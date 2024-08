Shock agli US Open: Alcaraz eliminato al secondo turno (sintesi video della partita)

Una notte da dimenticare per Carlos Alcaraz agli US Open 2024. Il numero 3 del mondo e campione in carica di Roland Garros e Wimbledon è stato clamorosamente eliminato al secondo turno del torneo newyorkese, sconfitto dall’olandese Botic Van de Zandschulp con il punteggio di 6-1, 7-5, 6-4.

La prestazione di Alcaraz è stata a dir poco deludente, ben lontana dai suoi standard abituali. Il giovane spagnolo è apparso privo di energia, poco lucido e incapace di reagire alle difficoltà. Un crollo inaspettato che pone fine alla sua striscia di nove Slam consecutivi in cui aveva raggiunto almeno la seconda settimana.

Il primo set è stato un autentico incubo per Alcaraz, durato appena 28 minuti e chiuso senza mettere a segno nemmeno un vincente. La situazione è leggermente migliorata nel secondo parziale, ma lo spagnolo non è riuscito a trovare la svolta, cedendo nel momento decisivo sul 5-5.

Nel terzo set, nonostante un timido tentativo di reazione, Alcaraz è apparso stanco e demotivato, incapace di credere nella rimonta. Van de Zandschulp, dal canto suo, ha giocato una partita tatticamente perfetta, mantenendo sempre il controllo delle emozioni e sfruttando al meglio le difficoltà dell’avversario.

Questa sconfitta solleva inevitabilmente degli interrogativi sul finale di stagione di Alcaraz. Dopo un’estate trionfale, culminata con l’argento olimpico a Parigi, il murciano sembra aver esaurito le energie fisiche e mentali. Il suo team, guidato da Juan Carlos Ferrero, dovrà ora lavorare per capire le ragioni di questo crollo e programmare al meglio il resto della stagione.

Per Van de Zandschulp si tratta invece di una vittoria storica, che rilancia le ambizioni di un giocatore che solo pochi mesi fa aveva considerato l’idea di appendere la racchetta al chiodo. L’olandese passa così al terzo turno, dove cercherà di confermare l’ottimo stato di forma mostrato contro Alcaraz.

La caduta del campione spagnolo rappresenta senza dubbio la sorpresa più grande di questi US Open finora, aprendo scenari inattesi per il prosieguo del torneo. Per Alcaraz, invece, si apre una fase di riflessione: sarà fondamentale recuperare energie e motivazioni per affrontare al meglio l’ultima parte della stagione e difendere la sua posizione nel ranking ATP.

Slam Us Open C. Alcaraz [3] C. Alcaraz [3] 1 5 4 B. van de Zandschulp B. van de Zandschulp 6 7 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-5 → 5-6 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 5-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 B. van de Zandschulp 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 3-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 B. van de Zandschulp 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Statistiche 🇪🇸 C. Alcaraz 🇳🇱 B. van de Zandschulp Ace 2 2 Doppi falli 1 7 Percentuale prime di servizio 61% (43/70) 66% (63/95) Punti vinti con la prima 60% (26/43) 78% (49/63) Punti vinti con la seconda 52% (14/27) 41% (13/32) Punti vinti a rete 62% (13/21) 80% (28/35) Palle break convertite 40% (2/5) 67% (6/9) Punti vinti in risposta 35% (33/95) 43% (30/70) Vincenti 21 22 Errori non forzati 27 21 Punti totali vinti 73 92 Distanza coperta 11994.6 ft 11274.4 ft Distanza coperta per punto 72.7 ft 68.3 ft





Francesco Paolo Villarico