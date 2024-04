Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio degli Ottavi di Finale. Tre azzurri alla caccia dei quarti di finale (LIVE)

Masters 1000 Monte Carlo 🇲🇨 – Ottavi di Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [15] Karen Khachanov vs [4] Daniil Medvedev

2. [7] Holger Rune vs [Q] Sumit Nagal 2T (non prima ore: 12:00)



ATP Monte-Carlo Holger Rune [7] • Holger Rune [7] 40 6 2 Sumit Nagal Sumit Nagal A 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 H. Rune 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 2-1 S. Nagal 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Nagal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Nagal 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 H. Rune 0-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 S. Nagal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Rune 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Rune 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 H. Rune 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [1] Novak Djokovic vs Lorenzo Musetti



Il match deve ancora iniziare

4. Jan-Lennard Struff vs [2] Jannik Sinner



Il match deve ancora iniziare

5. [10] Hubert Hurkacz vs [8] Casper Ruud



Il match deve ancora iniziare

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Alex de Minaur vs Alexei Popyrin



Il match deve ancora iniziare

2. Miomir Kecmanovic vs [9] Grigor Dimitrov 2T (non prima ore: 12:00)



ATP Monte-Carlo Miomir Kecmanovic • Miomir Kecmanovic 0 4 1 Grigor Dimitrov [9] Grigor Dimitrov [9] 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Kecmanovic 1-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-5 → 4-6 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 M. Kecmanovic 15-15 ace 15-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 3-1 G. Dimitrov 0-15 0-30 df 0-40 df 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [5] Alexander Zverev vs [12] Stefanos Tsitsipas



Il match deve ancora iniziare

4. [7] Holger Rune OR [Q] Sumit Nagal vs Miomir Kecmanovic OR [9] Grigor Dimitrov



Il match deve ancora iniziare

5. [LL] Lorenzo Sonego vs [14] Ugo Humbert



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs [8] Maximo Gonzalez / Andres Molteni



Il match deve ancora iniziare

2. Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin vs [WC] Romain Arneodo / Sam Weissborn



Il match deve ancora iniziare

3. Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry vs [Alt] Marcelo Melo / Alexander Zverev



ATP Monte-Carlo Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry 0 1 Marcelo Melo / Alexander Zverev • Marcelo Melo / Alexander Zverev 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Melo / Zverev 1-2 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

4. [4] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry OR [Alt] Marcelo Melo / Alexander Zverev



Il match deve ancora iniziare