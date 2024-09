Us Open: Le dichiarazioni di Paolini, Arnaldi, Errani e Cobolli (con i video dei gran colpi di Cobolli e Paolini e sintesi)

Jasmine Paolini: “Prima del match sapevo della possibilità di fare questi due record , qualcuno ieri me lo aveva detto anche se si era sbagliato a dirmi il numero dei match. Sono sinceramente contenta per come sta andando la stagione, quando fai la seconda settimana vuol dire che hai giocato bene e con grande continuità. E’ un risultato prestigioso ma allo stesso tempo voglio rimanere concentrata sulla prossima partita”.

A livello Slam è un anno pazzesco , soprattutto ripensando a come erano andati prima di questo 2024. Sono contenta e cerco di pensare a come fare per tenere questo livello il più a lungo possibile. Mi sto divertendo, sono in una bella posizione, è bello giocare su questi campi principali e davanti a tanta gente… me la sto godendo e farò del mio meglio per continuare così.

Ho avuto tanta pazienza , e con lei è fondamentale. Ho cercato di spingere ma con il giusto equilibrio; lei difende molto bene, lo sapevo e me ne sono accorta subito in campo, manda di là sempre una palla in più. Mi son detta di essere aggressiva ma allo stesso tempo di non aver paura di fare una giocata in più e costruire bene il gioco.

Sono una fan della Muchova – adoro il modo il cui gioca a tennis. E’ in grado di fare qualsiasi cosa, slice, colpi al volo, serve and volley, è una giocatrice completa e sarà un turno davvero complicato. Lei serve meglio di me…. forse perché è più alta – aggiunge sorridendo – Rispetto a me lei ha un gioco più vario. Lei, ad esempio, utilizza molto lo slice mentre io lo uso molto meno. Sarà un match complicato, spero possa essere divertente da vedere per il pubblico”.

Matteo Arnaldi: “Le statistiche parlano da sole; ho fatto 50 errori gratuiti, 15 doppi falli… non credo ci sia molto da dire sul match. Lui ha giocato bene, ha fatto la sua partita, io invece tutto il contrario delle partite precedenti. Non sono contento, non me l’aspettavo e avrei voluto fare di più, ma dobbiamo accettarlo, fa parte del tennis e ogni tanto capita di non giocare al meglio. Cercherò di lavorarci sopra, riguarderemo la partita con il mio team e ripartiremo.

Nel terzo set sono stato un po’ più attento, ho commesso meno errori e l’ho portata più sulla lotta. La partita è diventata anche più bella e lottata da quel momento, e se avessi portato a casa quel set magari sarebbe stata un’altra storia – ha detto Arnaldi -. Ma anche lì ho commesso errori gravi, su tutti due doppi falli al tie break, sul 4-3 e sul matchpoint. Non sono contento di come ho gestito quei momenti ma dobbiamo anche dare credito a Thompson che è nella migliore forma della sua carriera, probabilmente nella sua stagione migliore. E’ stato bravo a mettermi nella condizione di non giocare il mio miglior tennis”.

Sara Errani: “Avversaria dura, lei è di un altro livello e io oggi non mi sono piaciuta del tutto. Non ero sciolta, un po’ di stanchezza ci sta, ma lei è di un livello superiore al mio. Di dritto fa paura, cercavo il rovescio altrimenti mi arrivavano delle catenate. Peccato per oggi ma è stato un buonissimo torneo in singolo e se me lo avessero detto alla vigilia non ci avrei creduto. Non me lo aspettavo.

Ieri eravamo un po’ scariche, soprattutto di animo. Io molto male nel primo set, praticamente invece di andare avanti andavo all’indietro, nel terzo set, invece, era più stanca Jas. E’ stato un match tosto e loro hanno giocato molto bene. Peccato. Ora, per provare a centrare le Finals, faremo tutti i tornei in Cina partendo da Pechino.

Al Vava gli voglio bene, e ci divertiamo moltissimo a giocare insieme. Aspettative? Non ci siamo posti obiettivi particolari, lo giochiamo solo perché ci diverte. La prima volta è stato a Wimbledon per preparare le Olimpiadi, e adesso abbiamo voluto replicare qui perché giocare con lui mi diverte proprio”.

