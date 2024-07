Olimpiadi di Parigi 2024: Arnaldi crolla contro Koepfer, sfuma il sogno Djokovic

Il sogno olimpico di Matteo Arnaldi si infrange al secondo turno del torneo di tennis maschile di Parigi 2024. Il giovane talento ligure, dopo un promettente inizio, cede in rimonta al tedesco Dominik Koepfer con il punteggio di 3-6 6-2 6-1 in 1 ora e 44 minuti di gioco.

La partita si è aperta con un Arnaldi determinato, capace di conquistare rapidamente un vantaggio di 3-0. Nonostante un momentaneo ritorno di Koepfer, l’azzurro ha mantenuto la calma, chiudendo il primo set 6-3. Tuttavia, il copione è cambiato drasticamente nei due set successivi.

Nel secondo parziale, Koepfer ha alzato il livello del suo gioco, prendendo il controllo degli scambi. Un rapido 3-0 iniziale si è trasformato in un convincente 6-2, riportando l’incontro in parità. Il terzo set ha visto un Arnaldi combattivo nei primi game, con diverse opportunità di break non sfruttate. Questa mancata concretizzazione ha segnato il punto di svolta del match: Koepfer ha preso il largo sul 4-0, chiudendo poi 6-1.

La sconfitta di Arnaldi lascia l’amaro in bocca non solo per la mancata qualificazione, ma anche per l’opportunità sfumata di affrontare per la prima volta in carriera il campione serbo Novak Djokovic sul prestigioso campo Philippe Chatrier. Sarà invece Koepfer a godere di questo privilegio al terzo turno.

Per l’Italia, dopo l’eliminazione di Andrea Vavassori, le speranze di una medaglia nel singolare maschile sono ora riposte in Lorenzo Musetti, ultimo azzurro rimasto in gara.

Francesco Paolo Villarico