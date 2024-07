Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. Alcaraz batte Paul: una rimonta da campione verso le semifinali di Wimbledon

Carlos Alcaraz ha confermato le sue ambizioni di vittoria a Wimbledon 2024 con una prestazione di carattere contro Tommy Paul, superandolo con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-2, 6-2 e accedendo così alle semifinali.

Il match è iniziato in salita per il campione spagnolo, con Paul che ha mostrato grande solidità e aggressività, mettendo in difficoltà Alcaraz con un gioco vario e potente. Il primo set è stato una vera battaglia, con il murciano che ha sprecato diverse palle break prima di cedere nel momento decisivo.

Ma Alcaraz ha dimostrato ancora una volta la sua forza mentale, reagendo nel secondo set nonostante un inizio incerto. La svolta è arrivata quando il numero uno del mondo ha alzato il livello del suo servizio, sfruttando un calo di Paul per pareggiare i conti.

Dal terzo set in poi, Alcaraz ha preso il controllo del match. Nonostante un’iniziale altalena di break, lo spagnolo ha mostrato una maggiore lucidità nei momenti chiave, imponendo il suo ritmo e la sua potenza da fondo campo.

L’ultimo set ha visto un Alcaraz in totale controllo, con Paul che ha iniziato a mostrare segni di stanchezza. Il campione in carica ha sfruttato ogni opportunità, chiudendo il match con autorità e dimostrando di essere pronto per le fasi finali del torneo.

Questa vittoria porta Alcaraz in semifinale, dove affronterà un osso duro come Daniil Medvedev, fresco vincitore contro Jannik Sinner. Sarà un altro test cruciale per lo spagnolo nella sua difesa del titolo.

Wimbledon – Quarti di Finale – erba

Slam Wimbledon J. Sinner [1] J. Sinner [1] 7 4 6 6 3 D. Medvedev [5] D. Medvedev [5] 6 6 7 2 6 Vincitore: D. Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 D. Medvedev 30-0 40-0 2-4 → 2-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-3 → 1-4 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 30-40 1-2 → 1-3 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 J. Sinner 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 J. Sinner 15-0 ace 40-0 4-1 → 5-1 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 J. Sinner 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 3-1 D. Medvedev 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-15 0-30 0-40 15-15 15-30 15-40 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 None-None 6-7 D. Medvedev None-None 0-1 1-1 2-1 2-2 3-2 4-2 5-2 5-3 5-4 6-4 ace 6-6 → 6-7 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 30-15 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 ace 6-5 → 6-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Medvedev 15-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-3 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Sinner 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 4-5 → 4-6 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 ace 3-5 → 4-5 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Sinner 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Medvedev 15-0 30-0 2-3 → 2-4 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Medvedev 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 D. Medvedev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 df 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* df 6-6 → 7-6 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Sinner 15-0 30-0 4-5 → 5-5 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 df 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 3-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 D. Medvedev 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

J. Sinnervs D. Medvedev

J. Paolini vs E. Navarro



Slam Wimbledon J. Paolini [7] J. Paolini [7] 6 6 E. Navarro [19] E. Navarro [19] 2 1 Vincitore: J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 E. Navarro 0-15 0-30 0-40 df 4-1 → 5-1 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 E. Navarro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Navarro 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 4-2 → 5-2 E. Navarro 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 30-40 3-2 → 4-2 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 E. Navarro 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 E. Navarro 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

No.1 Court – Ore: 2:00pm

L. Sun vs D. Vekic



Slam Wimbledon L. Sun L. Sun 7 4 1 D. Vekic D. Vekic 5 6 6 Vincitore: D. Vekic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 L. Sun 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 D. Vekic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-4 → 0-5 L. Sun 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 L. Sun 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Sun 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 4-5 → 4-6 D. Vekic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 3-5 → 4-5 L. Sun 15-0 15-15 15-30 3-4 → 3-5 D. Vekic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 L. Sun 30-0 ace ace 2-3 → 3-3 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 L. Sun 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 D. Vekic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Sun 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 D. Vekic 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 5-5 → 6-5 L. Sun 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-5 → 5-5 D. Vekic 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 4-5 L. Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 L. Sun 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 L. Sun 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 1-2 → 2-2 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Sun 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Vekic 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

