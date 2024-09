Il GOAT secondo Sinner? Federer! (Nadal e Djokovic chiedono il riconteggio – ironia)”

In un momento in cui il tennis sembra essere tutto un susseguirsi di statistiche, Ricorsi veri, finti, presunti e definitivi, Jannik Sinner ci regala una boccata d’aria fresca con le sue risposte al famoso questionario lampo dell’ATP. E, credeteci, alcune delle sue risposte sono più imprevedibili di un suo rovescio lungolinea!

Innanzitutto, il nostro Jannik dimostra di avere un occhio di riguardo per i giocatori sottovalutati, nominando Roberto Bautista Agut come il tennista più sottostimato del circuito. Chi l’avrebbe mai detto? Forse Bautista dovrebbe mandare un cesto di frutta a Sinner per il complimento inaspettato.

Ma la vera perla arriva quando gli chiedono chi sia il chiacchierone del tour. Senza esitazione, Sinner punta il dito (virtuale) verso Frances Tiafoe. Immaginiamo la scena: Tiafoe che parla ininterrottamente durante un match, mentre Sinner, con la sua proverbiale calma altoatesina, alza un sopracciglio pensando “Ma questo quando respira?”

E poi, il momento clou. La domanda delle domande, quella che fa tremare i polsi ai commentatori e scatenare guerre sui social: “Chi è il GOAT?” E Jannik, con la nonchalance di chi ordina un gelato, risponde: “Federer”.

Boom! In un colpo solo, Sinner ha probabilmente fatto sorridere milioni di fan di Roger, fatto storcere il naso ai sostenitori di Nadal e Djokovic, e confuso tutti quelli che pensavano che avrebbe nominato se stesso (scherziamo, ovviamente).

Immaginiamo la reazione di Novak Djokovic, fresco detentore di quasi tutti i record possibili e immaginabili: starà guardando il video della risposta di Sinner in loop, mormorando tra sé e sé “Ma come, ho vinto 24 Slam e questo ragazzino dice Federer?”

In tutto questo, ci piace pensare a Roger Federer che, comodamente seduto nel suo salotto in Svizzera, sorseggia un caffè e sorride compiaciuto. Forse sta già pensando di mandare a Jannik una racchetta autografata con la scritta “Al mio fan numero uno”.

Una cosa è certa: con queste risposte, Sinner ha dimostrato di avere non solo un dritto micidiale, ma anche un ottimo senso dell’umorismo. E chissà, forse la prossima volta che affronterà Tiafoe, potremmo vederlo sussurrare all’avversario: “Ehi Frances, parlami un po’ meno oggi, ok?”





Federico Di Miele