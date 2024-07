Challenger Verona: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. 22 azzurri ai nastri di partenza

Challenger Verona – Tabellone Principale – terra

(1) Pedro Cachin vs (Alt) Francesco Maestrelli

Kyrian Jacquet vs Alvaro Guillen Meza

Filip Cristian Jianu vs Qualifier

(WC) Marco Cecchinato vs (6) Andrea Pellegrino

(3) Stefano Napolitano vs Jan Choinski

Gonzalo Bueno vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Nerman Fatic vs (8) Ugo Blanchet

(5) Hugo Dellien vs Stefano Travaglia

Qualifier vs (PR) Filip Krajinovic

Vilius Gaubas vs Enrico Dalla Valle

Samuel Vincent Ruggeri vs (4) Richard Gasquet

(7) Alejandro Moro Canas vs (WC) Jacopo Berrettini

Adrian Andreev vs Henri Squire

(WC) Lorenzo Sciahbasi vs Qualifier

(Alt) Gianluca Mager vs (2) Jesper de Jong

Challenger Verona – Tabellone Qualificazione – terra

Alt 1 SAKAMOTO, Pedro 🇧🇷 vs. WC ROMANO, Filippo 🇮🇹

WC TAMMARO, Mariano 🇮🇹 vs. PICCHIONE, Andrea 🇮🇹

2 REIS DA SILVA, Joao Lucas 🇧🇷 vs. FERRARI, Francesco 🇮🇹

GIACOMINI, Luca 🇮🇹 vs. 9 GIANNESSI, Alessandro 🇮🇹

3 PUCINELLI DE ALMEIDA, Matheus 🇧🇷 vs. CARBONI, Lorenzo 🇮🇹

WC SCIAHBASI, Matteo 🇮🇹 vs. 12 BASILASHVILI, Nikoloz 🇬🇪

4 FOREJTEK, Jonas 🇨🇿 vs. LEITE, Wilson 🇧🇷

COMPAGNUCCI, Tommaso 🇮🇹 vs. 10 REHBERG, Max Hans 🇩🇪

5 DUTRA DA SILVA, Daniel 🇧🇷 vs. MILEV, Yanaki 🇧🇬

Alt NESTEROV, Petr 🇧🇬 vs. 11 SERAFINI, Marcello 🇮🇹

6 ARNABOLDI, Federico 🇮🇹 vs. KIVATTSEV, Kirill 🇷🇺

WC DI NATALE, Gian Matias 🇮🇹 vs. 8 VILLANUEVA, Gonzalo 🇦🇷

Matteo Sciahbasivs Nikoloz BasilashviliFederico Arnaboldivs Kirill KivattsevJonas Forejtekvs Wilson LeitePedro Sakamotovs Filippo Romano

Grandstand – ore 11:00

Matheus Pucinelli De Almeida vs Lorenzo Carboni

Daniel Dutra da Silva vs Yanaki Milev

Mariano Tammaro vs Andrea Picchione

Joao Lucas Reis Da Silva vs Francesco Ferrari

Campo 4 – ore 11:00

Petr Nesterov vs Marcello Serafini

Gian Matias Di Natale vs Gonzalo Villanueva

Tommaso Compagnucci vs Max Hans Rehberg

Luca Giacomini vs Alessandro Giannessi