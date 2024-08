Sonego trionfa a Winston-Salem: dominio totale in finale

Lorenzo Sonego si è laureato campione dell’ATP 250 di Winston-Salem 2024, conquistando il suo quarto titolo in carriera con una prestazione straordinaria. L’italiano ha travolto il giovane americano Alex Michelsen con un perentorio 6-0 6-3 in soli 64 minuti di gioco, completando una settimana perfetta senza perdere un set.

Sul cemento della Carolina del Nord, Sonego ha ribaltato ogni pronostico, dimostrando una forma fisica e mentale impeccabile. Il torinese, che non aveva brillato particolarmente nel 2024, ha ritrovato il suo miglior tennis proprio nell’ultimo torneo prima degli US Open, garantendosi il ritorno nella top 50 del ranking mondiale.

Il trionfo di Lorenzo Sonego a Winston-Salem 2024 segna il 95° titolo dell’Era Open per l’Italia e il 10° della stagione, consolidando un anno eccezionale per il tennis italiano. Questo successo si aggiunge alle vittorie di Jannik Sinner (5 titoli), Luciano Darderi (1) e Matteo Berrettini (3).

La vittoria di Sonego è storica anche per il modo in cui è stata ottenuta: è il primo italiano a vincere un titolo dopo aver conquistato il primo set per 6-0 dal lontano 2001, quando Andrea Gaudenzi trionfò a St. Polten.

Per Sonego, questo è il quarto titolo della carriera, dopo i successi ad Antalya nel 2019, Cagliari nel 2021 e Metz nel 2022. La sua vittoria a Winston-Salem sottolinea la continuità e la crescita del tennista torinese nel circuito ATP.

La finale è stata a senso unico fin dai primi scambi. Sonego ha dominato il primo set, chiudendolo a zero in appena 23 minuti. L’azzurro ha servito con precisione e potenza, non concedendo mai l’iniziativa all’avversario e approfittando di ogni minimo errore di Michelsen. L’americano, visibilmente frustrato, si è lamentato del “grunting” di Sonego e ha rischiato la squalifica per aver colpito involontariamente una spettatrice con una pallata, cavandosela con un warning.

Nel secondo set, nonostante un timido tentativo di reazione di Michelsen, Sonego ha mantenuto il controllo del match. Un break nel quarto gioco ha spianato la strada verso la vittoria dell’italiano, che ha chiuso l’incontro al servizio con un ace a coronamento di una prestazione impeccabile.

“Sono felicissimo di aver vinto qui a Winston-Salem,” ha dichiarato Sonego dopo la vittoria. “Ho giocato il mio miglior tennis e questo titolo mi dà grande fiducia in vista degli US Open.”

Per il 21enne Michelsen, è la terza sconfitta in altrettante finali ATP, ma il giovane americano può consolarsi con il best ranking di numero 49 al mondo.

ATP Winston-Salem Lorenzo Sonego [10] Lorenzo Sonego [10] 6 6 Alex Michelsen [11] Alex Michelsen [11] 0 3 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Michelsen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 L. Sonego 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Michelsen 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Michelsen 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 A. Michelsen 15-0 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 L. Sonego 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 A. Michelsen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 3-0 A. Michelsen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 L. Sonego 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0