C. Alcaraz vs T. Paul



Slam Wimbledon C. Alcaraz [3] C. Alcaraz [3] 5 6 6 6 T. Paul [12] T. Paul [12] 7 4 2 2 Vincitore: C. Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 C. Alcaraz 15-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 T. Paul 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 T. Paul 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 3-1 → 3-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 T. Paul 0-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 T. Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 T. Paul 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 3-3 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 T. Paul 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 T. Paul 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 1-2 C. Alcaraz 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 T. Paul 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 3-4 → 4-4 T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Paul 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 T. Paul 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Paul 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

No.2 Court – Ore: 12:00am

A. Molteni / A. Muhammad vs M. Ebden / E. Perez



Slam Wimbledon M. Ebden / E. Perez [1] M. Ebden / E. Perez [1] 0 3 3 A. Molteni / A. Muhammad • A. Molteni / A. Muhammad 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Molteni / A. Muhammad 3-2 M. Ebden / E. Perez 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 A. Molteni / A. Muhammad 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Ebden / E. Perez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Molteni / A. Muhammad 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Ebden / E. Perez 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Molteni / A. Muhammad 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 df ace 40-40 df A-40 ace 3-5 → 3-6 M. Ebden / E. Perez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df df 3-4 → 3-5 A. Molteni / A. Muhammad 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Ebden / E. Perez 15-0 15-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Molteni / A. Muhammad 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Ebden / E. Perez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Molteni / A. Muhammad 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Ebden / E. Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Molteni / A. Muhammad 15-0 15-15 30-15 0-0 → 0-1

N. Lammons / J. Withrow vs K. Krawietz / T. Puetz



Slam Wimbledon N. Lammons / J. Withrow [12] N. Lammons / J. Withrow [12] 0 3 4 K. Krawietz / T. Puetz [8] • K. Krawietz / T. Puetz [8] 0 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 K. Krawietz / T. Puetz 4-5 N. Lammons / J. Withrow 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 K. Krawietz / T. Puetz 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 N. Lammons / J. Withrow 15-0 ace 40-0 ace 2-4 → 3-4 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 N. Lammons / J. Withrow 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 40-0 1-2 → 1-3 N. Lammons / J. Withrow 0-15 df 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Lammons / J. Withrow 15-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 N. Lammons / J. Withrow 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 N. Lammons / J. Withrow 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace ace 2-2 → 2-3 N. Lammons / J. Withrow 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 K. Krawietz / T. Puetz 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 N. Lammons / J. Withrow 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

J. Withrow / A. Sutjiadi vs A. Vavassori / S. Errani



Slam Wimbledon J. Withrow / A. Sutjiadi J. Withrow / A. Sutjiadi 7 6 3 0 A. Vavassori / S. Errani [5] • A. Vavassori / S. Errani [5] 7 3 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Vavassori / S. Errani None-None 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 3-5 ace 3-6 4-6 5-6 6-6 6-7 7-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Vavassori / S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 J. Withrow / A. Sutjiadi 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 A. Vavassori / S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Withrow / A. Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Vavassori / S. Errani 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 J. Withrow / A. Sutjiadi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Vavassori / S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Withrow / A. Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Vavassori / S. Errani 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Withrow / A. Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 5-3 → 6-3 A. Vavassori / S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 J. Withrow / A. Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 A. Vavassori / S. Errani 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Withrow / A. Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 3-2 A. Vavassori / S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Withrow / A. Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Vavassori / S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 J. Withrow / A. Sutjiadi 0-15 df 15-15 30-15 0-0 → 1-0

N. Zimonjic / B. Schett vs T. Enqvist / M. Navratilova



No.3 Court – Ore: 12:00am

B. Bartram vs A. Hewett



G. Reid vs G. Fernandez



K. Montjane vs L. Shuker



D. De Groot vs M. Ohtani



Court 12 – Ore: 12:00am

J. Salisbury / H. Watson vs S. Gille / N. Kichenok



Slam Wimbledon J. Salisbury / H. Watson J. Salisbury / H. Watson None 5 6 1 S. Gille / N. Kichenok • S. Gille / N. Kichenok None 7 3 0 Vincitore: J. Salisbury/H. Watson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Gille / N. Kichenok None-None 1-0 J. Salisbury / H. Watson None-None 0-1 1-1 2-1 2-2 2-3 2-4 3-4 ace 4-5 5-5 6-5 6-6 7-6 df 8-6 8-7 9-7 9-8 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Salisbury / H. Watson 15-0 30-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 ace 5-3 → 6-3 S. Gille / N. Kichenok 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 J. Salisbury / H. Watson 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Gille / N. Kichenok 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Salisbury / H. Watson 15-0 ace 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 S. Gille / N. Kichenok 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 J. Salisbury / H. Watson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-0 → 2-1 S. Gille / N. Kichenok 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 J. Salisbury / H. Watson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Gille / N. Kichenok 30-0 40-0 5-6 → 5-7 J. Salisbury / H. Watson 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-5 → 5-6 S. Gille / N. Kichenok 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Salisbury / H. Watson 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 S. Gille / N. Kichenok 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Salisbury / H. Watson 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Gille / N. Kichenok 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Salisbury / H. Watson 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 S. Gille / N. Kichenok 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Salisbury / H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Gille / N. Kichenok 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Salisbury / H. Watson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

