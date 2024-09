Sinner sbanca anche in tv: record per Supertennis, ottimi dati per Sky Sport

Jannik Sinner vince anche in tv. La storica e straordinaria cavalcata del nostro n.1 a US Open ha tenuto incollati allo schermo milioni di appassionati nelle ultime due settimane, registrando ascolti notevolissimi ieri sera, per la finale vinta in prime time televisivo contro Taylor Fritz. La partita, iniziata alle ore 20 e trasmessa in Italia sia su Supertennis (in chiaro) che sulla Pay tv Sky Sport, è stata seguita complessivamente da ben 3.254.045 spettatori, un dato davvero importante.

Importantissimi, anzi da record, i dati registrati dalla tv free federale Supertennis: la finale di Sinner a New York ha avuto 1.788.045 spettatori, stabilendo così il primato assoluto per il canale FITP, con uno share del 10,2% e toccando 3.598.255 contatti. Demolito il dato della semifinale di venerdì, quando Sinner-Draper fu seguita in tv da 744.010 spettatori.

Bene anche i dati di Sky: Sky Sport e la sua piattaforma streaming Sky Go hanno segnato insieme 1.466.000 di spettatori, con una “Total Audience” di 2 milioni 626 mila spettatori unici. Si tratta del terzo miglior ascolto di sempre per una sfida di tennis su Sky Sport, con il 7,4% di share. Sul match point che ha fruttato la vittoria al nostro campione, Sky ha segnato un picco di oltre 1 milione 800 mila spettatori medi complessivi in Total Audience* e il 9,8% di share tv.

Mario Cecchi