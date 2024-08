Rune smentisce problemi con il suo sponsor tecnico

Holger Rune ha smentito le voci circolate sul social X secondo le quali il suo rapporto con lo storico sponsor tecnico Nike sarebbe terminato e quindi sarebbe a caccia di un nuovo partner, per debuttare già a US Open. Il danese ha risposto al media Tennis Connected (canadese, e Rune si trova attualmente a Montreal per il 1000 nord americano), affermando che “Non so chi siano questi insider 😂 ma non sono molto bravi nel loro lavoro, posso dirvelo. Sono molto contento della mia collaborazione con Nike”.

Been speaking with a few insiders and looks like Holger Rune is done with Nike. Look for a new sponsor to debut at the US Open potentially. — Tennis Connected (@TennisConnected) August 9, 2024

Rune ha lungo un rapporto con Nike iniziato quando era ancora un junior di grande prospettiva, e da moltissimi anni ha un contratto con Babolat per quanto riguarda la racchetta. Al momento indossa le scarpe da tennis Nike Air Zoom Vapor Pro, come il coetaneo e rivale Carlos Alcaraz. Tra i suoi vari sponsor figurano le bevande energetiche STATE e i marchi danesi Shamballa Jewels e PurePower. Attualmente dal punto di vista contrattuale, Holger è seguito dall’agenzia Tennium.

Non è la miglior stagione per Rune: attualmente staziona al n.17 ATP, dopo aver iniziato l’anno da n. 8 ed aver toccato il best ranking di n.4 un anno fa. Nessun torneo vinto in stagione, con i migliori risultati raggiunti a Brisbane (finale, nel suo primo torneo dell’anno), quindi la semifinale all’altro 250 di Montpellier e poi al 500 di Acapulco. Finora nel 2024 nei Masters 1000 non è mai andato oltre i quarti e nei tre Slam disputato si è fermato agli ottavi a Wimbledon e Parigi e solo al secondo turno a Melbourne, risultati solo discreti che gli sono valsi una discesa in classifica.

Oggi Rune a Montreal è atteso da un match non facile contro Sasha Zverev, testa di serie n.2 dell’Open del Canada.

Mario Cecchi