R. Ram / K. Volynets vs M. Willis / A. Barnett



Slam Wimbledon R. Ram / K. Volynets R. Ram / K. Volynets 0 0 M. Willis / A. Barnett • M. Willis / A. Barnett 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Willis / A. Barnett 0-0

B. Krejcikova / L. Siegemund vs H. Chan / V. Kudermetova



Slam Wimbledon B. Krejcikova / L. Siegemund [8] • B. Krejcikova / L. Siegemund [8] 40 6 4 H. Chan / V. Kudermetova [12] H. Chan / V. Kudermetova [12] 15 1 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 B. Krejcikova / L. Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 H. Chan / V. Kudermetova 0-15 15-15 40-15 4-1 → 4-2 B. Krejcikova / L. Siegemund 15-0 30-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 H. Chan / V. Kudermetova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 B. Krejcikova / L. Siegemund 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 H. Chan / V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Krejcikova / L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 H. Chan / V. Kudermetova 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 B. Krejcikova / L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 H. Chan / V. Kudermetova 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 B. Krejcikova / L. Siegemund 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 H. Chan / V. Kudermetova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 B. Krejcikova / L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 H. Chan / V. Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

J. Murray / T. Townsend vs K. Krawietz / A. Panova



Court 18 – Ore: 12:00am

M. Kostyuk / E. Ruse vs G. Dabrowski / E. Routliffe



N. Skupski / D. Krawczyk vs F. Martin / C. Bucsa



Slam Wimbledon N. Skupski / D. Krawczyk [6] N. Skupski / D. Krawczyk [6] 0 0 F. Martin / C. Bucsa • F. Martin / C. Bucsa 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Martin / C. Bucsa 0-0

H. Patten / O. Nicholls vs M. Venus / E. Routliffe



A. Barty / C. Dellacqua vs A. Petkovic / M. Rybarikova



Court 4 – Ore: 12:00am

R. Dencheva vs M. Xu



Slam Wimbledon R. Dencheva R. Dencheva 0 5 M. Xu [8] • M. Xu [8] 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Xu 5-2 R. Dencheva 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Xu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 R. Dencheva 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 4-1 M. Xu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 R. Dencheva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 M. Xu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df df 1-0 → 2-0 R. Dencheva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

H. Klugman vs M. Stankiewicz



Slam Wimbledon H. Klugman [5] H. Klugman [5] 0 0 M. Stankiewicz • M. Stankiewicz 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Stankiewicz 0-0

T. Kostovic vs M. Stojsavljevic



Slam Wimbledon T. Kostovic [15] • T. Kostovic [15] None 0 M. Stojsavljevic M. Stojsavljevic None 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Kostovic None-None 0-0

M. Ceban vs H. Roh



R. Dencheva / E. Yaneva vs H. Klugman / I. Lacy



V. Valdmannova / S. Zhenikhova vs M. Stojsavljevic / M. Xu



Court 5 – Ore: 12:00am

M. Pohankova vs F. Johnson



Slam Wimbledon M. Pohankova • M. Pohankova 0 5 F. Johnson F. Johnson 40 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Pohankova 0-15 0-30 0-40 5-6 F. Johnson 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Pohankova 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 F. Johnson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Pohankova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 5-3 F. Johnson 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 M. Pohankova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 F. Johnson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 2-2 → 3-2 M. Pohankova 40-15 1-2 → 2-2 F. Johnson 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Pohankova 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 F. Johnson 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

R. Nijkamp vs H. Oluwadare



C. Swaine vs F. Thomas



J. Kim vs C. Robertson



R. Jamrichova / E. Koike vs F. Johnson / A. Korpanec Davies



B. Black / H. Read vs R. Goto / R. Roura Llaverias



Court 6 – Ore: 12:00am

J. Stusek vs W. Sonobe



Slam Wimbledon J. Stusek J. Stusek 0 2 W. Sonobe [11] • W. Sonobe [11] 15 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 W. Sonobe 15-0 2-4 J. Stusek 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 W. Sonobe 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Stusek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 W. Sonobe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 J. Stusek 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 W. Sonobe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

