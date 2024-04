Darderi da sogno a Houston: batte F. Cerundolo e vola ai quarti

Una prestazione straordinaria quella di Luciano Darderi al torneo ATP 250 di Houston. L’azzurro ha compiuto un’autentica impresa, sconfiggendo l’argentino Francisco Cerundolo, numero 23 del mondo e seconda testa di serie del torneo, con il punteggio di 6-4 2-6 7-6 (4) dopo una battaglia di due ore e mezza. Darderi, attualmente al 72° posto del ranking ATP, dimostra con questa vittoria di aver compiuto un notevole salto di qualità nel corso di questa stagione.

Le statistiche mostrano una partita equilibrata tra Darderi e Francisco Cerundolo, con l’italiano che ha ottenuto una vittoria di misura. Darderi ha avuto una prestazione leggermente migliore al servizio, con una percentuale più alta di punti vinti sia sulla prima (67% vs 66%) che sulla seconda (59% vs 50%), nonostante una percentuale di prime di servizio leggermente inferiore (61% vs 62%). In risposta, Darderi è stato più efficace, vincendo il 40% dei punti rispetto al 36% di Cerundolo. Tuttavia, l’argentino è riuscito a convertire una percentuale leggermente più alta di palle break (44% vs 38%). Nel complesso, Darderi ha vinto il 51% dei punti totali contro il 49% di Cerundolo, dimostrando una maggiore solidità sia al servizio che in risposta.

Dopo un buon avvio di match, in cui Darderi si è procurato due palle break nei primi game, è riuscito a strappare il servizio all’argentino nel settimo gioco, chiudendo il primo set sul 6-4.

Il secondo parziale ha visto Cerundolo reagire, salvando una palla break in un combattuto terzo game e poi breakkando Darderi nel sesto e nell’ottavo gioco, aggiudicandosi il set per 6-2.

Il terzo set è stato una vera e propria battaglia, con una serie di break e controbreak. Darderi si è portato sul 4-3, ma Cerundolo ha prontamente pareggiato i conti. Il set si è così deciso al tie-break, dove Darderi ha avuto la meglio per 7-4, conquistando una vittoria di grande prestigio.

Nei quarti di finale, Luciano Darderi se la vedrà con il vincente del derby tutto americano tra Marcos Giron e JJ Wolf. L’azzurro, forte di questa vittoria, può guardare con fiducia al prosieguo del torneo texano.

ATP Houston Luciano Darderi Luciano Darderi 6 2 7 Francisco Cerundolo [2] Francisco Cerundolo [2] 4 6 6 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 df 6*-4 6-6 → 7-6 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 ace 5-5 → 5-6 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 F. Cerundolo 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 F. Cerundolo 15-0 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 F. Cerundolo 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Darderi 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

🇮🇹 Luciano Darderi vs 🇦🇷 Francisco Cerundolo

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Darderi | 🇦🇷 F. Cerundolo |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | **262** | 258 |

| Aces | 3 | **4** |

| Double Faults | **0** | 4 |

| First Serve % | 61% (58/95) | **62% (68/110)**|

| 1st Serve Points Won % | **67% (39/58)** | 66% (45/68) |

| 2nd Serve Points Won % | **59% (22/37)** | 50% (21/42) |

| Break Points Saved % | 56% (5/9) | **63% (5/8)** |

| Service Games Played | 15 | 15 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Darderi | 🇦🇷 F. Cerundolo |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | 141 | **144** |

| 1st Serve Return Points Won %| **34% (23/68)** | 33% (19/58) |

| 2nd Serve Return Points Won %| **50% (21/42)** | 41% (15/37) |

| Break Points Converted % | 38% (3/8) | **44% (4/9)** |

| Return Games Played | 15 | 15 |

**TOTAL STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Darderi | 🇦🇷 F. Cerundolo |

|——————————|—————–|—————–|

| Service Points Won % | **64% (61/95)** | 60% (66/110) |

| Return Points Won % | **40% (44/110)**| 36% (34/95) |

| Total Points Won % | **51% (105/205)**| 49% (100/205) |





Marco Rossi