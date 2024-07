Challenger Winnipeg: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

Challenger Winnipeg – Tabellone Principale – hard

(1) J.J. Wolf vs Arthur Gea

(WC) Keegan Rice vs Eliot Spizzirri

(WC) Liam Draxl vs Gijs Brouwer

Yasutaka Uchiyama vs (7) Hugo Grenier

(4) Patrick Kypson vs Qualifier

Illya Marchenko vs Sho Shimabukuro

Tristan Boyer vs Qualifier

Qualifier vs (6) Tristan Schoolkate

(8) Seongchan Hong vs (Alt) Yuta Shimizu

(SE) Nishesh Basavareddy vs Qualifier

Philip Sekulic vs Qualifier

Ethan Quinn vs (3) Benjamin Bonzi

(5) Alexis Galarneau vs Marc Polmans

(WC) Vasek Pospisil vs Yunchaokete Bu

Ryan Peniston vs (Alt) Brandon Holt

Qualifier vs (2) Terence Atmane

(1) Bernard Tomicvs Garrett Johns(WC) Alvin Nicholas Tudoricavs (10) Kaichi Uchida

(2) Nicolas Mejia vs (Alt) Ryuki Matsuda

(WC) Cleeve Harper vs (7) Aidan Mayo

(3) Mark Lajal vs (Alt) Ryan Seggerman

(Alt) Kody Pearson vs (11) Hiroki Moriya

(4) Hady Habib vs (WC) Taha Baadi

(WC) Justin Boulais vs (9) Blaise Bicknell

(5) Clement Chidekh vs Cannon Kingsley

(Alt) Juan Carlos Aguilar vs (8) Antoine Bellier

(6) James Trotter vs James Tracy

(Alt) Quinn Vandecasteele vs (12) Daniil Glinka

1. [WC] Justin Boulaisvs [9] Blaise Bicknell2. [4] Hady Habibvs [WC] Taha Baadi3. [Alt] Juan Carlos Aguilarvs [8] Antoine Bellier4. [3] Mark Lajalvs [Alt] Ryan Seggerman(non prima ore: 00:00)

Court 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] James Trotter vs James Tracy

2. [WC] Cleeve Harper vs [7] Aidan Mayo

3. [WC] Alvin Nicholas Tudorica vs [10] Kaichi Uchida

4. [1] Bernard Tomic vs Garrett Johns

Court 2 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Quinn Vandecasteele vs [12] Daniil Glinka

2. [2] Nicolas Mejia vs [Alt] Ryuki Matsuda

3. [5] Clement Chidekh vs Cannon Kingsley

4. [Alt] Kody Pearson vs [11] Hiroki Moriya