Djokovic abbandona l’intervista BBC: ancora tensione dopo le critiche al pubblico di Wimbledon (Video)

Novak Djokovic, campione di 24 titoli del Grande Slam, sette dei quali a Wimbledon, si è mostrato piuttosto deluso dal comportamento del pubblico durante il suo incontro degli ottavi di finale del Grande Slam inglese contro Holger Rune. E dopo aver “regolato i conti” nell’intervista sul campo, il serbo 37enne si è mostrato nuovamente infastidito dal fatto che le prime tre domande dell’intervista della BBC fossero riguardo all’accaduto. Dopo 98 secondi il serbo ha abbandonato, visibilmente irritato.

Novak Djokovic walked out of his interview with BBC in 98 seconds

Every question was focused on the crowd last night in the Rune match

“Do you have any other questions other than the crowd? Are you focused only on that? This is the 3rd question.”

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 9, 2024