K. Penickova vs S. Zhenikhova



Slam Wimbledon K. Penickova [9] • K. Penickova [9] 0 5 S. Zhenikhova S. Zhenikhova 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. Penickova 5-5 S. Zhenikhova 15-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 K. Penickova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 S. Zhenikhova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 K. Penickova 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 S. Zhenikhova 15-0 15-15 30-15 40-30 ace 4-1 → 4-2 K. Penickova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-1 → 4-1 S. Zhenikhova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 3-0 → 3-1 K. Penickova 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 S. Zhenikhova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 K. Penickova 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

K. Bigun vs T. Faurel



A. Santamarta Roig vs M. Mrva



M. Forbes vs N. Honda



E. Jones / V. Paganetti vs E. Tichackova / L. Urbanova



Court 7 – Ore: 12:00am

T. Grant vs M. Crossley



Slam Wimbledon T. Grant [4] T. Grant [4] 15 3 M. Crossley • M. Crossley 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Crossley 0-15 3-5 T. Grant 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Crossley 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 T. Grant 0-15 15-15 15-30 15-40 df df 2-3 → 2-4 M. Crossley 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-40 40-A 1-3 → 2-3 T. Grant 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 M. Crossley 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 T. Grant 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Crossley 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

J. Vandromme vs A. Penickova



V. Valdmannova vs A. Vergara Rivera



Slam Wimbledon V. Valdmannova V. Valdmannova 0 6 1 A. Vergara Rivera [14] • A. Vergara Rivera [14] 0 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Vergara Rivera 1-0 V. Valdmannova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Vergara Rivera 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-3 → 6-3 V. Valdmannova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 df 4-3 → 5-3 A. Vergara Rivera 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-2 → 4-3 V. Valdmannova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Vergara Rivera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 V. Valdmannova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Vergara Rivera 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 V. Valdmannova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Vergara Rivera 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

T. Zhang vs N. Budkov Kjaer



R. Bennani vs R. Jodar



J. De Zeeuw / R. Nijkamp vs K. Rolls / J. Vandromme



Court 8 – Ore: 12:00am

T. Woodbridge / R. Stubbs vs J. Bjorkman / A. Keothavong



L. Cinalli vs L. Samson



Slam Wimbledon L. Cinalli • L. Cinalli 0 0 L. Samson [2] L. Samson [2] 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Cinalli 0-1 L. Samson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

L. Hooper vs A. Omarkhanov



P. Brunclik vs H. Bernet



J. Konta / C. Vandeweghe vs R. Vinci / J. Zheng



H. Oluwadare / G. Paskauskas vs T. Frodin / S. Lam



Court 9 – Ore: 12:00am

I. Jovic vs C. Esquiva Banuls



Slam Wimbledon I. Jovic [6] I. Jovic [6] 0 6 0 C. Esquiva Banuls • C. Esquiva Banuls 0 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Esquiva Banuls 0-2 I. Jovic 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 C. Esquiva Banuls 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 I. Jovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-0 → 6-0 C. Esquiva Banuls 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace df 4-0 → 5-0 I. Jovic 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 C. Esquiva Banuls 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 I. Jovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 C. Esquiva Banuls 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

I. Ivanova vs R. Goto



J. Leach vs J. Kumstat



F. Cina vs K. Schinnerer



C. Esquiva Banuls / G. Jang vs T. Grant / I. Jovic



J. Pastikova / J. Stusek vs M. Crossley / A. Urhobo



Slam Wimbledon S. Zhiyenbayeva S. Zhiyenbayeva 0 6 0 E. Koike [13] • E. Koike [13] 0 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 E. Koike 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Zhiyenbayeva 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 E. Koike 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 4-3 → 5-3 S. Zhiyenbayeva 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 E. Koike 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Zhiyenbayeva 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 E. Koike 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Zhiyenbayeva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Koike 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A df 0-1 → 1-1 S. Zhiyenbayeva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

