (0/2) Giochi di risposta giocati 11 11 Punti vinti a rete 70% (7/10) 70% (7/10) Vincenti 28 21 Errori non forzati 17 17 Punti vinti al servizio 73% (52/71) 64% (54/84) Punti vinti in risposta 36% (30/84) 27% (19/71) Punti totali vinti 53% (82/155) 47% (73/155) Velocità massima servizio 203 km/h 223 km/h Velocità media prima di servizio 191 km/h 196 km/h Velocità media seconda di servizio 162 km/h 168 km/h

Marco Rossi