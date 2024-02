Il record storico di Bublik a Montpellier

Alexander Bublik è l’esatta definizione di talento bizzarro. Genio e totale sregolatezza. A vederlo in campo, con quei colpi ricchi di fascino, ad altissimo rischio e totalmente estemporanei, tutto penseresti a lui fuorché un lottatore. Il torneo di Montpellier appena concluso invece ci racconta una storia completamente diversa. Il russo diventato kazako ha vinto la per la seconda volta in carriera l’ATP 250 del Sud della Francia, e l’ha fatto segnando un record assoluto: è il primo tennista sull’ATP Tour (1990 – 2024) capace di vincere un torneo rimontando lo svantaggio del primo set perso ogni partita.

Rien ne sert de partir à point, il faut courir ! Alexander Bublik devient le premier joueur à remporter un titre sur le circuit ATP Tour (1990-2024) après avoir perdu le premier set dans chacun de ses matchs ! pic.twitter.com/YGKGaBU96w — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) February 4, 2024

A fine partita, dopo aver ringraziato il pubblico per il supporto, Sasha è stato informato del record, è così ha risposto. “Beh, che posso dire, sono stato a un passo dal perdere al primo turno, e ora festeggio qua il mio secondo titolo nel torneo, è bellissimo! È un piacere immenso essere di nuovo qui con un trofeo, a Montpellier, dove ho vinto il mio primo titolo. Sono qua insieme al mio allenatore, con mia moglie… Borna, sei un grande combattente. Non mi aspettavo che la partita fosse come quella di Halle. Avevo già dei flashback che avrei perso quando ho ceduto il primo set.”

Grazie al quarto titolo in carriera, Bublik scala 4 posizioni in classifica, toccando il proprio best ranking di n.23. Solo 111 punti lo separano dalla top20, obiettivo più che possibile per Alexander.

Marco Mazzoni