US Open: Berrettini s’inchina a un ottimo Fritz

Niente da fare per Matteo Berrettini contro la miglior versione di Taylor Fritz nella notte di New York. L’azzurro cede piuttosto nettamente al californiano (n.12 del seeding) nel secondo turno di US Open, come ben spiega il 6-3 7-6(1) 6-1 conclusivo. Fritz ha messo in mostra il meglio del suo repertorio: perfetto al servizio, aggressivo in risposta, è stato pronto a spingere per primo nello scambio mettendo spesso alle corde la resistenza dell’italiano, apparso competitivo solo nel secondo set, concluso al tiebreak. Certamente è stata la prestazione più solida e convincente di Fritz da diverse settimane a questa parte, e una delle migliori della sua stagione: lo certificano i numeri davvero importanti di Taylor, che ha chiuso la partita vincendo il 90% di primi con la prima di servizio e un incredibile 87% con la seconda palla, con ben 29 vincenti a fronte di soli 18 errori. Proprio il dato di resa al servizio dell’americano mette a nudo la carenza più significativa di Matteo, praticamente impalpabile in risposta in tutta la partita. Non è riuscito ad arrivare nemmeno una volta a palla break, mentre a sua volta ne ha concesse 6 cedendo 3 volte il game al servizio. Ma non è stata solo la risposta a penalizzarlo.

Nel complesso la partita è stata condotta e dominata da Fritz, più reattivo, veloce e intenso del romano, decisamente meno efficace e troppo debole in risposta per far partita pari contro lo scatenato Taylor. Si sapeva dalla vigilia che sarebbe stato un match complicato, e i precedenti recitavano un 3-0 a favore di Fritz; tuttavia il responso del campo è stato netto, forse ancor più di quel che si poteva immaginare. Matteo è stato battuto da un avversario stanotte più forte e in forma, in ogni settore di gioco. Berrettini necessitava di una partenza migliore al servizio, meno errori in spinta e più velocità per reggere lo scambio imposto dal diritto di Taylor sul suo rovescio, e anche nei cambi in lungo linea. E soprattutto una qualità in risposta migliore rispetto a quella mostrata sul Louis Armstrong. Ma contro un Fritz di questa qualità, sarebbe stata molto dura per tutti.

Berrettini inizia il match con le polveri bagnate al servizio, le prime palle non ci sono o non hanno la resa dei giorni migliori, mentre Fritz parte come un treno nei suoi game. Matteo subisce il break nel quarto game, per il 3-1 Fritz, bravo a rispondere con potenza e bloccare l’azzurro sul lato sinistro, con evidenti difficoltà per il nostro nell’uscire da quella situazione con qualità. Non va il rovescio in spinta (facile preda del rivale), e col back nemmeno riesce a ritrovare il centro del campo e spezzare il ritmo all’avversario. Con un parziale eccellente di 13 punti a 3, Fritz vola al comando e ci resta saldamente per il tutto il set, chiude con un comodo 6-3 senza alcun problema o sbavatura. Funziona davvero bene il rovescio di Taylor, sia nello scambio diagonale che nel cambio lungo linea, e questo manda all’aria la resistenza – non così dura – del romano.

Nel secondo set inizia “la partita”: finalmente il servizio di Berrettini prende ritmo e nei suoi game riesce ad arginare la vitalità e aggressività del rivale. Il parziale scorre via sui game di battuta, senza sussulti o palle break, tennis verticale molto rapido. Si arriva al tiebreak e qua purtroppo Fritz sale in cattedra. Risponde tanto, e bene, anche sulle prime più pesanti del romano, tanto da prendersi davvero con merito 3 punti in risposta, per il 5-0. Berrettini non riesce a sfondare col diritto dopo il servizio, e niente, si gira 6 punti a 0, per il 7-1 conclusivo. Amarezza per Matteo, che era salito molto nel corso del set, e si ipotizzava che, sul punto secco del “decider” e vista la sua qualità nell’affrontare i momenti importanti, se la potesse giocare. In stagione aveva un bilancio favoloso di riuscita nei tiebreak (14 vinti e 5 persi), ma Fritz l’ha sovrastato con una qualità in risposta davvero di altissimo livello.

Ceduto il secondo set, Berrettini cala vistosamente mentre Fritz mette il turbo per chiudere rapidamente la pratica. L’americano vince a zero il suo game di battuta, mentre l’italiano scivola sotto 15-40 (gran passante di rovescio di Fritz) e commette due ben doppi falli nel suo, purtroppo quello decisivo sulla seconda palla break, che manda avanti 2-0 Fritz. La partita di fatto termina qua, il californiano è super aggressivo, spinge a tutta e non sbaglia niente, mentre la resistenza del nostro è ormai flebile, non ci crede più. Prova a spingere al massimo col servizio, trova anche un paio di Ace, ma non basta. Subisce il secondo break per il 4-0. Riesce ad evitare il “cappotto” vincendo il sesto game, ma la palla break per provare a rientrare in partita resta un miraggio e Fritz chiude agilmente per 6-1, sotto gli applausi scroscianti del suo pubblico.

Un gran bel Fritz, se tiene questo livello sarà un brutto avversario per tutti. Matteo rimandato, ma ha dichiarato di esser arrivato a New York nemmeno sicuro di poter giocare, quindi è una sconfitta amara, ma che ci sta.

Marco Mazzoni

M. Berrettini vs T. Fritz