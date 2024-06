Parigi 2024: anche Jabeur non parteciperà alle Olimpiadi

Anche Sabalenka tra le big non giocherà a Parigi

Dopo Sabalenka, anche Ons Jabeur annuncia la decisione di non prendere parte ai prossimi giochi Olimpici di Parigi 2024. La tunisina soffre da tempo con un ginocchio non stabile, per questo ritiene che i repentini cambi di superficie siano troppo pericolosi. L’ha annunciato con un post social che riportiamo.

“Dopo aver parlato con i miei medici sull’opportunità di partecipare ai giochi olimpici a Parigi, abbiamo deciso che un repentino cambio di superficie e il conseguente necessario adattamento del corpo sarebbe un rischio per il mio ginocchio e il proseguo della stagione. Per questo non parteciperò alle Olimpiadi. Ho sempre amato rappresentare il mio paese ma devo ascoltare il mio corpo e seguire i consigli dei medici”.

All’annuncio di Jabeur arriva poco dopo quello di Sabalenka, che aveva affermato: “Devo sacrificare qualcosa. Viste le difficoltà che ho affrontato negli ultimi mesi, sento che devo prendermi cura della mia salute”.

Mario Cecchi