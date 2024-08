Sinner trionfa al Masters 1000 Cincinnati! Supera Tiafoe con un crescendo da n.1

L’abbiamo sicuramente già scritto, ma mai come stanotte “Repetita iuvant”. La differenza tra il Campione l’ottimo giocatore è la capacità di giocare meglio i punti importanti, alzare il livello tecnico e dell’attenzione nelle fasi calde degli incontri, trovare il modo per vincere anche se la condizione fisica e generale non è affatto ottimale. Tutto questo e molto, molto di più è Jannik Sinner, n.1 del tennis mondiale e nuovo campione al Masters 1000 di Cincinnati, torneo storicamente ostico per il nostro tennis ma con la forza del nostro campione niente è impossibile. Jannik batte Frances Tiafoe, un ottimo Tiafoe per due terzi dell’incontro, col punteggio di 7-6(2) 6-2 in poco più di un’ora e mezza di tennis molto rapido e offensivo, dominato dai servizi ma con fasi di alta qualità. Un successo storico: mai un italiano aveva vinto a “Cincy”, è il 15esimo trofeo in carriera per Sinner e quinto di una stagione eccezionale, oltre che carico importante di punti per il ranking ATP, che lo vedrà sul trono del tennis maschile anche dopo US Open, qualsiasi cosa accada.

Sinner è stato bravo a servire molto bene nel primo set per tenere fermo in risposta il rivale, uno che se si esalta può essere molto pericoloso, pronto ad aggredire la palla in avanzamento e trovare la giocata che non ti aspetti; è stato bravo a cancellare tre palle break (senza averne nessuna) e alzare il livello al tiebreak, dove da 3-1 avanti è scivolato sotto 3-4, quindi ha vinto 4 punti di fila, andandoseli a prendere con forza e decisione. La condizione di Jannik è ancora lontana dal suo meglio, gli spostamenti non sono sempre fluidi e ha mostrato – in particolare nelle prime fasi dell’incontro – più di un problema negli appoggi col diritto, che spesso infatti ha affrontato con poca solidità perdendo precisione. Problemi, ma anche la forza, di testa e di braccio, per superarli, adattandosi al contesto, al rivale, alle condizioni. Questa è la straordinaria qualità di Jannik, quella che l’ha issato sul trono del tennis mondiale: trova una via nella difficoltà per farcela e non molla MAI. Può essere la grinta, un colpo, una fase tattica per mettere in crisi l’avversario o far filare sicura al cuore dell’altro una sua freccia avvelenata. Non è sempre la stessa via, ma c’è sempre la visione, attenzione e reazione per farcela, appoggiandosi al contesto e quel che può tirare fuori.

Complessivamente Jannik è stato più forte, lucido e concreto. Si è meritato un successo insperato ad inizio settimana, visto quel che avevamo assistito a Montreal. Sinner è duro, durissimo, e in qualche modo trova la chiave per vincere. Da campione. Contro Tiafoe era importante servire bene, perché l’americano in risposta ci prova sempre e può trovare quelle due-tre soluzioni che gli valgono il break e poi riprenderlo se si esalta è dura. Detto fatto: una valanga di Ace nel primo set. Funzionale anche perché nello scambio Jannik è iniziato tirato, poco fluido e sicuro quando doveva girarsi sul diritto a spingere o anche correre verso destra sull’angolo stretto cercato con continuità dal polso “chiuso” del rivale. Diverse volte il diritto di Sinner è stato centrato male, in leggero ritardo, oppure ha perso precisione per un eccesso di rotazione del busto, necessario a generare velocità visto il minor appoggio e spinta con le gambe. Jannik minimizza, o forse non è semplicemente sicuro delle sue sensazioni: anca o non anca, qualcosa in quella fase non è al meglio. Solo dopo aver strappato il break nel secondo set anche il suo incedere è migliorato, gli appoggi più sicuri e la spinta è diventata forsennata, come nei suoi momenti migliori. C’entra anche un po’ di tensione? Può essere, anche lui è molto umano e può irrigidirsi, e questo di sicuro non aiuta quando hai minor condizione e sicurezza. La sicurezza per fortuna Jannik l’ha mostrata nei momenti cruciali dell’incontro, tutti giocati bene. Benissimo. Tanto che nel secondo set è stata netta la sensazione che il break fosse lì solo da prendere.

