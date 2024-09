Primo turno nell’Itf Forte Village

Cade subito una testa di serie. George Loffhagen esce all’esordio nel primo dei sei tornei Itf che si disputeranno sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula. Per sei settimane, sono in programma altrettanti tornei Combined (maschili e femminili in contemporanea) organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna (300mila euro di montepremi complessivo).

Il britannico si è ritirato sul risultato di un set pari contro Niccolò Catini. Avanti i primi sette del seeding. Tra queste, bene gli italiani: la numero 2 Andrea Picchione (6-2, 6-0 al qualificato Matteo Mura), la 5 Gabriele Pennaforti (6-1, 6-3 alla wild card Maximilian Figl), la 6 Gabriele Piraino (6-2, 6-3 al lucky looser statunitense Kyle Overmyer) e la 7 Federico Iannaccone (7-6, 6-1 su Stefano Reitano).

Avanti anche Giuseppe La Vela (6-7, 7-5, 6-2 al qualificato Julian Ocleppo), Carlo Alberto Caniato (6-4, 6-0 al qualificato Christian Capacci), Cosimo Banti (doppio 6-2 a Francesco Mineo Mineo nel derby tra qualificati), Gabriele Vulpitta (7-6, 6-3 a Noah Perfetti) e le wild card Daniele Rapagnetta ( 7-5, 6-2 a Fausto Tabacco) e Nicolò Toffanin (4-6, 6-4, 6-2 al qualificato Gabriele Dolce).

Salutano il torneo Leonardo Malgaroli (6-2, 6-4 dallo spagnolo Carlos Sanchez Jover, testa di serie numero 3) e i qualificati Matteo Mesaglio (6-2, 6-0 dal britannico Felix Gill, numero 1 del torneo) e Silvio Mencaglia (6-1, 6-4 dal britannico Toby Martin).

E da domani, è già tempo di ottavi di finale.

Nel tabellone femminile, subito out le prime tre italiane in campo: Jennifer Ruggeri (6-2, 6-1 dalla spagnola Aliona Bolsova, 88esima al mondo nel 2019) e le wild card Melania Delai (7-6, 6-1 dalla polacca Daria Kuczer) e Chiara Girelli (doppio 6-2 dalla polacca Weronika Falkowska).

Da segnalare la qualificazione di Giulia Gabba: la 37enne di Casale Monferrato, a dodici anni dall’ultima partita in campo internazionale (con un best ranking di 187 nel 2007), ha superato i due turni del tabellone cadetto e domani sfiderà la terza testa di serie, la spagnola Carlota Martinez Cirez. Qualificate anche Eleonora Alvisi e Camilla Gennaro.