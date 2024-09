Cahill svela: ‘Con Sinner, mesi difficili superati insieme'”

Belle parole dell’allenatore australiano sul ruolo che ha svolto nella squadra dopo il caso di doping del suo pupillo, sottolineando la professionalità e l’onestà di Sinner.

Darren Cahill è stato uno dei maggiori sostegni che Jannik Sinner ha trovato, sia privatamente che pubblicamente, dopo la notizia della sua positività al doping durante Indian Wells. L’australiano, uno dei principali artefici della fantastica evoluzione dell’italiano negli ultimi dodici mesi, non ha mai avuto problemi a spiegare cosa è successo nel ‘caso del clostebol’, mostrando il suo supporto e la sua totale difesa dell’onestà e integrità del suo allievo.

Al di là di ciò che vediamo davanti alle telecamere, le ultime settimane non devono essere state facili all’interno del team dell’italiano. L’addio di Umberto Ferrara e Giacomo Naldi, indicati dopo la spiegazione di come il clostebol sia apparso nel corpo di Jannik, ha lasciato due posti vacanti non facili da rimpiazzare. Il ruolo di Cahill e Vagnozzi, principali capitani di una nave bombardata dall’opinione pubblica, è diventato ancora più forte: dopo la conferma che il suo pupillo ha vinto gli US Open 2024, l’australiano è crollato sulla panchina dell’Arthur Ashe, versando lacrime in un’immagine che contrasta con la gioia di Simone e degli altri membri del team.

Il perché di questa celebrazione? Di questa rabbia contenuta liberata? Nessuno meglio dello stesso Cahill per spiegare come sono state le ultime settimane per lui e per Jannik, fornendo dettagli su come il suo ruolo motivazionale ha assunto una nuova dimensione durante l’ultimo Grand Slam dell’anno. Così ha dichiarato ad ABC: “Non sono l’allenatore principale in questa squadra, Simone (Vagnozzi) è l’allenatore principale. Tuttavia, sono quello con più esperienza. Quindi, nelle ultime tre o quattro settimane, direi piuttosto negli ultimi quattro mesi, molte delle cose accadute intorno alla squadra sono ricadute sulle mie spalle.

Ho cercato di mantenere la prospettiva, di mantenere il focus su ciò che stiamo cercando di ottenere, di assicurarmi di dirgli continuamente che non ha fatto nulla di sbagliato, che qualunque cosa accada può tenere la testa alta, perché non ha fatto assolutamente nulla di sbagliato. Gli dicevo di concentrarci sul tennis nel modo più professionale possibile e vedere cosa potevamo fare in questo periodo, e una volta superato, potevamo costruire da lì. Alla fine l’abbiamo superato, nonostante momenti di stress, e credo che la mia reazione al titolo sia preceduta da tutto questo”.

Non è un segreto che il legame che unisce Sinner e Cahill si sia rafforzato per quanto accaduto negli ultimi mesi. Darren, allenatore di molte leggende di questo sport, ha aiutato a perfezionare un vero diamante grezzo con cui ha forgiato una connessione tremenda. Lui stesso ha rivelato quali sono state le sue parole prima che Sinner scendesse in campo nella finale contro Fritz, un soffio d’incoraggiamento che ha preparato l’italiano prima della sua seconda finale di Grand Slam.

“Credo che essere allenatore si basi principalmente sul fatto che ti importi davvero di ciò che accade al tuo giocatore. A meno che il tuo giocatore non sappia che sei coinvolto nel progetto, che ti importa di ciò che gli succede non solo dentro il campo ma anche come persona, non funzionerà. Parlo sempre molto del tennis di Jannik, ma parlo molto di più di come è lui come persona, più di ogni altra cosa. Aiutarlo a maturare e diventare la persona che tutti vogliono vedere, qualcuno che i più giovani possono ammirare, è stato il mio lavoro principale. Prima della finale, ho parlato con lui e gli ho detto che il modo in cui si è comportato nelle ultime quattro settimane trasmette onestà, che può essere molto orgoglioso di sé stesso e che uscisse in campo per divertirsi, perché si merita di essere lì. Questa è la mia funzione principale come allenatore, e la mia reazione alla fine della partita dimostra che abbiamo vissuto tre o quattro mesi molto duri”.