Tiafoe dopo aver tenuto benissimo il campo e l’attenzione per tutto il primo set, era scontato che avrebbe iniziato a cedere, rischiando giocate meno logiche e più estemporanee, come è nelle sue corde di tennista istintivo. Così è andata, tanto che nel secondo parziale la differenza tra Jan e BigFoe è stata piuttosto netta. Sinner in una giornata all’avvio non facile col diritto è stato bravo a spostare il più possibile lo scambio sulla diagonale di rovescio, e cercare un pressing continuo ma con buon margine. Ideale non regalare molto al rivale, chiamarlo a prendersi rischi e provare la giocata. Ma le vere giocate sono arrivate nel tiebreak – due diritti eccellenti – e quando è scappato via nel secondo set. Il diritto micidiale che gli è valso il secondo break ha ricordato tantissimo la sbracciata lungo linea in corsa di Ivan Lendl, colpo leggendario.

SIN-SATIONAL The moment @JannikSin defeated Frances Tiafoe 7-6 6-2 for his first #CincyTennis title and 15th overall! pic.twitter.com/yWZ7wh1MFm — Tennis TV (@TennisTV) August 19, 2024

Sinner alza il quinto trofeo di un’annata pazzesca. Arriva a US Open da n.1 solido, sicuro, con niente da perdere in ottica ranking. Dopo i problemi in Canada era sbarcato a Cincinnati con la voglia di giocare qualche match e migliorare la forma. Ha vinto il torneo, mostrato lampi di grande tennis e la sua solita durezza. La speranza adesso è affinare il fisico e curare i fastidi. Per parlare di New York avremo i prossimi giorni. Dolcissima attesa dopo questo successo…

Marco Mazzoni

La cronaca

La finale di Cincy2024 scatta con Sinner alla battuta. Doppio fallo… non il miglior avvio. Poi due errori in scambio per Jannik, che mal gestisce le palle molto cariche di spin e alte di Tiafoe, 15-40 e due palle break immediate. Lo assiste a prima di servizio, ottima quella del 30-40, veloce al corpo sulla destra, a solleticare l’ampia apertura di diritto di Frances. Entra in moto il diritto di Jan: costruisce alla grande lo scambio e chiude a rete, poi diritto vincente inside out. 1-0 Sinner. Game a zero per Tiafoe invece, praticamente senza scambiare. Segue un game liscio anche per Jannik, servizio preciso e diritto potente. 2-1. Quarto game, s’inizia a giocare di ritmo e… Sinner si prende tutto! Prima un passante robusto, poi un vincente di rovescio fantastico, 0-30. Tiafoe reagisce tagliando col rovescio e poi chiedendo il massimo alla battuta, rimonta con 4 punti di fila, 2 pari. Sinner serve come un treno, piazza 3 Ace nel quinto game (3-2). Evidente come Tiafoe fugga dal ritmo in palleggio, a costo di sbagliare, tra la pallata o la discesa a rete. Jannik ancora non riesce ad incidere in risposta e allontanare l’avversario aprendosi il campo. 3 pari. Non si gioca nei turni di Jan, altri due Ace e via, 4-3. Sette game in 22 minuti, si corre… si scambia troppo poco per Sinner, che infatti non riesce a prendere il suo ritmo in risposta, con qualche sporadica incursione ma senza continuità. 4 pari. Si entra nel rush finale del set. Il nono game si complica per Sinner, nel palleggio Frances è molto profondo e sbaglia due colpi. 15-30. Arriva l’ACE n.7 per l’azzurro, poi esagera nella spinta col diritto dal centro, la palla s’impenna malamente. 30-40, c’è palla break per Tiafoe. E la prima palla non entra… Se la gioca con enorme attenzione Jannik, cerca profondità senza esagerare, forzando l’errore del rivale. Il vento disturba, ancora Ace ma poi doppio fallo. Si lotta, game più duro del match finora. Col terzo “asso” del game (nono complessivo), Sinner si porta 5-4. La sensazione è che Jannik non sempre riesca a trovare la forza e spinta ideale con la gamba destra per generare potenza e controllo col diritto. Quando è stabile, la palla gli va a mille; altrimenti perde controllo. Tiafoe a 30 si porta 5 pari (due errori evitabili col diritto per Jan). Col decimo Ace l’azzurro chiude il game #11, 6-5. Finalmente Jannik trova una buona risposta e vince un braccio di ferro rovescio vs. rovescio, 0-15 e poi 15-30, altra risposta stavolta sulla riga dell’azzurro. Servizio e diritto per Frances, 30 pari, poi segue lo scambio più lungo e duro del match. DURISSIMO! Jannik piedi al centro fa fare il tergicristallo a Frances, 33 colpi! e soprattutto… ecco la prima palla break per Sinner, che è anche Set Point! Mmmmmm!?! Jannik carica la risposta sulla seconda, cerca i piedi del rivale ma gli esce di poco. Chance sprecata, si poteva far meglio qua. Con un diritto fulminante Tiafoe si porta 6 pari. Tiebreak. Jannik si prende il primo mini-break con un’accelerazione splendida di diritto lungo linea, in allungo, dopo una risposta ottima. 2-1 e servizio Sinner. Segue gran punto difensivo dell’azzurro, bravo a scattare a destra e controllare la palla con profondità, 3-1. Regala però un rovescio, tirato in salto, del tutto fuori tempo sulla palla. 3-2. Si gira 3 pari. Il nastro respinge un rovescio di Jannik, ancora un filo lento nell’arrivare sulla palla. 4-3 Tiafoe. Diritto pesante di Sinner, stavolta ben piazzato coi piedi, 4 pari. Fantastico schema d’attacco del pusterese, gran cross di rovescio per aprirsi il campo e poi via a chiudere di volo, 5-4. Seconda palla di FT… Duro, durissimo scambio, e bravo Sinner ad allungarsi e rimettere un cambio di rovescio lungo linea, e vincere alla fine un punto che gli vale il 6 punti a 4, e altri due Set Point. Eccolo! Sbaglia col rovescio Tiafoe, troppa fretta. Non brilla, ma è più duro dell’acciaio. SET Sinner, 55 minuti, 7 punti a 4. Jannik tutt’altro che al meglio negli spostamenti e sicurezza in spinta, ma ottimo il rendimento del servizio e la gestione dei punti importanti (3 PB annullate, 4 punti di fila da 3-4 nel TB). Da Campione.

