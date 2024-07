Out i tennisti francesi alle Olimpiadi: Ljubicic rassegna le dimissioni alla FFT come responsabile della nazionale

Con la sconfitta di Corentin Moutet, la Francia – paese ospitante – resta senza tennisti ai giochi Olimpici di Parigi 2024 prima dei quarti di finale. Quest’ultima battuta d’arresto ha provocato reazioni immediate nel paese, con lo spettro di un terremoto nel settore tecnico nazionale da qua a breve. E quando le cose non vanno secondo quanto sperato, sono i vertici ad essere messi in discussione. Il quotidiano francese L’Equipe riporta che Ivan Ljubicic, direttore di alto livello della Federazione, dopo la sconfitta di Moutet si è presentato nella zona mista a Roland Garros affermando di aver già offerto alla FFT di lasciare il suo incarico di allenatore della Nazionale francese.

Il croato, ex n.3 al mondo e coach di Federer negli ultimi anni della carriera dello svizzero, ha annunciato di aver proposto al presidente della FFT Gilles Moretton di abbandonare alcune delle sue responsabilità. “I risultati sono catastrofici. Questa è la realtà, dobbiamo assolutamente assumerci le nostre responsabilità”, ha spiegato l’alto direttore della Federazione. “Ho già parlato con il presidente. Oggi sono responsabile anche della nazionale francese e ho rassegnato le dimissioni da questo incarico perché non siamo riusciti a preparare i giocatori secondo le nostre aspettative”.

Resta da vedere se i vertici della FFT accetteranno le dimissioni, se saranno totali con una rottura definitiva del rapporto di collaborazione, oppure se Ljubicic manterrà il suo ruolo all’interno della federazione transalpina di coordinatore dei tecnici che seguono l’alto livello e lo sviluppo degli migliori giovani verso il professionismo.

Marco Mazzoni