S. Zhiyenbayevavs E. Koike

K. Siniakova / T. Townsend vs L. Kichenok / J. Ostapenko



M. Pavic / L. Kichenok vs C. Broom / E. Appleton



Slam Wimbledon M. Pavic / L. Kichenok [3] M. Pavic / L. Kichenok [3] 6 7 C. Broom / E. Appleton C. Broom / E. Appleton 4 6 Vincitore: M. Pavic/L. Kichenok Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 df 3*-3 4-3* 5-3* df 6*-3 6-6 → 7-6 M. Pavic / L. Kichenok 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4

W. Rejchtman Vinciguerra vs T. Papamalamis



N. Basiletti / L. Tagger vs A. Fedotova / T. Krejcova



A. Arystanbekova / S. Zhiyenbayeva vs C. McNeil / M. Pohankova



Slam Wimbledon R. Jamrichova [1] • R. Jamrichova [1] 15 6 2 N. Basiletti N. Basiletti 0 2 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Jamrichova 15-0 2-0 N. Basiletti 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 R. Jamrichova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 N. Basiletti 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 R. Jamrichova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 N. Basiletti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 R. Jamrichova 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 N. Basiletti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 2-1 → 3-1 R. Jamrichova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Basiletti 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Jamrichova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

R. Jamrichovavs N. Basiletti

E. Tichackova vs E. Jones



Slam Wimbledon E. Tichackova • E. Tichackova 0 0 E. Jones [3] E. Jones [3] 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Tichackova 0-1 E. Jones 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

M. Rottgering vs H. Jones



C. Woestendick vs D. Rapagnetta



N. Trouve vs T. Berkieta



D. Piani / H. Smart vs Y. Kotliar / M. Stankiewicz



Court 14 – Ore: 12:00am

M. Gonzalez / U. Eikeri vs J. Rojer / B. Mattek-Sands



Slam Wimbledon M. Gonzalez / U. Eikeri M. Gonzalez / U. Eikeri 6 6 J. Rojer / B. Mattek-Sands J. Rojer / B. Mattek-Sands 3 1 Vincitore: M. Gonzalez/U. Eikeri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Gonzalez / U. Eikeri 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 J. Rojer / B. Mattek-Sands 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 4-1 → 5-1 M. Gonzalez / U. Eikeri 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Rojer / B. Mattek-Sands 0-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 M. Gonzalez / U. Eikeri 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Rojer / B. Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Gonzalez / U. Eikeri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Rojer / B. Mattek-Sands 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 5-3 → 6-3 M. Gonzalez / U. Eikeri 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 5-3 J. Rojer / B. Mattek-Sands 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 M. Gonzalez / U. Eikeri 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Rojer / B. Mattek-Sands 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Gonzalez / U. Eikeri 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Rojer / B. Mattek-Sands 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Gonzalez / U. Eikeri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Rojer / B. Mattek-Sands 0-0 → 0-1

S. Hsieh / E. Mertens vs C. Gauff / J. Pegula



M. De la Puente vs R. Spaargaren



Z. Zhu vs Y. Kamiji



L. De Greef vs A. Van Koot



A. Penickova / K. Penickova vs M. El Allami / E. Sartz-Lunde



S. Houdetvs T. Miki

T. Oda vs T. Sanada



C. Ratzlaff vs T. Egberink



Z. Wang vs M. Moreno



A. Bernal vs X. Li



R. Krajicek/ C. Martinezvs M. Bahrami/ A. Molik

A. Radwanska / F. Schiavone vs C. Black / S. Stosur



J. Blake / B. Soares vs J. Chardy / F. Lopez



J. Cabal / R. Farah vs J. Delgado / S. Grosjean



L. Cinalli / A. Vergara Rivera vs M. Buchnik / O. Carneiro



J. Gerardvs M. Scheffers

D. Caverzaschi vs A. Cataldo



J. Griffioen vs L. Guo



M. Tanaka vs D. Mathewson



I. Ivanova / W. Sonobe vs V. Barros / T. Kostovic



A. Kovackova / L. Samson vs E. Ionescu / L. Nilsson



M. Ebden/ E. Perezvs S. Gonzalez/ G. Olmos

J. Zielinski / S. Hsieh vs J. Salisbury / H. Watson



N. Lammons / E. Shibahara vs J. Withrow / A. Sutjiadi



M. Pavic / L. Kichenok vs M. Gonzalez / U. Eikeri



K. Clijsters/ M. Hingisvs D. Hantuchova/ L. Robson

B. Bryan / M. Bryan vs M. Baghdatis / X. Malisse



G. Rusedski / I. Majoli vs M. Woodforde / D. Cibulkova



T. Haas / M. Philippoussis vs K. Anderson / L. Hewitt