Secondo set, Tiafoe to serve. Si complica un po’ la vita con una smorzata pessima sul 40-30, e poi pure un doppio fallo ai vantaggi. Ha fretta Frances, meno rilassato del primo set anche quando accelera la palla. Con un’altra terribile palla corta subisce la rincorsa comoda e chiusura di Sinner, ecco la palla break. Jannik chirurgico: risponde e tira un diritto cross pesante, con grande controllo, che atterra negli ultimi cm del campo e Tiafoe ci casca, prova un contro balzo che non va. BREAK Sinner, il primo dell’incontro che pone avanti set, 1-0 e servizio. Domina il campo ora l’azzurro, il diritto è leggermente carico di spin, veloce e profondissimo. 30-0. Tiafoe deve tirare tutto a tutta per controbattere, si prende un bel punto, poi Jan tira un Ace. 2-0 Sinner, gran velocità in scambio ma con margine. Quel ritmo che diventa quasi insostenibile per tutti. Si prende il massimo del rischio col diritto Frances, trova due angoli stretti estremi (pure un filo fortunati), 1-2. Segue un ottimo turno di battuta a zero per Sinner, liscio come l’olio, bene così. 3-1. Ha perso focus l’americano, tira con forza ma senza la lucidità tattica del primo set, gioca di puro istinto e zero logica. Un gran vincente, poi errori. Gli costano la palla del doppio break ai vantaggi. È fortunato con un rovescio che incoccia il nastro e muore appena al di là della rete. Segue un volée tutt’altro che impossibile tirata in corridoio, seconda chance per Jannik. Esagera Sinner stavolta, si scambia sulla diagonale di rovescio è una palla azzurra a volare lunga. Trova qualche gran giocata l’americano, ma l’italiano non demorde e il game si fa duro duro. Con una risposta carica di spin e quasi sulla riga, Sinner strappa la terza chance del doppio break. Se la prende Sinner, e come! Demolition man… intenso, sposta il rivale e poi lo sorprende con una mazzata di diritto lungo linea in corsa che ha rimandato alla mente quelle leggendarie dello “zar” Ivan Lendl. Un vincente splendido, gli vale il DOPPIO BREAK, 4-1. Arriva l’Ace n.12, ormai l’azzurro è in controllo dell’incontro, freddo e preciso. 5-1. Il titolo n.15 in carriera è a un passo. Lascia correre il braccio Jannik, la palla gli sta in campo e Frances niente può. Con uno scambio di puri tagli il n.1 del mondo vola 0-40, 3 Championships Point. Jannik prova la sbracciata sul terzo per chiudere in bellezza ma non va. Tiafoe regge e si porta 2-5, ma per una rimonta ormai è tardi. Chiude a braccia alzate dopo l’ennesima prima palla vincente, che gli vale la vittoria n.48 in stagione (e sole 5 sconfitte).

[1] Jannik Sinner vs Frances Tiafoe