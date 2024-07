Estoril Open salvo: ATP approva la permanenza nel calendario fino al 2027. Ma nel 2025 sarà un Challenger 175

Il Millennium Estoril Open, il più importante torneo di tennis portoghese, continuerà. I dubbi sul futuro della competizione portoghese si sono in parte dissipati questo lunedì, dopo che l’ATP Board of Directors ha approvato la richiesta degli organizzatori del torneo portoghese di rimanere nel calendario per i prossimi tre anni.

La proposta presentata all’ATP Board e successivamente approvata prevede di abbassare la categoria del torneo a un ATP Challenger 175 nel 2025 (molto probabilmente durante la seconda settimana dell’ATP Masters 1000 di Madrid) – anno per il quale il calendario ATP è già stato pubblicato senza la presenza del torneo di tennis portoghese – e il ritorno allo status di ATP 250 nel 2026 e 2027, con un “affitto” di licenza simile a quello che la 3LOVE (l’entità che organizza l’evento) ha fatto tra il 2015 e il 2024.

L’Estoril Open lotterà ancora per mantenere il suo torneo come ATP 250 nel 2025, ma lo scenario è più difficile per la prossima stagione.





Marco Rossi