Torna il Trofeo Ma-Bo a Torino: dal 15 al 21 luglio il tennis internazionale femminile al Nord Tennis Master Club

Tornerà sulla scena del tennis internazionale femminile, da lunedì 15 luglio a domenica 21 luglio, il Trofeo Ma-Bo, 25.000 $ ITF sui campi del Nord Tennis Master Club Torino. Dopo due anni di assenza la prestigiosa rassegna riannoda i fili con la storia, pronta a regalare nuove emozioni al pubblico torinese (ingresso gratuito per tutte le giornate di gara) e proporre potenziali grandi protagoniste del tennis del mondiale. Di qui infatti sono passati grandi nomi del circuito mondiale che hanno poi saputo imporsi ai massimi livelli. Ne facciamo alcuni per dare la portata dell’evento, che porta letteralmente fortuna. Un’appena 17enne Marion Bartoli vinse nel 2001 e nel 2013 si aggiudicò il titolo a Wimbledon. Nel 2003 si impose l’estone Kaia Kanepi, che raggiunse la 15esima piazza mondiale WTA. Nelle ultime due edizioni si issarono in finale prima Elisabetta Cocciaretto (2019) che ha voluto fare gli auguri al torneo, battuta dalla nipponica Naito, quindi nel 2021 la romagnola Lucia Bronzetti, fermata dalla francese Parry. Tutte entrate negli anni a seguire nelle top 50 WTA. Lo giocarono anche Jasmine Paolini e Martina Trevisan, nel 2016, ed è quasi inutile ricordare dove sono oggi o sono state solo due stagioni fa. Nell’edizione numero 14 le prime della classe sono le argentine Martina Capurro Taborda, n° 161 del ranking mondiale e Solana Sierra, n° 180. Il cut-off di ingresso nel main draw porta il nome dell’africana Sada Nahimana, tra le protagoniste anche del draw 2021. Le tre italiane già in tabellone per diritto di classifica sono invece Miriana Tona, Tatiana Pieri e Lisa Pigato. Wild card a Matilde Paoletti, speranza perugina del tennis azzurro, a Deborah Chiesa, trentina qui vincitrice nel 2017, e alla ligure Denise Valente. Tra le wild card in qualificazione spiccano Federica Rossi, che diversi anni fa al Nord Tennis giocò la Summer Cup, la tennista di casa Giorgia Giacotto e la rumena classificata 2.1 Isabella Serban.

Lunedì e martedì prossimo sono previste le qualificazioni, martedì anche i primi match di main draw. Domenica 21 luglio la finale. Soddisfatti gli organizzatori guidati dal presidente Stefano Gnech: “E’ un onore tornare ad ospitare un torneo di così lunga tradizione. Nel nostro club cerchiamo di far convivere più componenti degli sport di racchetta. Grande apertura dalla base al vertice, senza dimenticare l’impegno con i diversamente abili. La squadra maschile ha conquistato tre promozioni in tre anni salendo in serie C. Grande attenzione al movimento amatoriale (TPRA) e molto entusiasmo”. Saranno oltre 100 i volontari impegnati nelle più diverse mansioni nel corso della settimana del Ma-Bo, main sponsor che rinnova la sua partnership con il torneo perché in sintonia con la filosofia del club, qualità e quantità nonché crescita costante. Il supervisor sarà come da tradizione delle ultime edizioni Guido Pezzella.

Saranno 8 le qualificate che entreranno tra le big del torneo dopo due preturni vincenti. Il via lunedì mattina attorno alle 9.30. Le ultime wild card verranno ufficializzate nei prossimi giorni.