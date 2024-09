Sonego eliminato al primo turno a Chengdu: Taro Daniel si impone in due set

Lorenzo Sonego esce di scena al primo turno del torneo ATP 250 di Chengdu, in Cina. Il tennista italiano, numero 50 del ranking mondiale, è stato sconfitto dal giapponese Taro Daniel, n.90 ATP, con il punteggio di 6-4, 7-5 in un match combattuto durato poco meno di 1 ora e 30 minuti di partita.

La partita si è rivelata fin da subito in salita per Sonego, che ha perso il servizio nel terzo gioco con doppio fallo sulla palla break. Daniel ha mantenuto il break di vantaggio, pur annullando una palla del controbreak sul 4 a 3, fino alla fine del set, chiudendo 6-4.

Il secondo set ha visto un maggiore equilibrio, con entrambi i giocatori che hanno tenuto i propri turni di servizio fino al 5-5 quando il nipponico ha brekkato l’azzurro a 30 e poi nel gioco successivo senza patemi chiudeva al primo match point utile la frazione e la partita per 7 a 5.

Questa sconfitta rappresenta un passo falso per Sonego, che sperava di iniziare bene la tournée asiatica. Per Daniel, invece, si tratta di una vittoria importante che gli permette di accedere al secondo turno del torneo cinese.

ATP Chengdu Taro Daniel Taro Daniel 6 7 Lorenzo Sonego [6] Lorenzo Sonego [6] 4 5 Vincitore: Daniel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 T. Daniel 40-30 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Sonego 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 T. Daniel 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 T. Daniel 0-40 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Sonego 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Daniel 15-40 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 L. Sonego 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Statistiche 🇯🇵 T. Daniel 🇮🇹 L. Sonego Punteggio servizio 343 280 Ace 1 5 Doppi falli 0 3 Percentuale prime di servizio 80% (45/56) 71% (40/56) Punti vinti con la prima 80% (36/45) 83% (33/40) Punti vinti con la seconda 82% (9/11) 44% (7/16) Palle break salvate 100% (1/1) 0% (0/2) Giochi di servizio giocati 11 11 Punteggio risposta 192 38 Punti vinti in risposta sulla prima 18% (7/40) 20% (9/45) Punti vinti in risposta sulla seconda 56% (9/16) 18% (2/11) Palle break convertite 100% (2/2) 0% (0/1) Giochi di risposta giocati 11 11 Punti vinti a rete 79% (11/14) 76% (13/17) Vincenti 11 26 Errori non forzati 11 33 Punti vinti al servizio 80% (45/56) 71% (40/56) Punti vinti in risposta 29% (16/56) 20% (11/56) Punti totali vinti 54% (61/112) 46% (51/112) Velocità massima servizio 190 km/h 221 km/h Velocità media prima di servizio 180 km/h 202 km/h Velocità media seconda di servizio 152 km/h 168 km/h





Marco Rossi