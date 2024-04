Fantastica Paolini! Batte Jabeur all’WTA 500 di Stoccarda, nei quarti trova Rybakina

Gambe, testa e cuore, ma anche tantissimo tennis, sempre più efficace e vincente contro le migliori al mondo. Vola Jasmine Paolini sulla terra indoor del WTA 500 di Stoccarda: con un’altra monumentale prestazione per sostanza e qualità agonistica, la toscana batte la tunisina Ons Jabeur (plurifinalista Slam) per 7-6(8) 6-4 issandosi ai quarti di finale del prestigioso torneo tedesco, dove la attende una super sfida contro Elena Rybakina. La vittoria è stata ottenuta con pieno merito contro un’avversaria tutt’altro che dimessa: Jabeur infatti, seppur alla fine sconfitta, ha disputato senz’ombra di dubbio la miglior partita della sua tribolata stagione, bloccata da vari problemi fisici. È parsa in ripresa la tunisina sul piano della corsa, dell’intensità di gioco e qualità generale dei suoi colpi a tratti “magici”, ma alla fine ha ceduto di fronte alla maggior consistenza e aggressività dell’azzurra, davvero mai doma e pronta a giocarsi con il piglio della campionessa i punti importanti. Splendide molte accelerazioni col diritto, potenti e precise, a costruire in forcing “massiccio”. Un 2024 eccezionale per Jasmine, che dopo il primo titolo 1000 vinto a Dubai non smette di stupire ed esaltare, con un’altra prestazione maiuscola e scalpo prestigioso. È la prima vittoria di Paolini su Jabeur dopo due sconfitte.

Paolini parte di slancio, serve con sicurezza e strappa il break al primo turno di battuta della rivale, portandosi avanti per 3 giochi a 0, e poi 4-1. Il fatidico settimo game è fatale all’azzurra, esagera con la spinta col diritto sulle palle tagliate di Ons e cede il contro break, per il 4-3 poi 4 pari. Il set si decide al tiebreak, una vera battaglia punto su punto. Jabeur ha il primo set point sul 6 punti a 5, ma Paolini lo annulla con un diritto cross potente, davvero ben giocato vista la tensione del momento. Quindi è Jabeur ad annullare con il servizio il primo set point all’italiana, ma non sfrutta il secondo sbagliando un rovescio non impossibile. Paolini è lucida, da grande agonista regge il momento difficile e piazza il punto decisivo sul 9-8, chiudendo il set per 10 punti a 8. Grande battaglia e intensità, con Paolini davvero rapida in campo.

La battaglia continua feroce anche all’avvio del secondo parziale: break e contro break immediato nel terzo e quarto game, per il 2 pari, quindi si avanza sui turni di servizio con varie palle break annullate dalle due giocatrici (una Jabeur, ben 4 Paolini in due turni di servizio, con game assai complicati e ricchi di capovolgimenti di fronte). L’equilibrio si spezza nel nono game: la nordafricana scivola 30-40 al servizio, vittima di qualche incertezza e un po’ di fatica nelle gambe; è bravissima la toscana a prendersi il break con un sicuro rovescio cross che le vale il 5-4. Serve per chiudere l’incontro Jasmine e affronta la reazione veemente della rivale, che strappa due palle break, senza però riuscire a trasformarle (brava Jasmine con un diritto splendido a cancellare la seconda). Il forcing vale a Paolini il match point ai vantaggi, che si prende grazie ad un errore di rovescio di Ons.

Curioso che nei quarti Paolini trova ora proprio Rybakina, che avrebbe dovuto affrontare anche a Dubai (sempre nei quarti), ma la kazaka si ritirò senza giocare per problemi intestinali. Bravissima Jasmine!

Marco Mazzoni

Paolini – Jabeur